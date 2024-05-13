Лучшие рестораны Штирии

Превосходные блюда в лучших ресторанах и отелях Штирии: испытайте кулинарное наслаждение на самом высоком уровне!

Региональные продукты с штирийских полей, лесов и озёр

Сокровища региона можно облагораживать, комбинировать, интерпретировать и преобразовывать разными способами. От мастеров кулинарного дела, которые знают, как очаровать своими кулинарными шедеврами в многочисленных ресторанах и лучших заведениях. Чистая кулинарная поэзия! 

"Зеленое сердце Австрии" имеет самую высокую долю лесов в стране. Штирия также удивительно гориста и привлекает любителей природы множеством озер, садов и виноградников. Разнообразие ландшафтов так же примечательно, как и кулинария, которая, помимо прочего, поселилась в очаровательных местах у воды или в окружении зелени.

Штирийский бэкхендл, салат из фасоли с тыквенным маслом и форель с корочкой из поленты вот лишь некоторые из классических блюд штирийских ресторанов, которые ждут вас в гостиницах федеральной земли. Традиционная домашняя кухня высочайшего уровня, которая часто сочетается с новой. И всегда подается с большим радушием – ведь Штирия также известна этим.

Лучшие рестораны Штирии

Высокая кухня: в атмосфере модерна в ресторане Steirerschlössl в Зельтвеге вы можете насладиться современной штирийской классикой с международными акцентами.

Герхард Фукс подает изысканные и элегантные блюда с идеально подобранными винами в завдении Weinbank в Эренхаузене, где также представлены изысканные вина из Фриули и Истрии.

В Бад-Гляйхенберге Братья Раух делают упор на местные продукты, которые они обрабатывают инновационным способом и рассматривают как "отражение региона".

В заведении Saziani Stub'n в Штрадене Кристоф Мандль удивляет непритязательными, простыми блюдами и чудесными винами из собственного поместья.

Steirereck am Pogusch считается одним из лучших заведений Хайнца Райтбауэра. Большая часть продуктов выращивается в его собственном сельском хозяйстве, в том числе не менее 500 различных растений и трав.

Лучшие заведения Штирии

Schlosskeller Südsteiermark — это лучший адрес для тех, кто любит сюрпризы. Вы не знаете, что вас ждет в меню. Но что точно известно, так это то, что оно будет креативным, точно составленным и местным сезонным.

"Наши тарелки это сцена для сельского хозяйства", говорит Андреас Крайнер о своей новой штирийской кухне, которую он подает в ресторане отеля Krainer в Лангенванге.

В мини-ресторане Johanns Living в Брук-ан-дер-Муре подают классические блюда с особым видением. Советуем попробовать не фаршированную гусиную печень с бланманже и требухой.

Неповторимым является Schloss Gabelhofen: продуманная региональная кухня отличается богатым вкусом, в ней предпочитают использовать дичь с собственной охоты отеля и рыбу из местных вод.

Haberl Inn в Ильце остается верен традиционной региональной и сезонной кухне, не забывая о современности. Впечатляет прекрасной винной картой.

Рестораны с особой атмосферой в Штирии

Lurgbauer расположен в тихой боковой долине Мариацеллерланда, где принцип "от фермы до стола" практикуется на самом высоком уровне, в том числе с использованием нашего собственного скота породы ангус.

В центре прекрасного природного парка Альменланд находится ZeitRaum, где Штефан Эдер предлагает блюда "регионально-глобальной кухни", приготовленные из полезных ингредиентов. Отдельное внимание шоколадным конфетам!

В гостинице Maitz Inn с солнечной террасой, откуда открывается вид на виноградники южной Штирии, подают лучшие блюда региональной кухни (совет: кордон блю), блюда со средиземноморским влиянием и изысканное вино.

Ресторан Schlossberg в Граце предлагает невероятный вид на город, почти не уступающий международному, и высококлассную, приземленную кухню.

"Das James" расположен в особом месте, а именно на поле для гольфа в Бад-Аусзее, откуда видны горы. Что насчет кухни? Классическая, с ароматами со всего мира.

Рестораны с особым видом в Штирии

Хотите выпить аперитив на деревянной лодке? Вы можете получить его в ресторане Seeplatz'l на озере Грундльзее, а региональное, приземленное основное блюдо подается на террасе на берегу озера.

Прямо на легендарном Топлицзее находится Fischerhütte. В ней подают свежую форель и голавля.

Заведение Lilli Inn расположено на красивой главной площади Феринга. В саду или в современном зале здесь подают не только изысканные блюда трактирной кухни, но и фантазийные блюда высокой кухни. Захватывающе!

С другой стороны, на Южно-Штирийском винном пути находится очаровательный маленький Трактир от Lilli & Jojo. Вид на виноградники так же прекрасен, как и меню из сезонных и региональных блюд, созданное талантливым шеф-поваром Йоахимом Градволем.

Гейгер Альм расположен в горах Аусзеерланда, а в маленькой альпийской хижине Доминик Утасси дает волю своей фантазии и предлагает великолепные блюда международной кухни.

Трактиры в Штирии

Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte на озере Эдензее предлагает "приятные, легкие вкусы и новые творения от земляных, деревенских, традиционных до изысканных, элегантных, эксклюзивных", включая свежую рыбу.

В ресторане Kehlberghof в Граце предлагаются современные, приземленные блюда с видом за горизонт.

Классика пабов подается в заведении Mayer в Санкт-Мартин-ам-Гримминге. Оно сочетает пабную классику с неожиданными блюдами, причем в меню также присутствуют веганские и вегетарианские блюда.

То же самое можно сказать и о ресторане Wirtshaus Wörgötter в Лигисте, где наряду с типичной трактирной кухней предлагаются и изысканные блюда.

В Kogel3 в Лейбнице подают не только традиционные региональные блюда, но и космополитическую кухню в неформально-элегантной атмосфере с видом на виноградник. Хорошее сочетание!

Паб-рестораны в Штирии

Johann Genussraum в Шладминге доказывает, что городское и альпийское не противоречат друг другу, равно как и классика и модерн.

Также в Genussreffpunkt Höfer в Вайнитцене близ Граца также предлагает современную интерпретацию традиционной австрийской кухни. Если вы хотите более глубокого понимания, выберите "Genussreise" меню из 5 блюд с сезонной тематикой.

Сочетание паба и ресторана с собственными изысканными винами это еще и Харкамп в Заустале посреди виноградников. Особенно популярны винный суп и жареная курица.

Ресторан ARX в Рормоос-Шладминге удивляет традиционными и инновационными блюдами, которые дополнены травами из собственного сада; также предлагаются натуральные вина.

В органическом ресторане Retter в Пёллауберге используются экологически чистые продукты, собранные вручную в радиусе 25 километров, а также подаются веганские блюда. Пионер в области органического питания!

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