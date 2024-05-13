Зальцбург
Традиции, романтика и современность с Моцартом, достопримечательностями и фестивалями
Крепость Хоэнзальцбург как центр города
Река Зальцах неспешно протекает через центр Зальцбурга и делит город на романтический исторический Старый город и шумный современный Новый город. Крепость Хоэнзальцбург возвышается над крышами домов на горе Фестунгсберг, к которой примыкает ещё одна "местная гора". Вдали от городской суеты Мёнхсберг — популярное место отдыха на природе с прекрасными видами и пешеходными дорожками.
Моцарт и музыкальное наследие
Концерты, музеи и ежегодный фестиваль Моцарта делают город объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и мировым центром выдающихся музыкальных представлений. Ведь Зальцбург неразрывно связан с Вольфгангом Амадеем Моцартом, и его музыкальное творчество продолжает характеризовать город и по сей день. Следы этого гения можно обнаружить повсюду: Зальцбургский собор, где Моцарт был крещен, место рождения Моцарта в живописном районе Гетрайдегассе и резиденция Моцарта, где композитор прожил восемь лет.
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Зальцбург со всех ракурсов
Самые интересные места
Активности в Зальцбурге и его окрестностях
Традиционный и по-своему модный
Раньше традиционной одеждой сельского населения Зальцбурга были дирндль, ледерхозен и йоппе. Затем фильм "Звуки музыки" погрузил образ страны с ног до головы в традиционное костюмное клише.
А сегодня? Традиционный костюм надевают жители Зальцбурга, а также в сельской местности — на праздники и традиционные мероприятия. Жители Зальцбурга характеризуются интересным словом "феше" (умные, красивые, ухоженные), горожане придают особое значение своему внешнему виду. Поэтому подлинные традиционные костюмы пользуются большой популярностью. Соответственно, в Зальцбурге много портных, занимающихся пошивом традиционных костюмов.
Прогулки и походы на природе
Зальцбург расположился между несколькими большими и маленькими городами и местными горами, которые идеально подходят для походов и прогулок. Будь то неспешная послеобеденная экскурсия или сложный дневной тур — горы Зальцбурга являются идеальной точкой обзора, откуда открывается потрясающий панорамный вид на старый город, реку Зальцах и окрестности.
Горы Гайсберг и Унтерсберг, до которых можно добраться по канатной дороге, являются популярными местами для однодневных экскурсий с ночевкой в горной хижине. Гора-крепость, соседний Мёнхсберг и Капуцинерберг могут быть включены в вашу поездку по городу в качестве легкого семейного тура.
Достопримечательности и события в Зальцбургерланде: музыка, искусство и природа
Главные события
Известные люди
Вольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт — один из самых известных композиторов в мире. Тысячи гостей ежегодно приезжают в Зальцбург, чтобы узнать личность человека, стоящую за гением.
По следам семьи Трапп
Семья Трапп — неотъемлемая легенда Зальцбурга, но многие факты малоизвестны. Знаете ли вы, что в 1933 году они потеряли своё состояние, и Мария фон Трапп уволила слуг, чтобы поселить семью в квартире для слуг? Её старый дом сдавался в аренду. Услышав пение её детей, один из гостей предложил им принять участие в конкурсе народной музыки. Так началось легендарное путешествие, которое превратилось в "Звуки музыки", один из самых успешных мюзиклов всех времен.
"Звуки музыки" подарили нам "Эдельвейс", "До-Ре-Ми" и "Мои любимые вещи" — классику, которая до сих пор передается из поколения в поколение. Посетители со всего мира проходят по следам фильма через Зальцбург — от дворца Леопольдскрон в стиле рококо до садов Мирабель.
Посещение Зальцбурга превращается в путешествие во времени, когда вы прогуливаетесь по городу и осматриваете места съемок фильма. Совет: закажите экскурсию "Звуки музыки" и погрузитесь в историю семьи Трапп.
Еда и напитки в Зальцбургерланде: ценные традиции и современное творчество
Еда и напитки в Зальцбурге
Erste Ess-Klasse: Die besten Restaurants im SalzburgerLand
Von High-End-Restaurants über Adressen am See bis zu zeitgeistigen Gasthäusern: In Salzburg gibt es viele Top-Restaurants, die einen Besuch wert sind.
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Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий — выдающаяся инициатива Австрии в области защиты климата. Почему?
Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Существующие здания сохраняются для того, чтобы не пришлось строить новые объекты на территории зеленых насаждений.
Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культурное предложение.
Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добытых в регионе. При реставрации стараются использовать эти материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.
Существование видов животных и растений, а также среды их обитания можно защитить. Охрана памятников — это правильный путь и с экологической точки зрения.
Вопросы и ответы
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