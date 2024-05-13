Прогуляйтесь по улицам Граца, будьте открыты для нового, посещайте небольшие дизайнерские магазины и необычные кафе и используйте парк скульптур в качестве фотосцены.

Если вы хотите увидеть панораму города Грац, лучше всего это сделать с горы Шлоссберг. 260 ступеней или железная дорога ведут из старого города на популярный смотровой холм Граца. Башня с часами, символ города, наблюдает оттуда за прекрасным городом.

Здесь, в столице удовольствий, вы можете начать свой путь с неторопливого завтрака в ресторане aiola u﻿pstairs. После этого отправляйтесь на экскурсию по городу, чтобы увидеть не только крыши старого города или фасады красивых домов сверху, но и открыть для себя внутренние дворики. Площадь Кайзера Йозефа — популярное место встречи, где можно выпить бокал вина или отведать блюда региональной кухни, только что привезенные с рынка.