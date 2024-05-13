Санкт-Пёльтен
Самая молодая столица Австрии между барокко и модернизмом
Взгляд в будущее
Самая молодая столица Австрии обращена лицом в будущее. В современном фестивальном театре — резиденции тонкюнстлеровского оркестра — исполняются классическая и современная музыка, танцы и перформансы. Современный правительственный квартал с впечатляющим с архитектурной точки зрения „Ландтагшифтом“ также устремлен в будущее. Культурный район с Государственным музеем и Звуковая башня завершают движение в сторону современной архитектуры. Перепланировка ратушной площади в стиле барокко, выполненная архитектором Борисом Подреккой, демонстрирует способность города к преобразованию.
Столица барокко
Санкт-Пёльтен изначально стоит на историческом фундаменте. Здесь хранится старейший в Австрии городской устав, дарованный епископом Конрадом из Пассау в 1159 году, а еще Санкт-Пёльтен — столица барокко. После того как в 1689 году сюда переехал мастер-строитель Якоб Прандтауэр, в городе начался настоящий строительный бум, и многочисленные здания свидетельствуют об этой эпохе.
Карта Нижней Австрии
Карта федеральной земли дает возможность бесплатно посетить около 350 экскурсионных объектов по всей Нижней Австрии.
Санкт-Пёльтен со всех ракурсов
Самые интересные места
Мероприятия в Санкт-Пёльтене и его окрестностях
Туры
Лучший веломаршрут в Мостфиртеле
Велосипедная дорожка Трайзенталь, 111-километровый маршрут в регионе Мостфиртель, проходит через одноименную винодельческую местность Трайзенталя и особенно подходит для семейного отдыха. Она проходит через Херцогенбург, Санкт-Пёльтен, Лилиенфельд и Санкт-Эгид-ам-Нойвальде и заканчивается в Мариацелле.
Велосипедистам нравится разнообразный ландшафт Моствфиртеля — от пологих холмов к югу от Дуная до гор Мостфиртельских Альп. Семьи с детьми часто предпочитают участки от Мариацелля или Кернхофа до Трайсмауэра.
Экскурсионные направления в окрестностях Санкт-Пёльтена
Ландхаусфиртель: искусство современной архитектуры
Аббатства, монастыри, замки и дворцы: достопримечательности Нижней Австрии
Главные события
Фрейраум Санкт-Пёльтен
Нетрадиционная сцена для молодежи и субкультуры с концертами, театром, кабаре, чтениями и кинопоказами.
Фестиваль Frequency
Ежегодный музыкальный фестиваль, предлагающий в основном рок, электронную музыку и хип-хоп и привлекающий многих международных артистов.
Еда и напитки в Нижней Австрии: наслаждайтесь общением между Дунаем и виноградниками!
Советы по защите климата
Путешествуйте в Австрию и обратно на поезде.
Пользуйтесь общественным транспортом
Возьмите напрокат городские велосипеды.
Пользуйтесь услугами проката велосипедов в отелях.
Используйте многоразовые бутылки для питья.
Тщательно утилизируйте мусор (салфетки, упаковки, одноразовые бутылки и т. д.).
Откажитесь от ежедневной уборки номеров и смены полотенец.
Бронируйте жилье с экологическим сертификатом.
Лучшие рестораны Нижней Австрии
Нижняя Австрия обладает богатым кулинарным наследием: от современного до экспериментального, но всегда с приземленным подходом: отмеченная наградами гастрономия Нижней Австрии — это то, что нужно увидеть и, прежде всего, попробовать — от Вальдфиртеля до Вайнфиртеля, от Вахау до Венского леса.
Нижнеавстрийский трактир является культурным достоянием. Здесь объединяются гостеприимство, добродушные хозяева и превосходные блюда региональной кухни: от хрустящей жареной свинины до спаржи Марчфельда и абрикосовых кнедликов из Вахау.
Вопросы и ответы
Вам может понравиться
Niederösterreich
Kultur und Natur fließen in Niederösterreich nahtlos ineinander: vom Museum zum Heurigen, von Schlössern und Burgen in den Wald oder zu den Seen.
Spitzenniveau: Restaurants in Niederösterreich
Traditionelle Landgasthäuser, gemütliche Wirtshäuser und Top-Restaurants mit ausgezeichneter Küche: Niederösterreich hat ein kräftiges kulinarisches Herz.
Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich
Niederösterreich, reich an Stiften, Klöstern, Burgen und Schlössern, offenbart Geschichte und Kunstschätze von Flusstälern bis zu den Bergen.
Österreichs Bundesländer
Die neun Bundesländer Österreichs bieten eine aufregend bunte Vielfalt. Genau richtig für einen erfrischenden Urlaub, in dem original auf originell trifft.