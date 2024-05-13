Tăiței cu mac, tipici în Waldviertel

Rețetă de: Pollak´s Wirtshaus – Der Retzbacherhof

Fie că sunt serviți ca desert sau ca fel principal, tăițeii cu mac sunt o delicatesă pentru orice ocazie.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 30 min
  • 4 Porții
Pas 1

Zdrobește cartofii fierți până se transformă într-o pastă fină și frământă împreună cu făina, untul, un praf de sare și un ou, până obții un aluat uniform.

Pas 2

Modelează tăieței din acest amestec pe care ulterior îi fierbi la foc mic timp de aproximativ 10 minute. Scurge tăițeii, amestecă-i cu unt topit, zahăr, puțin zahăr vanilat și un strop de rom.

Pas 3

Adaugă o cantitate suficientă semințe de mac gri din Waldviertel măcinate (sau mac de-al nostru, dacă nu găsești) și servește-i presărați cu zahăr pudră.

Ingrediente
Pentru tăițeii cu mac

