Самые красивые достопримечательности Верхней Австрии

Верхняя Австрия со столицей Линц — это место для тех, кто ищет сочетание футуристических технологий и особых впечатлений от природы.

Лучший вид на город Линц открывается с горы Пестлингберг. В Лентос музее представлено современное австрийское искусство. Вечером полюбуйтесь меняющим цвет светодиодным фасадом стеклянного куба Ars Electronica Center. Музыкальный театр в Фольксгартене очаровывает современной архитектурой и медиа-технологиями. Галерея Mural Harbor Gallery демонстрирует городское искусство в негабаритном формате.

Уникальные впечатления от природы

В Верхней Австрии есть особенно красивые места для отдыха на природе: смотровая площадка 5fingers, площадка „Schlögener Schlinge“ с видом на Дунай или пещеры Дахштайн. Отправляйтесь по железной дороге из Санкт-Вольфганга на гору Шафберг, откройте для себя романтический замок Орт недалеко от Гмундена посреди озера Траунзее или погрузитесь в яркое средневековье в замке Клам.

Места встречи

Монастырь августинцев Святого Флориана недалеко от Линца — известное место паломничества с впечатляющей библиотекой и жемчужиной австрийского барокко. Монастырь Шлегль — духовный центр в Мюльфиртеле, известный своими органными концертами. В аббатстве Шлиербах монахи производят органический сыр. Посетители могут наблюдать за работой сыроваров и попробовать шлиербахский сыр в современной витрине сыроварни.