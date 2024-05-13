Превосходные блюда в лучших ресторанах и отелях Штирии: испытайте кулинарное наслаждение на самом высоком уровне!

Региональные продукты с штирийских полей, лесов и озёр

Сокровища региона можно облагораживать, комбинировать, интерпретировать и преобразовывать разными способами. От мастеров кулинарного дела, которые знают, как очаровать своими кулинарными шедеврами в многочисленных ресторанах и лучших заведениях. Чистая кулинарная поэзия!

"Зеленое сердце Австрии" имеет самую высокую долю лесов в стране. Штирия также удивительно гориста и привлекает любителей природы множеством озер, садов и виноградников. Разнообразие ландшафтов так же примечательно, как и кулинария, которая, помимо прочего, поселилась в очаровательных местах у воды или в окружении зелени.

Штирийский бэкхендл, салат из фасоли с тыквенным маслом и форель с корочкой из поленты — вот лишь некоторые из классических блюд штирийских ресторанов, которые ждут вас в гостиницах федеральной земли. Традиционная домашняя кухня высочайшего уровня, которая часто сочетается с новой. И всегда подается с большим радушием – ведь Штирия также известна этим.