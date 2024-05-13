Вена
Где сливаются воедино искусство, культура и радость жизни
Вена: один из самых удобных для жизни городов мира!
Если посмотреть с горы Каленберг на Дунай, то можно ощутить Вену всеми органами чувств. Видны виноградники, за ними сияет архитектурное наследие центрально-европейской столицы. Здесь было написано полтысячелетия мировой истории. Во всяком случае, истории искусства.
Исторический городской пейзаж Вены сохранился лучше, чем в любом другом крупном городе, и характеризуется великолепными зданиями эпохи барокко и грюндерства. Прогуливаясь по венской улице Рингштрассе, вы пройдете мимо Государственной оперы, Музея искусства и естественной истории, Парламента, Бургтеатра и Ратуши.
Прямо в центре города стоит готический собор Святого Стефана, отбрасывающий в своей тени кусочек Средневековья. Дворцы и парки эпохи Габсбургов — дворец Шёнбрунн с Глориеттой, Бельведер, гигантский комплекс зданий Хофбурга с императорскими апартаментами, музеем Сиси и коллекцией серебра — придают городу имперский облик, дополненный прекрасными зданиями эпохи модерна.
Качество жизни для ценителей
"Вена, Вена, только ты одна / Всегда будешь городом моей мечты". Известная венская песня выражает то, что официально подтвердило канадско-американское консалтинговое агентство: Вена — прекрасный город с особенно высоким качеством жизни. Вена является одним из самых удобных для жизни городов в мире.
Венское гигантское колесо обозрения — одно из старейших в мире, с него открываются захватывающие виды на город. Это культовый символ Вены и изюминка Пратера.
Вена со всех ракурсов
Самые интересные места
Туры
Museen und Galerien
Музыка витает в воздухе
Город музыки с Венским филармоническим оркестром. Даже среди величайших дирижеров считается честью перенять эстафету на ежегодном новогоднем концерте. Большой зал Венского Музикферайн, также известный как "золотой зал", считается настоящим чудом звуковой техники. Венский хор мальчиков вдохновляет меломанов всего мира своими великолепными голосами.
Для поклонников джаза Вена предлагает уникальные концерты в Джаз-клубе Porgy & Bess. Но и поклонники электронной музыки найдут свой ритм в необычных местах, например, на Дунайском канале или Пратерштерне.
Sehenswürdigkeiten in Wien
Главные события
Ежегодный кинофестиваль Viennale
Особое внимание уделяется документальному кино, короткометражным фильмам и экспериментальным работам в жанре кроссовер.
Венские фестивальные недели
Современный фестиваль предлагает не только собственные постановки, но и мировые премьеры и международные работы из области театра, музыки, танца и искусства.
Известные люди
Звуки Шуберта в Вене
Мелодии Шуберта — это вечная дань уважения его родному городу, хотя в музыке Шуберта всегда присутствует нотка грусти.
Венский филармонический оркестр
Венский филармонический оркестр — одно это название уже звучит как музыка. Где бы ни играл всемирно известный оркестр, люди испытывают восторг и волнение.
Бетховен
Выбрав Вену в качестве своего родного дома, Бетховен провел в ней большую часть своей жизни. Музыкальное путешествие в прошлое.
Erlebt Kulinarik in Wien
Wiener Kaffeehäuser und ihre Kultur
Kaffeehäuser gehören zu Wien wie Mozart zu Salzburg. Zeit im Kaffeehaus zu verbringen ist vielmehr eine Kultur, in der es um entspanntes Sinnieren geht.
Уникальные гостиницы
Зелено и экологично
Деревья
У "Венских городских садов" очень много забот. Ведь они ухаживают примерно за полумиллионом деревьев: 95 000 аллейных и уличных деревьев, 188 400 парковых деревьев, 1 900 деревьев на территории предприятий и около 200 000 лесных деревьев, например, в Венском Пратере.
Фермы в большом городе
В мегаполисе Вена насчитывается около 800 ферм. Здесь собирают больше огурцов, чем в остальной Австрии. Доля урожая баклажанов, петрушки, томатов и перца чили примерно одинакова.
Луга
Луга, парки, виноградники, леса, поля и сады: благодаря Венскому лесу и водно-болотным угодьям на Дунае почти половина общей площади Вены — это луга. Кстати, район Хитцинг — самый зеленый, здесь 70% зеленых насаждений.
Мягкая мобильность
В городе 162 линии общественного транспорта, которыми пользуются более 966 миллионов пассажиров в год. Венцы особенно рациональны в вопросах передвижения: 73 % жителей добираются на работу на общественном транспорте, 44 % ходят пешком, 13 % ездят на велосипеде и только 33 % водят машину.
Наслаждайтесь Веной мобильно
С первого же дня пребывания в городе туристы получают скидки, бесплатный вход, возможность пользоваться общественным транспортом и множество специальных предложений.
Вопросы и ответы
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