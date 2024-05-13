Зальцбургский край — самый красивый регион для всех гостей, любящих музыку, искусство и природу. Город Зальцбург настоящее "объединённое произведение искусства".

Достопримечательности в городе Моцарт

Искусство, культура и уникальная история делают Старый город Зальцбурга объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – всемирно известной сокровищницей, когда речь заходит о достопримечательностях. От символа города Моцарта, крепости Хоэнзальцбург, открывается вид на Старый город в стиле барокко с резиденцией и собором князей-архиепископов до дворцового сада с замком Мирабель. А на Шмуцкен-Гройндегассе находится "Дом природы" и дом, где родился Вольфганг Амадей Моцарт.

Горы и вода повсюду!

Зальцбургский край хранит свои самые красивые достопримечательности в захватывающих природных пейзажах, в которых преобладают высокие горы и бурлящая вода. Альпийский мир высотой 3000 метров поражает воображение на Высокогорной альпийской дороге Гросглокнер, горе Китцштайнхорн и озере Вайсзе – здесь даже ледники находятся в пределах досягаемости. Поклонников Средневековья впечатлит крепость Хоэнверфен, возвышающаяся над долиной Зальцахталь. Желающие полюбоваться 360-градусным видом на окружающие горы Зальцбурга могут подняться на гору Унтерсберг по канатной дороге. Водопады Криммлер и Айсризенвельт в горах Тенненгебирге позволяют ощутить силу воды.