Minunata lume alpină a Tirolului este „cireașa de pe tort” pentru toți cei care doresc să practice sporturile de iarnă. Ai chef de viteză și aventură? Atunci vino în snowpark-uri și pe pârtii. Vrei să te dai cu snowkite-ul pe pârtie cu vântul în spate sau să zbori de-a lungul lacului? Să faci snowtubing pe pârtie cu o roată gonflabilă? Sună amuzant și așa și este.
Experiența comună în natură și în zăpadă este întotdeauna în prim-plan. Iar după aceea sau în timpul unei pauze, te poți retrage în cabana confortabilă pentru a te bucura de momente de relaxare și a-ți reîncărca bateriile pentru următoarea coborâre.
Tirol iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Cele mai frumoase regiuni
Außerfern
Un pont cules de la tirolezi: încadrat într-un peisaj impresionant, Außerfern oferă tot ceea ce își doresc cei care caută relaxare și aventură.
Regiunea Innsbruck
Regiunea este compusă din orașul Innsbruck și din 40 de localități din jur. Aici ai tot ce îți poți imagina: de la confort urban la idilă rurală.
Tirolul de Est
Exclava Tirolului se întinde între Hohe Tauern și Dolomiții Lienzer. Aici se înalță spre cer 266 de vârfuri impresionante de peste 3000 de metri.
Regiunea Tiroler Oberland
Sate vechi încântătoare, precum Spiss, cea mai înaltă comună din Austria, așteaptă să fie explorate – la fel și defileuri, văi înalte frumoase și păduri de pini.
Cele mai frumoase orașe și locuri
Ischgl
Un sat mare, care a câștigat renume internațional datorită stațiunii sale de sporturi de iarnă bogate în tradiție. Aici mereu se întâmplă câte ceva interesant!
Seefeld
De la traseu la traseu: „leagănul” schiului fond din Tirol oferă, de asemenea, o densitate mare de hoteluri de patru și cinci stele.
Serfaus
Serfaus, împreună cu localitățile Fiss și Ladis, este, atât iarna, cât și vara, o regiune perfectă pentru vacanță.
Sölden
Fostul sat montan face fericiți turiștii: multă zăpadă, panorame montane majestuoase și multe kilometri de pârtii.
Schwaz
Localitatea deține cea mai mare biserică gotică din Tirol. Schwaz și-a făcut un nume datorită zăcămintelor sale de argint și cupru în jurul anului 1500.
Hall in Tirol
Casele burgheze se aliniază în jurul castelului vechi de 700 de ani. Orașul cu caracter medieval are unul dintre cele mai bine conservate centre istorice din țară.
Artă și cultură în Tirol, integrate în Lebensgefühl alpin și lejeritate
Evenimente speciale
Cazări speciale
Informații privind protecția climei
Conservarea monumentelor – un sinonim pentru durabilitate
Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria, și are ca scop și protecția climei. De ce?
Protejarea monumentelor istorice poate contribui la economisirea resurselor. Clădirile existente sunt păstrate, astfel încât nu este necesară realizarea de noi proiecte de construcție pe spațiile verzi.
Protejarea monumentelor istorice joacă un rol socio-cultural important, contribuind la conservarea clădirilor istorice. Acest lucru poate consolida identitatea regională, îmbogățind oferta culturală.
Multe clădiri istorice au fost construite inițial din materiale naturale, adesea provenite din regiune. În cazul restaurărilor, se încearcă utilizarea acestor materiale pentru a păstra originalitatea clădirilor.
Astfel se protejează și speciile de plante și animale, precum și habitatul acestora. Protecția monumentelor este, de asemenea, calea corectă de urmat la nivel ecologic.