Инсбрук
Альпийский город

На зимней стороне
Золотая крыша, крепостные сооружения и авангардные станции канатных дорог: город на Инне удивляет и восхищает.

Причудливые скалы вокруг. Постройки у берега Инна в долине. Одной из отличительных черт Старого города Инсбрука является то, что средневековье здесь кажется таким настоящим. Издалека сияет золотая крыша, построенная императором Максимилианом I над Герцог-Фридрих-штрассе, с 2657 позолоченными медными черепицами.

Инсбрук дышит историей, он сохранил верность своему средневековому наследию. А также и гордое сочетании воинственности и чувства искусства. Величественная постройка замка Амбрас удивляет прекрасными кессонными потолками и картинами Рубенса, Ван Дейка или Веласкеса.

Современная жизнь кипит вокруг готической жилой башни Оттобург, входящей в состав городского замка Инсбрука. А Хофбург около 1460 года, который включает в себя Придворный театр и придворный сад, приобрел свой великолепный вид в стиле барокко во времена Марии Терезии.

Факты об Инсбруке
Население:ок. 132 200 (по состоянию на 2024 год)
Столица:федеральной земли Тироль
Площадь: 104,81 км²
Высота над уровнем моря: 574 м
Смотровая площадка: Нордкетт
Местная гора Инсбрука:Патшеркофель: лежит к югу от города и служит местом для пеших прогулок и катания на лыжах

Альпийский зоопарк Инсбрука один из самых высокогорных зоопарков в Европе, расположенный на высоте 750 м над уровнем моря.

Инсбрук со всех ракурсов

Самые интересные места

Лыжный трамплин Бергизель: грандиозное сооружение

Альпийский зоопарк: посетите животных Альп

Железная дорога Нордкеттен: из города в горы

Императорская придворная церковь: великолепие с историей

Мария-Терезиен-штрассе: прогулка с панорамой гор

Голденес Дахл: впечатляющая золотая черепица с 1420 года

Активности в Инсбруке и его окрестностях

Туры

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Экскурсия по старому городу с гидом

Ночная экскурсия

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Главные события

Концерты на променаде Инсбрука

04.07.2025 - 30.07.2025
Hofburg Rennweg  1, 6020 Innsbruck

Недели фестивалей в Инсбруке

24.07.2025 - 31.08.2025
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Erlebt Kulinarik in Tirol

Erlebt Kulinarik in Tirol

Еда и напитки в Инсбруке

Oniriq

Выдающийся кулинарный адрес, отмеченный наградами. Прекрасная современная атмосфера в ресторане Oniriq обеспечивает идеальную обстановку. Вверху: рекомендации сомелье по выбору вина.

Аркаденхоф

Рыба, мясо или вегетарианство: блюда выглядят и на вкус великолепны. Особенно в жаркие летние дни Аркаденхоф приятное, прохладное место.

Sitzwohl

ЗАведение Sitzwohl предлагает блюда международной кухни, расположен в центре города и обставлен современной мебелью.

Goldener Adler

Ресторан Goldener Adler отличается превосходной тирольской кухней. Уютная, богатая деревом обстановка, внимательное обслуживание здесь вы сразу почувствуете себя как дома.

Уникальные гостиницы

Отель Schwarzer Adler

Отель Инсбрук

Индивидуальный отель NALA

Путешествуйте экологично — автобус, поезд или велосипед

На общественном транспорте, к примеру на автобусах и трамваях IVB удобно передвигаться по городу. Существует множество линий, которые также ходят к достопримечательностям.

Недорогой и гибкой альтернативой является система городских велосипедов, которая доступна на многих станциях. Город легко исследовать по хорошо развитым 90-километровым велосипедным дорожкам.

Откройте для себя Инсбрук

Инсбрукская карта

Бесплатное посещение 22 музеев и достопримечательностей, один включенный подъем и спуск на отдельных канатных дорогах региона, а также бесплатный проезд на общественном транспорте и автобус Sightseer Hop on-Hop off всё это и многое другое с картой Innsbruck Card. Карта действительна в течение 24, 48 или 72 часов и дает вам свободу открывать для себя основные достопримечательности Инсбрука.

Карта Инсбрука

Вопросы и ответы

Инсбрук предлагает множество экскурсионных маршрутов, расположенных среди альпийских пейзажей. Самые красивые:

  • Лыжный трамплин Бергизель: трамплин сочетает в себе историю спорта и современную архитектуру. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Инсбрук и Альпы.

  • Замок Амбрас: замок в стиле ренессанс, расположенный посреди великолепного сада, является исторической и художественно-исторической достопримечательностью.

  • Канатная дорога Nordkettenbahn: эта канатная дорога ведет прямо из Инсбрука к Нордкеттену, откуда открываются захватывающие виды и совершаются пешие прогулки.

  • Золотая крыша: дом с 2 657 позолоченными медными черепицами одна из самых восхитительных достопримечательностей исторического центра Инсбрука.

  • Императорский дворец: впечатляющий дворец в стиле барокко, который когда-то служил резиденцией Габсбургов.

Инсбрук расположен на западе Австрии и является столицей федеральной земли Тироль. Город расположен в долине реки Инн, в окружении Альп, что делает его популярным местом для любителей зимних видов спорта и природы.

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