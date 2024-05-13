Sărmăluțe de varză cu legume și cușcuș cu sos de hrean
- Vegetarian
- Main Course
Umplute, rulate și fierte - frunzele de varză primesc mult prea rar acest tratament special. Pachetele surpriză cu sos deosebit condimentat și fierbinte sunt un fel principal minunat pentru un meniu festiv de iarnă.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 90 min
- 4 Porții
Adu la fierbere aproximativ 2 l de apă sărată. Curăță varza și îndepărtează foile exterioare. Desprinde 8 frunze mari de varză din căpățâna de varză și blanșează-le în apă clocotită sărată timp de aproximativ 1 minut. Scoate-le cu o spumieră, pune-le în apă rece cu gheață și lasă-le să se scurgă pe un prosop de bucătărie. Taie nervurile groase sau bate-le cu un ciocan de carne. Dacă frunzele sunt foarte mari, înjumătățește-le de-a lungul nervurii principale.
Condimente: Pentru și mai mult gust, atunci când lași cușcușul să se umfle, adaugă și condimente. Pentru asta, curăță 2 șalote și toacă-le grosier. Încălzește 2 linguri de ulei de măsline într-o oală mică și trage în ulei șalotele cu ½ linguriță de semințe de coriandru, ½ linguriță de chimion, ½ linguriță de anason, 1 linguriță de boabe de piper negru, 1 vârf de sare și o crenguță de cimbru. Completează cu 250 ml de supă de legume (sau apă) și dă scurt în fierbere. Lasă amestecul deoparte timp de 10 minute și strecoară.
Pentru sosul de hrean încălzește într-o oală unt, adaugă făină și lasă să se prăjească scurt. Stinge cu vermut și redu la jumătate. Completează cu supă de legume și redu din nou cu o treime. Completează cu smântână de gătit și condimentează cu sare și chili. Lasă să fiarbă și ia de pe aragaz. Decojește hreanul și rade-l pe răzătoarea fină direct în sos (nu prea fierbinte, aprox. 75 °C); nu se aduce la fierbere, altfel va deveni amar. Lasă amestecul deoparte timp de 5 minute, trece sosul prin sită și stoarce reziduul cu un polonic (important pentru o aromă intensă de hrean).
Sfat: Sosul de hrean merge bine și la carne condimentată.
Spală prazul și taie-l în inele late de 1 cm, curăță cartofii și taie-i în bucăți de 1 cm. Lasă deoparte.
Curăță și taie mărunt feniculul, țelina și usturoiul și prăjește-le scurt în ulei de măsline. Amestecă cu cușcușul. Condimentează cu sare și piper după gust și adaugă pătrunjel tocat fin.
Așază frunzele de varză pregătite una lângă alta pe suprafața de lucru. Distribuie cantitatea de cușcuș în mod egal pe frunze. Pliază frunzele la dreapta și la stânga peste umplutură, rulează și fixează cu sfoară alimentară, dacă este necesar.
Pune inelele de praz și bucățile de cartofi într-o tigaie pentru cuptor din fontă și toarnă supa de legume. Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C la opțiunea de convecție timp de aproximativ 15 de minute. Pune sărmăluțele peste și mai lasă în cuptor încă 15 minute. O dată sau de două ori ia sos din oală și toarnă peste sărmăluțe.
Încălzește sosul de hrean. Încorporează untul rece în sos cu ajutorul unui mixer de mână.
Servește sărmăluțele cu legume fierte, stropește-le cu sos de hrean și presară și hrean proaspăt ras.
Recomandare de băutură: Bere Pils