Лучшие рестораны Штирии
Региональные продукты с штирийских полей, лесов и озёр
Сокровища региона можно облагораживать, комбинировать, интерпретировать и преобразовывать разными способами. От мастеров кулинарного дела, которые знают, как очаровать своими кулинарными шедеврами в многочисленных ресторанах и лучших заведениях. Чистая кулинарная поэзия!
"Зеленое сердце Австрии" имеет самую высокую долю лесов в стране. Штирия также удивительно гориста и привлекает любителей природы множеством озер, садов и виноградников. Разнообразие ландшафтов так же примечательно, как и кулинария, которая, помимо прочего, поселилась в очаровательных местах у воды или в окружении зелени.
Штирийский бэкхендл, салат из фасоли с тыквенным маслом и форель с корочкой из поленты — вот лишь некоторые из классических блюд штирийских ресторанов, которые ждут вас в гостиницах федеральной земли. Традиционная домашняя кухня высочайшего уровня, которая часто сочетается с новой. И всегда подается с большим радушием – ведь Штирия также известна этим.
Лучшие рестораны Штирии
Высокая кухня: в атмосфере модерна в ресторане Steirerschlössl в Зельтвеге вы можете насладиться современной штирийской классикой с международными акцентами.
Герхард Фукс подает изысканные и элегантные блюда с идеально подобранными винами в завдении Weinbank в Эренхаузене, где также представлены изысканные вина из Фриули и Истрии.
В Бад-Гляйхенберге Братья Раух делают упор на местные продукты, которые они обрабатывают инновационным способом и рассматривают как "отражение региона".
В заведении Saziani Stub'n в Штрадене Кристоф Мандль удивляет непритязательными, простыми блюдами и чудесными винами из собственного поместья.
Steirereck am Pogusch считается одним из лучших заведений Хайнца Райтбауэра. Большая часть продуктов выращивается в его собственном сельском хозяйстве, в том числе не менее 500 различных растений и трав.
Лучшие заведения Штирии
Schlosskeller Südsteiermark — это лучший адрес для тех, кто любит сюрпризы. Вы не знаете, что вас ждет в меню. Но что точно известно, так это то, что оно будет креативным, точно составленным и местным сезонным.
"Наши тарелки — это сцена для сельского хозяйства", — говорит Андреас Крайнер о своей новой штирийской кухне, которую он подает в ресторане отеля Krainer в Лангенванге.
В мини-ресторане Johanns Living в Брук-ан-дер-Муре подают классические блюда с особым видением. Советуем попробовать не фаршированную гусиную печень с бланманже и требухой.
Неповторимым является Schloss Gabelhofen: продуманная региональная кухня отличается богатым вкусом, в ней предпочитают использовать дичь с собственной охоты отеля и рыбу из местных вод.
Haberl Inn в Ильце остается верен традиционной региональной и сезонной кухне, не забывая о современности. Впечатляет прекрасной винной картой.
Рестораны с особой атмосферой в Штирии
Lurgbauer расположен в тихой боковой долине Мариацеллерланда, где принцип "от фермы до стола" практикуется на самом высоком уровне, в том числе с использованием нашего собственного скота породы ангус.
В центре прекрасного природного парка Альменланд находится ZeitRaum, где Штефан Эдер предлагает блюда "регионально-глобальной кухни", приготовленные из полезных ингредиентов. Отдельное внимание шоколадным конфетам!
В гостинице Maitz Inn с солнечной террасой, откуда открывается вид на виноградники южной Штирии, подают лучшие блюда региональной кухни (совет: кордон блю), блюда со средиземноморским влиянием и изысканное вино.
Ресторан Schlossberg в Граце предлагает невероятный вид на город, почти не уступающий международному, и высококлассную, приземленную кухню.
"Das James" расположен в особом месте, а именно на поле для гольфа в Бад-Аусзее, откуда видны горы. Что насчет кухни? Классическая, с ароматами со всего мира.
Рестораны с особым видом в Штирии
Хотите выпить аперитив на деревянной лодке? Вы можете получить его в ресторане Seeplatz'l на озере Грундльзее, а региональное, приземленное основное блюдо подается на террасе на берегу озера.
Прямо на легендарном Топлицзее находится Fischerhütte. В ней подают свежую форель и голавля.
Заведение Lilli Inn расположено на красивой главной площади Феринга. В саду или в современном зале здесь подают не только изысканные блюда трактирной кухни, но и фантазийные блюда высокой кухни. Захватывающе!
С другой стороны, на Южно-Штирийском винном пути находится очаровательный маленький Трактир от Lilli & Jojo. Вид на виноградники так же прекрасен, как и меню из сезонных и региональных блюд, созданное талантливым шеф-поваром Йоахимом Градволем.
Гейгер Альм расположен в горах Аусзеерланда, а в маленькой альпийской хижине Доминик Утасси дает волю своей фантазии и предлагает великолепные блюда международной кухни.
Трактиры в Штирии
Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte на озере Эдензее предлагает "приятные, легкие вкусы и новые творения от земляных, деревенских, традиционных до изысканных, элегантных, эксклюзивных", включая свежую рыбу.
В ресторане Kehlberghof в Граце предлагаются современные, приземленные блюда с видом за горизонт.
Классика пабов подается в заведении Mayer в Санкт-Мартин-ам-Гримминге. Оно сочетает пабную классику с неожиданными блюдами, причем в меню также присутствуют веганские и вегетарианские блюда.
То же самое можно сказать и о ресторане Wirtshaus Wörgötter в Лигисте, где наряду с типичной трактирной кухней предлагаются и изысканные блюда.
В Kogel3 в Лейбнице подают не только традиционные региональные блюда, но и космополитическую кухню в неформально-элегантной атмосфере с видом на виноградник. Хорошее сочетание!
Паб-рестораны в Штирии
Johann Genussraum в Шладминге доказывает, что городское и альпийское не противоречат друг другу, равно как и классика и модерн.
Также в Genussreffpunkt Höfer в Вайнитцене близ Граца также предлагает современную интерпретацию традиционной австрийской кухни. Если вы хотите более глубокого понимания, выберите "Genussreise" — меню из 5 блюд с сезонной тематикой.
Сочетание паба и ресторана с собственными изысканными винами — это еще и Харкамп в Заустале посреди виноградников. Особенно популярны винный суп и жареная курица.
Ресторан ARX в Рормоос-Шладминге удивляет традиционными и инновационными блюдами, которые дополнены травами из собственного сада; также предлагаются натуральные вина.
В органическом ресторане Retter в Пёллауберге используются экологически чистые продукты, собранные вручную в радиусе 25 километров, а также подаются веганские блюда. Пионер в области органического питания!