Salată proaspătă cu Tafelspitz
- Meat
- Classics
- main-course
Cât de bine este ancorată bucătăria austriacă în inima Europei poate fi perfect demonstrat prin intermediul unei specialități vieneze clasice: Tafelspitz.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 120 min
- 4 Porții
(după o rețetă de Marcus G. Lindner)
Spală vrăbioara și oasele de vită în apă călduță, pune la fiert într-o oală cu aprox. 2-3 l de apă și îndepărtează spuma la fierbere.
Rumenește ceapa pe partea tăiată și adaugă la fiertură. Pregătește verdeața. La jumătatea timpului de fierbere (după aprox. o oră și jumătate) adaugă boabele de piper și cele de ienupăr, precum și foaia de dafin.
Scoate carnea de Tafelspitz din supă folosind o furculiță. Carnea este moale atunci când carnea alunecă de pe furculiță fără rezistență dintr-o singură mișcare.
Strecoară supa. Condimentează cu sare. Răcește carnea de Tafelspitz în supă.
Supa astfel obținută poate fi folosită pentru o supă la alegere (de exemplu, supă de găluște).
Carnea de vită fiartă la rece se taie în felii subțiri, în sensul opus al fibrelor.
Blanșează păstăile de fasole. Amestecă într-un castron cu roșiile uscate la soare tăiate felii și cu următoarele ingrediente: Ridichea Daikon curățată și tăiată în fâșii, castraveții murați tăiați, miezul de salată, ridichile tăiate, ouăle fierte tăiate, arpagicul și leușteanul tocat mărunt.
Amestecă muștarul cu ½ dl oțel și bate cu un tel până face spumă. Adaugă ½ dl de apă. Adaugă boabele de piper înmuiate, sare, piper și zahăr. Toacă mărunt fileurile de anșoa și adaugă merișoarele. Adaugă sosul la salată și amestecă. Condimentează cu sare și piper. Așază între feliile de Tafelspitz și aranjează în mai multe straturi. Rade hrean proaspăt și presară pe deasupra.