Hribi la grătar cu salsa verde
- Vegetarian
- starter
Varianta perfectă de a încheia o zi de mers prin pădure și de adunat ciuperci.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 4 Porții
Pentru salsa verde: curăță șalotele și usturoiul și tocă-le mărunt.
Toacă pătrunjelul fin.
Încălzește ulei de măsline într-o tigaie și adaugă cam o treime din șalote, usturoi și pătrunjel; lasă-le să se rumenească la foc mic timp de 2-3 minute.
Răstoarnă într-un bol, adaugă restul de șalote, usturoi și pătrunjel. Adaugă coajă de lămâie și condimentează cu sare și piper.
Curăță hribii cu o perie și curăță-i cu un mic cuțit de bucătărie. Taie-i în două pe lungime și crestează-le suprafața tăiată cu un cuțit mic, astfel încât ciupercile să se gătească uniform.
Pune hribii pe grătarul uns cu pensula de ierburi, la foc mare, și lasă-i timp de 2-3 minute pe fiecare parte, cu capacul închis. Așază-i pe o farfurie și acoperă-i cu salsa verde.
Recomandare de băutură: Grauburgunder
Sfat: Se poate servi cu mămăligă.