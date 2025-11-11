Tirolul iarna
Vacanța ta de iarnă între acțiune și răsfăț

Tirolul este decorul natural ideal pentru sporturile de agrement. Acestea sunt extrem de populare, la fel ca schiul, snowboardingul și schiul fond.

Minunata lume alpină a Tirolului este „cireașa de pe tort” pentru toți cei care doresc să practice sporturile de iarnă. Ai chef de viteză și aventură? Atunci vino în snowpark-uri și pe pârtii. Vrei să te dai cu snowkite-ul pe pârtie cu vântul în spate sau să zbori de-a lungul lacului? Să faci snowtubing pe pârtie cu o roată gonflabilă? Sună amuzant și așa și este.

Experiența comună în natură și în zăpadă este întotdeauna în prim-plan. Iar după aceea sau în timpul unei pauze, te poți retrage în cabana confortabilă pentru a te bucura de momente de relaxare și a-ți reîncărca bateriile pentru următoarea coborâre.

Câteva informații despre Tirol
Capitala:Innsbruck
Suprafață:12.648 km²
Număr de locuitori:aprox. 776.000 (informație din 2024)
Suprafață împădurită:41,2 %
Muntele Großglockner:3.798 m
Regiuni de schi:154
Ghețari:5
Băi termale:6

Evenimente în Tirol
Calendarul de evenimente îți arară ce este mai frumos în Tirol

Tirol iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Lumea cristalelor Swarovski: o experiență unică

Cabane 2.0: confort și modernitate

Highline 179

Alpinism pe gheață: pentru toți pasionații de aventură

Aqua Dome Längenfeld: spa de 4* superior

Adventul în Tirol: Lebensgefühl & Crăciun

Activități de iarnă în Tirol

Idei de excursii în Tirol iarna

Cele mai frumoase regiuni

Außerfern

Un pont cules de la tirolezi: încadrat într-un peisaj impresionant, Außerfern oferă tot ceea ce își doresc cei care caută relaxare și aventură.

Außerfern

Regiunea Innsbruck

Regiunea este compusă din orașul Innsbruck și din 40 de localități din jur. Aici ai tot ce îți poți imagina: de la confort urban la idilă rurală.

Regiunea Innsbruck

Tirolul de Est

Exclava Tirolului se întinde între Hohe Tauern și Dolomiții Lienzer. Aici se înalță spre cer 266 de vârfuri impresionante de peste 3000 de metri.

Tirolul de Est

Regiunea Tiroler Oberland

Sate vechi încântătoare, precum Spiss, cea mai înaltă comună din Austria, așteaptă să fie explorate – la fel și defileuri, văi înalte frumoase și păduri de pini.

Regiunea Tiroler Oberland

Regiunea Tiroler Unterland

Unterland cuprinde districtele Kitzbühel, Kufstein și Schwaz și, astfel, o mare parte din valea Unterinntal. Peisajele sunt pur și simplu un vis.

Regiunea Tiroler Unterland

Cele mai frumoase orașe și locuri

Ischgl

Un sat mare, care a câștigat renume internațional datorită stațiunii sale de sporturi de iarnă bogate în tradiție. Aici mereu se întâmplă câte ceva interesant!

Ischgl

Seefeld

De la traseu la traseu: „leagănul” schiului fond din Tirol oferă, de asemenea, o densitate mare de hoteluri de patru și cinci stele.

Seefeld

Serfaus

Serfaus, împreună cu localitățile Fiss și Ladis, este, atât iarna, cât și vara, o regiune perfectă pentru vacanță.

Serfaus

Sölden

Fostul sat montan face fericiți turiștii: multă zăpadă, panorame montane majestuoase și multe kilometri de pârtii.

Sölden

Schwaz

Localitatea deține cea mai mare biserică gotică din Tirol. Schwaz și-a făcut un nume datorită zăcămintelor sale de argint și cupru în jurul anului 1500.

Schwaz

Hall in Tirol

Casele burgheze se aliniază în jurul castelului vechi de 700 de ani. Orașul cu caracter medieval are unul dintre cele mai bine conservate centre istorice din țară.

Hall in Tirol

Imst

Centrul baroc din valea Inn, cu case burgheze și mănăstiri, se află la marginea Alpilor Lechtaler. Cei care vin aici pentru viața culturală animată nu vor fi dezamăgiți.

Imst

Artă și cultură în Tirol, integrate în Lebensgefühl alpin și lejeritate

Obiective turistice din Tirol

Evenimente speciale

Cazări speciale

Hotel Waldklause din Längenfeld: Naturhotel cu 5*

Cocoon Alpine Boutique Lodge în Maurach/Achensee: 5*

Zhero Hotel în Ischgl/Kappl: Designerhotel de 5*

Gradonna Mountain Resort: hotel de wellness de 4* superior

Hotel HENRI în Kitzbühel: boutiquehotel cu 4*

Alpin Resort Sacher în Seefeld: 5* superior

Das Central în Sölden: 5*

Resortul Schwarz am Mieminger Plateau: 5 stele

Informații privind protecția climei

Conservarea monumentelor – un sinonim pentru durabilitate

Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria, și are ca scop și protecția climei. De ce?

  • Protejarea monumentelor istorice poate contribui la economisirea resurselor. Clădirile existente sunt păstrate, astfel încât nu este necesară realizarea de noi proiecte de construcție pe spațiile verzi. 

  • Protejarea monumentelor istorice joacă un rol socio-cultural important, contribuind la conservarea clădirilor istorice. Acest lucru poate consolida identitatea regională, îmbogățind oferta culturală. 

  • Multe clădiri istorice au fost construite inițial din materiale naturale, adesea provenite din regiune. În cazul restaurărilor, se încearcă utilizarea acestor materiale pentru a păstra originalitatea clădirilor. 

  • Astfel se protejează și speciile de plante și animale, precum și habitatul acestora. Protecția monumentelor este, de asemenea, calea corectă de urmat la nivel ecologic. 

FAQs

Da, prin intermediul cardurilor pentru oaspeți ai parte de reduceri sau de intrări gratuite la numeroase obiective din regiune.

Regiuni de schi populare și mari sunt, de exemplu, Ischgl, Kitzbühel, SKI Arlberg, Zillertal, Ötztal și Serfaus-Fiss-Ladis. 

Innsbruck oferă o combinație între farmecul alpin, evenimente sportive internaționale de iarnă, târguri de Crăciun, clădiri istorice și viața urbană plină de viață.

Descoperă ce este mai bun în Austria

