Păstrăv afumat cu sfeclă roșie și hrean
- Fish
- main-course
Oricine a gustat vreodată un pește cald și suculent direct din afumătoare știe totul despre această plăcere. Este un deliciu de care vrei să te bucuri din nou și din nou.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 50 min
- 4 Porții
Pregătire
Preîncălzește grătarul cu cărbuni. Lasă placa de lemn la înmuiat în apă călduță timp de două ore.
Sfat: Plăcile din lemn sunt disponibile sub formă de „scânduri” la fabricile de cherestea sau la tâmplărie. Asigură-te că suprafața este netedă.
Spală bine sfecla roșie sau curăț-o de coajă și, în funcție de mărime, tai-o pe jumătate sau las-o întreagă. Prăjește cu ulei de măsline într-o tigaie mare rezistentă la cuptor. Toarnă sucul de sfeclă și oțetul, bagă sfecla în cuptorul preîncălzit și rumenește la 150 °C cuptor cu ventilator (170 °C căldură superioară/inferioară) timp de 20 de minute. În acest timp, toarnă peste sfeclă sucul din tigaie și întoarce de mai multe ori. Testează să vezi dacă s-a pătruns sfecla introducând o scobitoare în ea. Scobitoarea trebuie să intre ușor.
Adaugă fructele de pădure și lasă-le să se coacă 5 minute. Sărează un pic.
Curăță de oase fileurile de păstrăv folosind o pensetă de bucătărie. Condimentează partea fără piele cu sare și coriandru. Unge cu ulei de măsline placa de lemn înmuiată în apă și pune fileurile pe placă cu pielea în jos. Pune placa cu peștele direct pe cărbunii încinși și lasă peștele să se afume timp de 5 minute, cu capacul pus. Ridică placa cu peștele folosind cleștele de grătar și lasă peștele să stea 5 minute, acoperit ușor (nu complet) cu hârtie de copt sau folie de aluminiu.
Variantă: Lipanul sau păstrăvul fântânel sunt, de asemenea, două tipuri de pești foarte potrivite pentru afumare (fileurile mai mici de lipan de aproximativ 100 g au nevoie doar de 3-4 minute).
Porționează fiecare file în 4 bucăți, folosind o lingură. Așază pe o farfurie alături de sfeclă. Decojește hreanul și dă pe răzătoare peste sfeclă.
Recomandare de băutură: Orange Wine (Sauvignon blanc)
Sfat: Fileurile de păstrăv se pot ține la frigider până la aprox. 5 zile. Cel mai bine este să consumi atât peștele, cât și sfecla atunci când sunt călduțe, însă se pot mânca și reci.