Pas 3

Pentru sosul de hrean încălzește într-o oală unt, adaugă făină și lasă să se prăjească scurt. Stinge cu vermut și redu la jumătate. Completează cu supă de legume și redu din nou cu o treime. Completează cu smântână de gătit și condimentează cu sare și chili. Lasă să fiarbă și ia de pe aragaz. Decojește hreanul și rade-l pe răzătoarea fină direct în sos (nu prea fierbinte, aprox. 75 °C); nu se aduce la fierbere, altfel va deveni amar. Lasă amestecul deoparte timp de 5 minute, trece sosul prin sită și stoarce reziduul cu un polonic (important pentru o aromă intensă de hrean).