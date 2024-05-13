Pas 2

Spală bine sfecla roșie sau curăț-o de coajă și, în funcție de mărime, tai-o pe jumătate sau las-o întreagă. Prăjește cu ulei de măsline într-o tigaie mare rezistentă la cuptor. Toarnă sucul de sfeclă și oțetul, bagă sfecla în cuptorul preîncălzit și rumenește la 150 °C cuptor cu ventilator (170 °C căldură superioară/inferioară) timp de 20 de minute. În acest timp, toarnă peste sfeclă sucul din tigaie și întoarce de mai multe ori. Testează să vezi dacă s-a pătruns sfecla introducând o scobitoare în ea. Scobitoarea trebuie să intre ușor.