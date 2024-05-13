Ghiveci reinterpretat din legume de primăvară

  • Vegetarian
  • soup
Rețetă de: Richard Rauch și Katharina Seiser

Această tocană colorată dovedește cât de elegant, fraged și reconfortant poate fi gustul primelor legume de primăvară.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 45 min
  • 6 Porții
Pas 1

Curăță ceapa verde, separă părțile albe de cele verzi și de toacă mărunt.

Pas 2

Curăță cartofii și gulia de coajă și toacă-i în cubulețe de 0,5 cm grosime.

Pas 3

Curăță treimea inferioară a sparanghelului verde, taie cu generozitate partea inferioară lemnoasă. Taie sparanghelul pe diagonală în bucăți de 1 cm.

Pas 4

Decojește morcovii și taie-i în felii groase de 0,5 cm.

Pas 5

Topește untul până se face spumă, adaugă partea albă de la ceapă, morcovii, gulia, cartofii și sparanghelul și sotează timp de 2 minute.

Pas 6

Adaugă curry și turmeric și stinge cu vin alb, vermut și verjus, reducând cu o treime și completând cu bulion de legume.

Pas 7

Adaugă foile de dafin și condimentează cu sare și pudră de chili.

Pas 8

Lasă să fiarbă la foc mic, fără capac, timp de 15 minute și adaugă și mazărea în ultimele 3 minute de fierbere lentă.

Pas 9

Între timp, taie păstăile de mazăre în triunghiuri. Rupe coriandrul. Adaugă păstăile și coriandrul în oală.

Pas 10

Mai lasă să fiarbă 1 minut și după aceea servește.

Pas 11

Presară coajă de lămâie verde.

Recomandare de băutură: Suc proaspăt de portocale și morcovi

Sfat: Se potrivește bine cu tăiței la ceaun sau cu tăiței spiralați, cu file de păstrăv poșat în bulion de pește timp de 3-4 minute sau pur și simplu cu crutoane.

Ingrediente
Ghiveci reinterpretat din legume de primăvară

