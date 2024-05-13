Pas 1 Pentru aluatul cu sare

Amestecă într-un bol sarea de mare, făina și semințele de chimen. Adaugă albușurile de ou și frământă energic cu ambele mâini sau cu un robot de bucătărie (cu cuțitul de aluat) pentru a forma un aluat mediu-rezistent. Spală bine sfecla roșie cu apă rece. Împarte aluatul sărat în 5 părți și înfășoară sfecla uniform de jur împrejur. Așază sfecla pe o tavă acoperită cu hârtie de copt și coace-o timp de 90 de minute în cuptorul preîncălzit la 180 °C la opțiunea cu convecție.