Ghiveci reinterpretat din legume de primăvară
- Vegetarian
- soup
Această tocană colorată dovedește cât de elegant, fraged și reconfortant poate fi gustul primelor legume de primăvară.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 45 min
- 6 Porții
Curăță ceapa verde, separă părțile albe de cele verzi și de toacă mărunt.
Curăță cartofii și gulia de coajă și toacă-i în cubulețe de 0,5 cm grosime.
Curăță treimea inferioară a sparanghelului verde, taie cu generozitate partea inferioară lemnoasă. Taie sparanghelul pe diagonală în bucăți de 1 cm.
Decojește morcovii și taie-i în felii groase de 0,5 cm.
Topește untul până se face spumă, adaugă partea albă de la ceapă, morcovii, gulia, cartofii și sparanghelul și sotează timp de 2 minute.
Adaugă curry și turmeric și stinge cu vin alb, vermut și verjus, reducând cu o treime și completând cu bulion de legume.
Adaugă foile de dafin și condimentează cu sare și pudră de chili.
Lasă să fiarbă la foc mic, fără capac, timp de 15 minute și adaugă și mazărea în ultimele 3 minute de fierbere lentă.
Între timp, taie păstăile de mazăre în triunghiuri. Rupe coriandrul. Adaugă păstăile și coriandrul în oală.
Mai lasă să fiarbă 1 minut și după aceea servește.
Presară coajă de lămâie verde.
Recomandare de băutură: Suc proaspăt de portocale și morcovi
Sfat: Se potrivește bine cu tăiței la ceaun sau cu tăiței spiralați, cu file de păstrăv poșat în bulion de pește timp de 3-4 minute sau pur și simplu cu crutoane.