Hribi la grătar cu salsa verde

  • Vegetarian
  • starter
Rețetă de: Richard Rauch și Katharina Seiser

Varianta perfectă de a încheia o zi de mers prin pădure și de adunat ciuperci.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 30 min
  • 4 Porții
Pas 1

Pentru salsa verde: curăță șalotele și usturoiul și tocă-le mărunt.

Pas 2

Toacă pătrunjelul fin.

Pas 3

Încălzește ulei de măsline într-o tigaie și adaugă cam o treime din șalote, usturoi și pătrunjel; lasă-le să se rumenească la foc mic timp de 2-3 minute.

Pas 4

Răstoarnă într-un bol, adaugă restul de șalote, usturoi și pătrunjel. Adaugă coajă de lămâie și condimentează cu sare și piper.

Pas 5

Curăță hribii cu o perie și curăță-i cu un mic cuțit de bucătărie. Taie-i în două pe lungime și crestează-le suprafața tăiată cu un cuțit mic, astfel încât ciupercile să se gătească uniform.

Pas 6

Pune hribii pe grătarul uns cu pensula de ierburi, la foc mare, și lasă-i timp de 2-3 minute pe fiecare parte, cu capacul închis. Așază-i pe o farfurie și acoperă-i cu salsa verde.

Recomandare de băutură: Grauburgunder

Sfat: Se poate servi cu mămăligă.

Ingrediente
Pentru hribii la grătar
Pentru salsa verde

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale