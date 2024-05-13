Sfeclă roșie în aluat cu sare, cu germeni de linte
- Vegetarian
- main-course
Aluatul de sare nu este doar un spectacol, dar și un înveliș protector care păstrează aroma și umiditatea în sfeclă.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 150 min
- 4 Porții
Pentru aluatul cu sare
Amestecă într-un bol sarea de mare, făina și semințele de chimen. Adaugă albușurile de ou și frământă energic cu ambele mâini sau cu un robot de bucătărie (cu cuțitul de aluat) pentru a forma un aluat mediu-rezistent. Spală bine sfecla roșie cu apă rece. Împarte aluatul sărat în 5 părți și înfășoară sfecla uniform de jur împrejur. Așază sfecla pe o tavă acoperită cu hârtie de copt și coace-o timp de 90 de minute în cuptorul preîncălzit la 180 °C la opțiunea cu convecție.
Scoate sfeclele din aluat folosind cu grijă un ciocan de carne și lasă-le să se răcească. În timp ce sunt încă călduțe, decojește-le cu un cuțit de legume și taie-le în felii sau, folosind o mașină de feliat, în felii de 0,5 cm grosime.
Pentru vinegreta de linte
Pentru vinegreta de linte taie ceapa roșie în cubulețe mici. Amestecă 2 linguri de apă, oțetul și mierea cu muștarul până se omogenizează, și condimentează cu sare și piper. Adaugă constant ulei. Adaugă cu grijă germenii de linte și ceapa în vinegretă. Lasă amestecul deoparte timp de 10 minute. Taie fin pătrunjelul și adaugă-l în vinegretă.
Condimentează sfecla cu germenii de linte marinați.
Recomandare de băutură: sauvignon blanc stirian fructat