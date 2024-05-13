Tăiței cu mac, tipici în Waldviertel
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
- main-course
Fie că sunt serviți ca desert sau ca fel principal, tăițeii cu mac sunt o delicatesă pentru orice ocazie.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 4 Porții
Zdrobește cartofii fierți până se transformă într-o pastă fină și frământă împreună cu făina, untul, un praf de sare și un ou, până obții un aluat uniform.
Modelează tăieței din acest amestec pe care ulterior îi fierbi la foc mic timp de aproximativ 10 minute. Scurge tăițeii, amestecă-i cu unt topit, zahăr, puțin zahăr vanilat și un strop de rom.
Adaugă o cantitate suficientă semințe de mac gri din Waldviertel măcinate (sau mac de-al nostru, dacă nu găsești) și servește-i presărați cu zahăr pudră.