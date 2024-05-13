Инсбрук
Альпийский город
Причудливые скалы вокруг. Постройки у берега Инна в долине. Одной из отличительных черт Старого города Инсбрука является то, что средневековье здесь кажется таким настоящим. Издалека сияет золотая крыша, построенная императором Максимилианом I над Герцог-Фридрих-штрассе, с 2657 позолоченными медными черепицами.
Инсбрук дышит историей, он сохранил верность своему средневековому наследию. А также и гордое сочетании воинственности и чувства искусства. Величественная постройка замка Амбрас удивляет прекрасными кессонными потолками и картинами Рубенса, Ван Дейка или Веласкеса.
Современная жизнь кипит вокруг готической жилой башни Оттобург, входящей в состав городского замка Инсбрука. А Хофбург около 1460 года, который включает в себя Придворный театр и придворный сад, приобрел свой великолепный вид в стиле барокко во времена Марии Терезии.
Альпийский зоопарк Инсбрука — один из самых высокогорных зоопарков в Европе, расположенный на высоте 750 м над уровнем моря.
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Еда и напитки в Инсбруке
Oniriq
Выдающийся кулинарный адрес, отмеченный наградами. Прекрасная современная атмосфера в ресторане Oniriq обеспечивает идеальную обстановку. Вверху: рекомендации сомелье по выбору вина.
Аркаденхоф
Рыба, мясо или вегетарианство: блюда выглядят и на вкус великолепны. Особенно в жаркие летние дни Аркаденхоф — приятное, прохладное место.
Sitzwohl
ЗАведение Sitzwohl предлагает блюда международной кухни, расположен в центре города и обставлен современной мебелью.
Goldener Adler
Ресторан Goldener Adler отличается превосходной тирольской кухней. Уютная, богатая деревом обстановка, внимательное обслуживание — здесь вы сразу почувствуете себя как дома.
Уникальные гостиницы
На общественном транспорте, к примеру на автобусах и трамваях IVB удобно передвигаться по городу. Существует множество линий, которые также ходят к достопримечательностям.
Недорогой и гибкой альтернативой является система городских велосипедов, которая доступна на многих станциях. Город легко исследовать по хорошо развитым 90-километровым велосипедным дорожкам.
Откройте для себя Инсбрук
Бесплатное посещение 22 музеев и достопримечательностей, один включенный подъем и спуск на отдельных канатных дорогах региона, а также бесплатный проезд на общественном транспорте и автобус Sightseer Hop on-Hop off — всё это и многое другое с картой Innsbruck Card. Карта действительна в течение 24, 48 или 72 часов и дает вам свободу открывать для себя основные достопримечательности Инсбрука.
Вопросы и ответы
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Das alpine Lebensfühl verspricht nicht nur Leichtigkeit – in der herrlichen Bergwelt ist es für jede:n auch zu spüren.
Ein Hochgenuss: Die besten Restaurants in Tirol
Urig, echt und unfassbar gut: Erlebt die berühmte Tiroler Gastfreundschaft beim Einkehren in ein typisches Wirtshaus oder renommiertes Spitzenrestaurant.
Sehenswürdigkeiten in Österreich
Österreichs Geschichte hat eine Fülle an kulturellen Sehenswürdigkeiten hervorgebracht. Gleichzeitig schuf die topographische Vielfalt des Landes großartige Naturwunder.