Рестораны в Тироле

Провинциальные и невероятно изысканные: испытайте знаменитое тирольское гостеприимство, остановившись в ресторанах и заведениях высшего класса.

От пуристического до французского, от инновационного до традиционного

Тирольская кухня предпочитает работать с лучшими блюдами региона, но при этом ощущает себя интернациональной. Странно ли это? Отнюдь нет. Скорее, великолепное кулинарное искусство людей с идеями, собственным видением и любовью к своему делу.

Китцбюэльские Альпы, горы Карвендель и Цугшпитце

Тироль — это земля гор. Где горы, там и долины — природа здесь прекрасна, куда ни глянь. Здесь есть несколько лучших ресторанов на свежем воздухе, где вы можете насладиться в том числе тем, что растет неподалеку на земле, пасется на альпийских пастбищах или растет на деревьях.

Тирольские пельмени с беконом, сырные котлеты и блутцкрапфен (фаршированные пельмени)

Наряду с этими классическими тирольскими трактирами, новые, интернациональные или даже экзотические блюда всегда попадают на столы в уютных и современных ресторанах. Что здесь проходит красной нитью через все заведения? Знаменитое тирольское гостеприимство. Гриас ди!