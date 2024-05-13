Зальцбург
Традиции, романтика и современность с Моцартом, достопримечательностями и фестивалями

Для зимнего отдыха
Зальцбург — один из самых известных культурных городов мира. Очаровательный барочный город с крепостью, собором и достопримечательностями поразит вас своей красотой!

Крепость Хоэнзальцбург как центр города

Река Зальцах неспешно протекает через центр Зальцбурга и делит город на романтический исторический Старый город и шумный современный Новый город. Крепость Хоэнзальцбург возвышается над крышами домов на горе Фестунгсберг, к которой примыкает ещё одна "местная гора". Вдали от городской суеты Мёнхсберг популярное место отдыха на природе с прекрасными видами и пешеходными дорожками.

Моцарт и музыкальное наследие

Концерты, музеи и ежегодный фестиваль Моцарта делают город объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и мировым центром выдающихся музыкальных представлений. Ведь Зальцбург неразрывно связан с Вольфгангом Амадеем Моцартом, и его музыкальное творчество продолжает характеризовать город и по сей день. Следы этого гения можно обнаружить повсюду: Зальцбургский собор, где Моцарт был крещен, место рождения Моцарта в живописном районе Гетрайдегассе и резиденция Моцарта, где композитор прожил восемь лет.

Факты о городе Зальцбург
Население:ок. 158 400 человек (по состоянию на 2024 год)
Столица:федеральной земли Зальцбургерланд
Площадь:65,7 км²
Смотровая площадка:Рихтерхёэ на горе Мёнхсберг (507 м)

Система "всё включено": Зальцбургская карта позволяет бесплатно посещать все достопримечательности и музеи, бесплатно пользоваться общественным транспортом и получать многочисленные скидки.

Зальцбург со всех ракурсов

Самые интересные места

Оригинальный "Моцарткугель" из кондитерской Фюрста

Монастыри, аббатства, церкви и кладбища

Кафедральный собор Зальцбурга в историческом центре

Музей современного искусства на Мёнхсберге

Магазины зальцбургской традиционной одежды

Рупертикиртаг: сентябрьский фестиваль традиционных ремесел

Зальцбургский арт-проект "Прогулка и современное искусство"

Активности в Зальцбурге и его окрестностях

Традиционный и по-своему модный

Жители Зальцбурга и их традиционные костюмы

Раньше традиционной одеждой сельского населения Зальцбурга были дирндль, ледерхозен и йоппе. Затем фильм "Звуки музыки" погрузил образ страны с ног до головы в традиционное костюмное клише.

А сегодня? Традиционный костюм надевают жители Зальцбурга, а также в сельской местности на праздники и традиционные мероприятия. Жители Зальцбурга характеризуются интересным словом "феше" (умные, красивые, ухоженные), горожане придают особое значение своему внешнему виду. Поэтому подлинные традиционные костюмы пользуются большой популярностью. Соответственно, в Зальцбурге много портных, занимающихся пошивом традиционных костюмов.

Магазины традиционных костюмов

Экскурсионные направления в окрестностях Зальцбурга

Прогулки и походы на природе

Зальцбург и его горы

Зальцбург расположился между несколькими большими и маленькими городами и местными горами, которые идеально подходят для походов и прогулок. Будь то неспешная послеобеденная экскурсия или сложный дневной тур горы Зальцбурга являются идеальной точкой обзора, откуда открывается потрясающий панорамный вид на старый город, реку Зальцах и окрестности.

Горы Гайсберг и Унтерсберг, до которых можно добраться по канатной дороге, являются популярными местами для однодневных экскурсий с ночевкой в горной хижине. Гора-крепость, соседний Мёнхсберг и Капуцинерберг могут быть включены в вашу поездку по городу в качестве легкого семейного тура.

Достопримечательности и события в Зальцбургерланде: музыка, искусство и природа

Достопримечательности края

Главные события

Зальцбургский фестиваль

Один из важнейших мировых фестивалей оперы, музыки и театра.

Зальцбургский фестиваль

Неделя Моцарта

Год в Зальцбурге традиционно начинается в январе с Недели Моцарта.

Неделя Моцарта

Кукольный театр

Искусство кукольного театра насчитывает более 100 лет истории.

