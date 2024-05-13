Рестораны в Тироле

Настоящее удовольствие: лучшие рестораны Тироля
От пуристического до французского, от инновационного до традиционного
Тирольская кухня предпочитает работать с лучшими блюдами региона, но при этом ощущает себя интернациональной. Странно ли это? Отнюдь нет. Скорее, великолепное кулинарное искусство людей с идеями, собственным видением и любовью к своему делу.
Китцбюэльские Альпы, горы Карвендель и Цугшпитце
Тироль — это земля гор. Где горы, там и долины — природа здесь прекрасна, куда ни глянь. Здесь есть несколько лучших ресторанов на свежем воздухе, где вы можете насладиться в том числе тем, что растет неподалеку на земле, пасется на альпийских пастбищах или растет на деревьях.
Тирольские пельмени с беконом, сырные котлеты и блутцкрапфен (фаршированные пельмени)
Наряду с этими классическими тирольскими трактирами, новые, интернациональные или даже экзотические блюда всегда попадают на столы в уютных и современных ресторанах. Что здесь проходит красной нитью через все заведения? Знаменитое тирольское гостеприимство. Гриас ди!
Лучшие рестораны Тироля
Уже в шестом поколении радует своих гостей тирольская винодельня Sigwart's Tiroler Weinstuben в Брикслегге. Трауди Сигварт усовершенствовала многие продукты, выращенные в лесу и в собственном саду.
Ресторан Paznaunerstube в 5-звездочном превосходном отеле Trofana Royal в Ишгле с 1996 года является сферой деятельности Мартина Зиберера. Его великолепные творения вдохновляют лучшими международными и местными ингредиентами.
Кухня Бенджамина Парта — пуристская и космополитичная, в ресторане Stüva в отеле Yscla молодой шеф-повар, удостоенный наград, предлагает эксклюзивные меню, вдохновленное французской кухней.
Известный по австрийскому телевидению Александр Фанкхаузер , в свою очередь, делает акцент на тирольских блюдах, которые он интерпретирует в современном стиле, в ресторане Alexander в отеле Lamark в Циллертале, где есть ещё один лучший адрес: вегетарианско-веганский ресторан GuatzEssen Петера Фанкхаузера. Его девиз — "от фермы до стола".
Лучшие рестораны Тироля
В Gründler's Gourmetstüberl в Ахенкирхе подают лучшие блюда региона Карвендель, отличающиеся элегантностью.
Местная рыба и дичь играют центральную роль в кухне Марко Гаттерера в ресторане Berggericht, но в историческом здании в Китцбюэле лучшие блюда интернациональной кухни также доведены до совершенства.
Аналогичная кулинарная программа предлагается в ресторане Postamt в отеле Post в Стиге, где Флориан Обвегезер подает блюда альпийской кухни в уютном Zirbenstube.
В заведении Grander в Ваттенсе Томас Грандер делает ставку на лучшие региональные и сезонные продукты, которые он доводит до совершенства в своих разнообразных меню.
Ресторан Stubn 1972 в отеле Sportalm в Кирхберге, напротив, специализируется на французской кухне, которую Бернхард Хохкоглер умеет сочетать с региональными продуктами, включая восхитительные десерты.
Рестораны с особой атмосферой
Горный массив Цугшпитце выглядит как красивая картина, когда вы сидите на солнечной террасе в отеле Post в Лермоосе — до того, как альпийские блюда с международными акцентами привлекут ваше внимание.
В центре национального парка Хоэ Тауэрн находится ресторан Rauter Stube. Здесь подают сезонные блюда региона и тирольскую классику.
Кухня и атмосфера в скандинавском стиле представлены в ресторане Oniriq в Инсбруке, где также подают вегетарианские и ферментированные блюда.
В чудесной долине Вильгратенталь расположен отель Ганнерхоф — райский уголок природы, где время, кажется, течет медленнее, а местная кухня подается на высоком уровне.
Голуби, фазаны и кролики содержатся в Танненхоф в Санкт-Антон-ам-Арльберг, которых лично разводит шеф-повар Густав Янчер, в кухне которого также прослеживается французское влияние. В качестве гарнира: вид на горы!
Рестораны с особым видом
Недавно спроектированное заведение Verwallstube в Санкт-Антон-ам-Арльберге — один из самых высоких ресторанов Европы, удостоенных награды Toque, расположенный на высоте более 2 000 метров над уровнем моря и предлагающий креативные и амбициозные блюда из самых лучших продуктов.
Ещё выше, на высоте более 3 000 метров, находится ресторан Ice Q в Зёльдене, откуда открываются захватывающие виды на горы Этцталь и регионально ориентированное кулинарное предложение с международным оттенком.
Органические и на 99% региональные ингредиенты используются для приготовления блюд в ресторане Esskultur в отеле Unterlechner в Санкт-Якобе — слоу фуд в замедленной атмосфере с видом на горы.
Отель Vincena в Лаванте расположен прямо на поле для гольфа с горным пейзажем, где творчески сочетаются международные ингредиенты с сезонными продуктами из региона.
Ресторан "Nomen est omen" в отеле Кайзерхоф в Эллмау: здесь горы дополняют вкусовое шоу искусно приготовленных региональных ингредиентов.
Рестораны в Тироле
Классика австрийских трактиров высшего класса — кулинарное сердце ресторан Interalpen Hotel Tyrol в Тельфс-Бухене, хотя не обошлось и без блюд международной кухни.
Тирольские блюда высокой кухни "Der Max" в Alpin Resort Sacher Seefeld: кухня с блеском справилась с балансом между традициями и инновациями.
Вдохновленная природой долины Тангеймер, кухня в Grunstube в отеле Bergblick, где Петер Райтмайр готовит с энтузиазмом и страстью.
Одно из 12 мест в ресторане для гурманов Wilderer в отеле Das Karwendel в Пертизау-на-Ахензее — это находка: Штефани Ризер удивляет своими фантазийными творениями здесь, где она также любит мыслить нестандартно.
Рестораны в Тироле
Blaue Quelle в Эрле — это традиционный трактир с тремя уютными залами, где вы найдете не только приземленную региональную кухню, но и экзотические блюда в меню.
Заведение Heleni находится в Целль-ам-Циллере, в красивом старом каменном сосновом зале, региональные блюда интерпретируются в современном ключе, а блюда получаются искренними и простыми.
Деревенский и уютный s'Pfandl в Райте близ Китцбюэля уже почти 40 лет предлагает блюда настоящей австрийской кухни.
Традиционно в ресторане R35 в Ладисе Патрик Ландерер готовит региональные блюда, инновационно и с чувством эстетики.
Экологически чистый отель Stanglwirt у подножия Вильдер-Кайзера в Элльмау предлагает надежную, приземленную трактирную кухню; сыр, масло, молоко и многое другое. Все продукты поставляются с собственной органической фермы отеля.
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