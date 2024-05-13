Грац
Творческий и приятный город
Если вы хотите увидеть панораму города Грац, лучше всего это сделать с горы Шлоссберг. 260 ступеней или железная дорога ведут из старого города на популярный смотровой холм Граца. Башня с часами, символ города, наблюдает оттуда за прекрасным городом.
Здесь, в столице удовольствий, вы можете начать свой путь с неторопливого завтрака в ресторане aiola upstairs. После этого отправляйтесь на экскурсию по городу, чтобы увидеть не только крыши старого города или фасады красивых домов сверху, но и открыть для себя внутренние дворики. Площадь Кайзера Йозефа — популярное место встречи, где можно выпить бокал вина или отведать блюда региональной кухни, только что привезенные с рынка.
На 6-м этаже универмага Kastner & Öhler с террасы на крыше кафе-гостиной "Das Freiblick" открывается лучший вид на старый город Граца.
Грац со всех ракурсов
Самые интересные места
Туры
"Дружелюбный пришелец"
Жители ласково называют Кунстхаус Грац "дружелюбным пришельцем". Он как огромная капля упал на город в 2003 году, когда Грац был культурной столицей Европы. Он стал современной достопримечательностью университетского города и блистает как своим противоречивым экстерьером, так и внутренними ценностями своих экспозиций. Посетители могут увидеть часовую башню через одно из так называемых сопел — отверстий, похожих на хоботы. Таким образом, архитекторы намеренно создали связь между двумя самыми важными достопримечательностями города. Светлый фасад обращенный к центру города, позволяет художникам и кураторам общаться и взаимодействовать с городским пространством.
Кунстхаускафе — это популярное место встречи творческих людей Граца, студентов и, конечно же, друзей современного искусства.
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Приобщайтесь к культуре экологично
С Graz Card вы можете наслаждаться полной мобильностью и культурными достопримечательностями в одном лице. Путешествуйте с комфортом на поезде, трамвае или автобусе по музеям и достопримечательностям — идеальные места для прогулок всей семьей! Доступен на 24, 48 или 72 часа.
Основные преимущества:
Бесплатный проезд в тарифной зоне 101, включая аэропорт
Бесплатный проезд по Шлоссбергской железной дороге и Шлоссбергскому подъемнику
Бесплатный вход во многие музеи
Бесплатная экскурсия по Старому городу
Скидки в Граце и его окрестностях
2 детских билета до 15 лет на один взрослый билет включительно
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