Театр марионеток

Школа верховой езды в горах

Необычное расположение сцены в историческом центре города.

Школа верховой езды

Известные люди

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт — один из самых известных композиторов в мире. Тысячи гостей ежегодно приезжают в Зальцбург, чтобы узнать личность человека, стоящую за гением.

Вольфганг Амадей Моцарт

Франц Ксавер Грубер

Учитель сочинил "Тихая ночь, святая ночь", символ мира и солидарности.

Франц Ксавер Грубер

Преподобный Йозеф Мор

В 1818 году Йозеф Мор и Ф. X. Грубер объединили мелодию и текст песни "Тихая ночь! Святая ночь!" Песня, объединяющая людей через границы и языки

Джозеф Мор

По следам семьи Трапп

Звуки музыки

Семья Трапп неотъемлемая легенда Зальцбурга, но многие факты малоизвестны. Знаете ли вы, что в 1933 году они потеряли своё состояние, и Мария фон Трапп уволила слуг, чтобы поселить семью в квартире для слуг? Её старый дом сдавался в аренду. Услышав пение её детей, один из гостей предложил им принять участие в конкурсе народной музыки. Так началось легендарное путешествие, которое превратилось в "Звуки музыки", один из самых успешных мюзиклов всех времен.

"Звуки музыки" подарили нам "Эдельвейс", "До-Ре-Ми" и "Мои любимые вещи" классику, которая до сих пор передается из поколения в поколение. Посетители со всего мира проходят по следам фильма через Зальцбург от дворца Леопольдскрон в стиле рококо до садов Мирабель.

Посещение Зальцбурга превращается в путешествие во времени, когда вы прогуливаетесь по городу и осматриваете места съемок фильма. Совет: закажите экскурсию "Звуки музыки" и погрузитесь в историю семьи Трапп.

Еда и напитки в Зальцбургерланде: ценные традиции и современное творчество

Попробуйте традиционные блюда

Еда и напитки в Зальцбурге

Erste Ess-Klasse: Die besten Restaurants im SalzburgerLand

Von High-End-Restaurants über Adressen am See bis zu zeitgeistigen Gasthäusern: In Salzburg gibt es viele Top-Restaurants, die einen Besuch wert sind.

Restaurants im SalzburgerLand

Пивной город с 11 пивоварнями

Превосходные пивные пабы, такие как Weisse, Fuxn или Stieglkeller являются флагманами высокого искусства пивоварения в Зальцбурге.

Превосходные пивные пабы

Уникальные гостиницы

Артотель Blaue Gans

Отель Goldener Hirsch

Отель Sacher Salzburg

Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним устойчивости

Сохранение исторических зданий выдающаяся инициатива Австрии в области защиты климата. Почему?

  • Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Существующие здания сохраняются для того, чтобы не пришлось строить новые объекты на территории зеленых насаждений.

  • Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культурное предложение.

  • Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добытых в регионе. При реставрации стараются использовать эти материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.

  • Существование видов животных и растений, а также среды их обитания можно защитить. Охрана памятников это правильный путь и с экологической точки зрения.

Вопросы и ответы

  • Крепость Хоэнзальцбург

  • Место рождения Моцарта

  • Сады Мирабелл

  • Зальцбургский собор

  • Гетрайдегассе

  • Дворец Хелльбрунн

  • Площадь Резиденции

  • Мир пивоварни Штигль

  • Музей современного искусства

  • Зальцбургский рождественский рынок

Зальцбургская карта предлагает бесплатный вход во все достопримечательности, пользование общественным транспортом и множество скидок, что дает возможность увидеть множество достопримечательностей Зальцбурга за небольшие деньги.

Два-три дня идеальное время для спокойного, насыщенного культурными событиями пребывания, в зависимости от того, насколько интенсивно вы хотите осмотреть достопримечательности.

Экскурсия по крепости Хоэнзальцбург обычно занимает от 1,5 до 2 часов, в зависимости от ваших интересов и темпа. Если вы хотите не спеша ознакомиться с деталями и историей крепости, то можете задержаться подольше, особенно на одной из экскурсий с гидом, которые длятся от 30 до 75 минут.

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