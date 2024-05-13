Брегенц
Традиции, современная архитектура и городское разнообразие в полной гармонии
Расположение Брегенца на Боденском озере, являющимся третьим по величине озером в Центральной Европе, всегда способствовало поддержанию контактов с соседними странами. На протяжении 2000 лет по Боденскому озеро в город приходили торговля, новаторские идеи и культурный обмен, делая Брегенц местом, где традиции и прогресс всегда шли рука об руку.
Это преимущество нашло своё отражение сильной стороне столицы земли Форарльберг: современной архитектуре. Здесь оставили свой след такие международные архитекторы, как Ханс Холляйн, Жан Нувель и Петер Цумтор, но именно "форарльбергские архитекторы" подчеркивают связь с природой четкими линиями и большим количеством дерева в материалах. Их здания характеризуют не только городской пейзаж, но и окрестности и отражают отношение региона к жизни: приземленное, но космополитичное, традиционное и в то же время устремленное в будущее.
Это взаимодействие между просторами Боденского озера и ясной, простой архитектурой придает Брегенцу уникальный характер.
Брегенцский фестиваль каждый год вдохновляет на новые свершения — впечатляющие декорации, высококлассные постановки и запоминающиеся моменты у воды.
Брегенц со всех ракурсов
Самые интересные места
Активности в Брегенце и его окрестностях
Туры
Сцена на озере Брегенц
Сцена на озере Брегенц вдохновляет своими впечатляющими декорациями. Брегенцский фестиваль проходит в этом особенном месте. Вот уже несколько десятилетий это место является гарантией первоклассного наслаждения оперой. Это обеспечивается высококлассными артистами, режиссерами и международным оркестром Венского симфонического оркестра.
в 2025 году на сцене озера будет представлена опера Карла Марии фон Вебера "Фрейшютц". Зрителей ждет зрелищная и трогательная постановка с продуманными сценическими технологиями.
Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg
Главные события
Брегенцская весна
Известные танцевальные коллективы с выдающимися хореографиями импульсивно ведут в будущее современного танца.
Брегенцский фестиваль
Впервые в своей истории Брегенцский фестиваль представляет оперу Карла Марии фон Вебера "Фрейшютц" на эффектно оформленной сцене на Боденском озере.
Фестиваль в гавани Брегенца
Фестиваль гурманов и культуры в гавани Брегенца приглашает вас прогуляться, насладиться, послушать музыку и открыть для себя разнообразие региональных блюд.
Erlebt Kulinarik in Vorarlberg
Еда и напитки в Брегенце
Таверна на берегу озера
Отведать домашние сырные кнедлики, свежую рыбу или пельмени с ребрышками прямо на берегу озера — это незабываемые впечатления.
Милена Брогер: молодой шеф-повар в ресторане Вайс
Она имеет множество наград и является одним из самых молодых топ-поваров в немецкоязычном мире. В ресторане Вайс она и её команда готовят блюда в скандинавском стиле.
Фермерский рынок в Брегенце
Региональные и сезонные продукты из Форарльберга предлагаются на фермерском рынке по пятницам с 08:00 до 10:00.
Уникальные гостиницы
Эко-ресторан
В ресторане Mangold в Лохау на Боденском озере традиции объединяются с современностью, и вы можете почувствовать это в каждом блюде. Кухня основана на принципе региональности, согласно которому свежие местные ингредиенты интерпретируются инновационным образом. Помимо кулинарного качества, ресторан придает особое значение экологичности — даже когда речь идет о рабочем времени.
Рестораном уже много лет управляет пара, которая стремилась восхищать своих гостей. Каждый, кто планирует свой следующий отпуск в Форарльберге, должен обязательно запланировать визит в Mangold, чтобы побаловать себя уникальной атмосферой и отличным сервисом.
Откройте для себя Брегенц
С гостевой картой Форарльберга вы сможете насладиться Брегенцем в непринужденной обстановке: будь то бесплатный подъем и спуск по Пфандеру, льготное посещение музеев или отдых на Боденском озере — карта предлагает многочисленные скидки. Так что вы сможете в полной мере насладиться культурой, природой и активным отдыхом.
Вопросы и ответы
Вам может понравиться
Vorarlberg
Vorarlberg ist bekannt für seine prachtvolle Natur zwischen Bodensee und Alpen. Und die Menschen geben der Hochkultur und modernen Architektur den besonderen Schliff.
Top-Adressen: Die besten Restaurants in Vorarlberg
Hier findet ihr eine Auswahl an kulinarischen Hotspots in Vorarlberg – vom urigen Gasthaus bis zum High-End-Haubenrestaurant.
Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg
In Österreichs westlichstem Bundesland begeistert die Resonanz zwischen Kultur, Natur, Tradition und Moderne. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen und Entdecken.
Montafon
Das Bergtal mit seinen Almwiesen, Bergwäldern und Flüssen ist Lebensraum für geschützte Moore ebenso wie für seltene Vogelarten – hier ist etwa der Steinadler zuhause.