Самые красивые достопримечательности Верхней Австрии
Лучший вид на город Линц открывается с горы Пестлингберг. В Лентос музее представлено современное австрийское искусство. Вечером полюбуйтесь меняющим цвет светодиодным фасадом стеклянного куба Ars Electronica Center. Музыкальный театр в Фольксгартене очаровывает современной архитектурой и медиа-технологиями. Галерея Mural Harbor Gallery демонстрирует городское искусство в негабаритном формате.
Уникальные впечатления от природы
В Верхней Австрии есть особенно красивые места для отдыха на природе: смотровая площадка 5fingers, площадка „Schlögener Schlinge“ с видом на Дунай или пещеры Дахштайн. Отправляйтесь по железной дороге из Санкт-Вольфганга на гору Шафберг, откройте для себя романтический замок Орт недалеко от Гмундена посреди озера Траунзее или погрузитесь в яркое средневековье в замке Клам.
Места встречи
Монастырь августинцев Святого Флориана недалеко от Линца — известное место паломничества с впечатляющей библиотекой и жемчужиной австрийского барокко. Монастырь Шлегль — духовный центр в Мюльфиртеле, известный своими органными концертами. В аббатстве Шлиербах монахи производят органический сыр. Посетители могут наблюдать за работой сыроваров и попробовать шлиербахский сыр в современной витрине сыроварни.
Столица земли Линц
Центр Ars Electronica
Позвоните по телефону с помощью андроида, погладьте робота-тюленя или клонируйте свое любимое растение под руководством эксперта: Центр Ars Electronica — это практический музей, посвященный осязаемой передаче научных знаний и технологического контекста. Идея сияет, о чем свидетельствует меняющий цвет светодиодный фасад стеклянного куба на Дунае площадью 5 100 квадратных метров.
Встреча экспертов из мира искусства и науки со своей аудиторией также характеризует фестиваль Ars Electronica, который проходит в Линце каждый год и делает цифровое медиаискусство видимым в общественных местах.
Другие достопримечательности города Линц
Художественный Лентос музей
В музее представлено современное искусство Австрии. Фасад удивительного здания на Дунае, выполненный из стекла и открытого бетона, также имеет живой дизайн.
Государственный театр и музыкальный театр
Публика приветствуется в современном оперном театре в Фольксгартене даже вне представлений, а во время экскурсии за кулисы желающие могут получить представление о театре.
Гавань фресок
В галерее представлен весь спектр городского искусства в увеличенном формате. Посещение возможно в рамках забронированной экскурсии в сопровождении гида.
Природные впечатления в Верхней Австрии
Смотровая площадка "5fingers"
На плато Дахштайн-Криппенштайн возвышается смотровая площадка над пропастью глубиной 400 метров. С пяти различных пешеходных дорожек открываются захватывающие виды на озера Зальцкаммергута — потрясающая панорама. Платформа освещается до полуночи, поэтому ее можно увидеть издалека.
Один пешеходный мост полностью сделан из стекла и заставит вас участить пульс. Не для слабонервных!
Другие природные достопримечательности
Шлёгенер Шлинге
Шлёгенер Шлинге — это природная жемчужина Верхней Австрии. Со смотровой площадки "Штайнер Фельзен" открывается уникальный вид на Дунай.
Железная дорога Шафберг на озере Вольфганг
Эта железная дорога — самая крутая зубчатая дорога в Австрии, с 1893 года на полном ходу движется из Санкт-Вольфганга в Шафберг. Сверху сверкают озера Зальцкаммергута.
Дворцы, замки и аббатства в Верхней Австрии
Императорская вилла в Бад-Ишле: летняя резиденция императорской семьи
"О, как я тоскую по дорогому, дорогому Ишлю", — писал 15-летний кронпринц Франц Иосиф своей матери в 1845 году. Посещение императорской виллы — свадебный подарок эрцгерцогини Софии молодым жениху и невесте Францу Иосифу I и Елизавете — даёт представление о том, почему неоклассическое здание было гораздо более дорого сердцу императора, чем великолепие его венских резиденций.
В комнатах по-прежнему витает дух минувших времен. Кажется, будто император Франц Иосиф I покинул свой кабинет всего минуту назад, чтобы предаться любимому занятию — охоте.
И сегодня каждый год 18 августа в Бад-Ишле проводится "императорский фестиваль", чтобы торжественно и радостно отметить день рождения Франца Иосифа I.
Другие дворцы, замки и аббатства
Замок Орт на озере Траунзее
Благодаря своему живописному расположению посреди небольшого зеленого острова в озере Траунзее, озерный замок является популярным местом для экскурсий.
Замок Клам в Мюльфиртеле
Средневековый замок: посетители бродят по обитаемой, полностью меблированной крепости. Летом на концертной площадке играют рок-музыку.
Аббатство Святого Флориана в окрестностях Линца
Монастырь августинских каноников в стиле барокко впечатляет своей библиотекой, мраморным залом, "органом Брукнера" в базилике и склепом композитора Антона Брукнера.
Аббатство Шлиербах
Великолепное барочное аббатство Шлиербах славится своими витражами и фирменными органическими сырами. Экскурсии с гидом позволят вам погрузиться в духовный мир аббатства.
Цените и берегите природу
Природа задает тон в Австрии: природные и национальные парки, чистые озера для купания и нетронутые природные регионы. Будучи пионером органического земледелия, Австрия также лидирует в европейском рейтинге органических сельскохозяйственных угодий, защита биоразнообразия играет здесь важную роль. Во многих местах люди живут, осознавая свои экологические богатства, и осознают соответствующий высокий уровень ответственности: за лесами и альпийскими пастбищами тщательно ухаживают, водоемы содержат в чистоте, природные территории охраняются, а биоразнообразие поощряется. Сохранение этой среды обитания для людей, животных, растений и климата является в Австрии перспективным направлением.
Как замечательно, что мост между личным благополучием и ответственностью можно перекинуть без особых усилий. Гости могут рассчитывать на экологичный отдых!
Вам может понравиться
Oberösterreich
Das Bundesland der legendären „Sommerfrische“, mit seiner Mischung aus glasklaren Seen und Bergen im Salzkammergut, ist die reine Freude im Sommer.
Linz
Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.
Exquisite Kleinode: Die besten Restaurants in Oberösterreich
Es gibt so einige bodenständige Gasthäuser, Lokale mit besonderer Aussicht und Top-Restaurants in Oberösterreich, die entdeckt werden wollen. Ganz große Klasse!