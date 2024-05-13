Линц
Город будущего

К зимним каникулам
Захватывающая архитектура, технологии и экспериментальное искусство впечатляюще сочетаются в дунайском городе Линце.

Полный энергии и открытый для новых тенденций. Линц давно зарекомендовал себя как город искусства. Возможно, это связано с его индустриальным наследием и суровым очарованием расположенных неподалеку портовых кранов: искусство, культура и технологии переплетаются здесь особенно захватывающим образом.

Линц, как Город медиаискусства ЮНЕСКО характеризуется инновационной культурной сценой, способствует развитию цифрового искусства и является домом для центра Ars Electronica.

Факты о Линце
Жители:ок. 207 247 тыс. чел.
Столица:федеральной земли Верхняя Австрия
Площадь:95.048 км²
Смотровая площадка:Пёстлингберг

Выдающийся в архитектурном и акустическом отношении музыкальный театр завораживает даже вне основного зала уже в звуковом фойе. Ресторан на 4-м этаже также заслуживает вашего внимания.

Линц со всех ракурсов

Самые интересные места

Центр Ars Electronica: Музей будущего

Старый город: исторический и оживленный

Экскурсия по гавани: от Лентоса до Фресковой гавани

Лентос: Музей современного искусства

Пёстлингберг: природный оазис и мир приключений

Активности в Линце и его окрестностях

Туры

Собор Святой Марии (Новый собор)

Mural Harbour: открытая галерея граффити

Дворцовый музей Линца

Круговые экскурсии

Экскурсии по Линцу

Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich

Sehenswürdigkeiten Oberösterreich

Главные события

Зрелище на тротуаре

17.07.2025 - 19.07.2025

Международный фестиваль уличного искусства

Программа

Linzer Klangwolke

Мультимедийное шоу на Дунае

Программа

Дом Брукнера

03.09.2025 - 11.10.2025

Международный Брукнеровский фестиваль "Открой глаза, музыка!"

Программа мероприятий

Государственный Музыкальный театр

Сезон 2024 / 2025

Архитектурный и акустический синтез искусств

Программа

Композитор

Антон Брукнер

Антон Брукнер родился 4 сентября 1824 года в Ансфельдене в Верхней Австрии и уже в раннем возрасте проявил свой музыкальный талант в аббатстве Святого Флориана. Будучи виртуозом игры на органе, он поражал своими импровизациями, но главной его страстью было сочинение симфоний. Долго не понимаемый венской высшей культурой, он боролся за признание. Только в старости он добился славы и многочисленных наград.

Его наследие продолжает жить благодаря Брукнерхаусу в Линце и Частному университету Антона Брукнера. В его честь ежегодно проводится Брукнеровский фестиваль, где классическая музыка представлена на самом высоком уровне. Благодаря своему новаторскому стилю он сформировал симфонию и считается одним из самых значительных композиторов своего времени.

200 лет Антону Брукнеру

Erlebt Kulinarik in Oberösterreich

Genießt Echtes

Уникальные гостиницы

Дизайн-отель Spinnerei

Отель на соборной площади

Motel one один на главной площади

Cubierta: квартиры URBANAUTS

Мобильность и спокойствие в городе

Карта Линца

С картой Линца вы сможете открыть для себя город по выгодной цене: бесплатный проезд по линиям Linz AG, бесплатное посещение многих музеев и 10-евровый бонус "Дунайская культура". Существует три варианта: 1-дневная карта, 2-дневная карта, включающая подъем и спуск на канатной дороге Пёстлингберг, и 3-дневная карта, которая также предлагает купон на питание стоимостью 5 евро.

Карту Линца можно приобрести онлайн, в туристическом информационном центре, а также в некоторых музеях и отелях.

Все преимущества с картой Линца

Вопросы и ответы

Линц предлагает захватывающее сочетание культуры, природы и современных технологий. Вот основные достопримечательности:

  • Центр Ars Electronica, который часто называют "музеем будущего", интерактивный музей и достопримечательность города.

  • Художественный музей Лентоса с коллекцией современного и актуального искусства.

  • Собор Святой Марии (Нойер Дом) самая большая церковь в Австрии. С башни открывается новый вид на город.

  • С Пёстлингберга открывается прекрасный панорамный вид на город и Дунай.

  • В музее замка можно познакомиться с историей природы, культуры и техники

  • Главная площадь и старый центр города с многочисленными историческими зданиями, кафе и магазинами.

  • Гавань Муралов (Mural Harbor): гавань Линца была превращена в галерею под открытым небом, где международные художники создают граффити и муралы большого масштаба.

Линц это город, в котором удивительным образом сочетаются промышленность, искусство, природа и технологии.

  • Линц имеет давние традиции промышленного города, прежде всего благодаря Voestalpine, одной из крупнейших сталелитейных компаний в Европе.

  • Ars Electronica всемирно известный фестиваль искусства, технологий и общества.

  • Линц стал культурной столицей Европы в 2009 году и с тех пор позиционирует себя как культурный центр. Помимо центра Ars Electronica, к числу важнейших культурных учреждений города относятся Художественный музей Лентоса, Брукнерхаус и музыкальный театр Landestheater.

  • Ежегодный Брукнеровский фестиваль проводится в честь Антона Брукнера и представляет классическую музыку на самом высоком уровне.

  • Линцерский торт считается одним из старейших рецептов тортов в мире.

  • Mural Harbor зарекомендовал себя как центр уличного искусства с одной из самых больших галерей под открытым небом в Европе.

Вот несколько ресторанов, которые стоит посетить в Линце:

  • Josef Linz: современный ресторан с уютной атмосферой.

  • Pianino: стильный ресторан со смесью средиземноморских и австрийских блюд.

  • Verdi: изысканная кухня в элегантной обстановке.

  • Cubus: в центре Ars Electronica, предлагает не только великолепную кухню, но и фантастический вид на Дунай.

  • Der Flohmarkt: представляет собой смесь бара, кафе и ресторана. В меню представлены креативные вегетарианские и веганские блюда

  • Promenadenhof: традиционный ресторан в самом центре Линца, известный своей превосходной австрийской кухней.

  • Die Donauwirtinnen: аутентичная линцская кухня в семейной атмосфере прямо на Дунае

  • Jindrak: ни один визит в Линц не будет полным без остановки в Konditorei Jindrak, известном своим знаменитым Linzer Torte.

Официальный сайт города Линц предлагает полный Обзор событий. Здесь вы найдете актуальные события в области искусства, культуры, музыки, театра и досуга. Особенно удобна функция фильтрации по дате и категории.

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