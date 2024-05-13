Самые красивые достопримечательности Зальцбургерланда
Достопримечательности в городе Моцарт
Искусство, культура и уникальная история делают Старый город Зальцбурга объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – всемирно известной сокровищницей, когда речь заходит о достопримечательностях. От символа города Моцарта, крепости Хоэнзальцбург, открывается вид на Старый город в стиле барокко с резиденцией и собором князей-архиепископов до дворцового сада с замком Мирабель. А на Шмуцкен-Гройндегассе находится "Дом природы" и дом, где родился Вольфганг Амадей Моцарт.
Горы и вода повсюду!
Зальцбургский край хранит свои самые красивые достопримечательности в захватывающих природных пейзажах, в которых преобладают высокие горы и бурлящая вода. Альпийский мир высотой 3000 метров поражает воображение на Высокогорной альпийской дороге Гросглокнер, горе Китцштайнхорн и озере Вайсзе – здесь даже ледники находятся в пределах досягаемости. Поклонников Средневековья впечатлит крепость Хоэнверфен, возвышающаяся над долиной Зальцахталь. Желающие полюбоваться 360-градусным видом на окружающие горы Зальцбурга могут подняться на гору Унтерсберг по канатной дороге. Водопады Криммлер и Айсризенвельт в горах Тенненгебирге позволяют ощутить силу воды.
Столица: Зальцбург
900-летняя крепость Хоэнзальцбург — самый большой полностью сохранившийся замковый комплекс в Европе, возвышающийся над Старым городом Зальцбурга. Он был построен архиепископом Гебхардом в 1077 году и в конце 15 века был преобразован в шикарную резиденцию.
В великолепно отреставрированном музее крепости выставлены доспехи, замковая кухня и даже система отопления. Особое место занимают княжеские покои — стоит полюбоваться ночным небом и Золотой комнатой.
Другие достопримечательности в городе Зальцбург
Место рождения Моцарта
Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Гетрайдегассе № 9. Его дом, где он родился, входит в число самых популярных музеев мира.
Кафедральный собор
Пройдите по стопам князей-архиепископов Зальцбурга в парадных залах резиденции, Кафедрального собора и бенедиктинского монастыря Святого Петра.
Дворец Хельбрунн и дворцовый сад
Водные объекты Хелльбруннера в дворцовом саду — это место для приятного удивления с секретными фонтанами, марионетками с водяным приводом и мистическими гротами.
Замок Мирабель и сад Мирабель
Замок и парк представляют собой жемчужину эпохи барокко с розарием, фонтанами, каменными скульптурами и "лестницей ангела". Так романтично! Замок Мирабель
Дом природы
Этот музей — настоящее приключение! Выставки демонстрируют красочный мир природы и науки и его тайны – от симулятора полета до скрипки, по которой можно ходить.
Впечатления от природы в Зальцбурге
Высокогорная альпийская дорога Гроссглокнер
Самый высокий вид Австрии: вероятно, самая известная альпийская дорога в Австрии соединяет федеральные земли Зальцбург и Каринтию протяженностью 48 километров. Впечатляющий круиз по всем растительным зонам: альпийские луга, горные леса, мощные скалы и, наконец, ледник являются одними из спутников. В поле зрения находится Гроссглокнер, самая высокая гора в стране высотой 3798 метров. Кульминация поездки достигается на Высоких воротах, откуда открывается вид на более чем тридцать верши-трехтысячников.
Другие природные достопримечательности
Водопады Криммлер
Какое зрелище для природы! Почувствуйте брызги на коже и рев самого высокого водопада в Европе воочию. С высоты 380 метров вода устремляется в глубину.
Мир ледяного гиганта
В Тенненских горах находится 42-километровая и самая большая в мире открытая ледяная пещера, где ледяные образования переливаются бирюзовыми тонами. Сила природы!
Китцштайнхорн
Хотите полюбоваться видом на ледник? Поднимитесь по канатной дороге на вершину “Мир вершин 3000" и насладитесь пешими прогулками и катанием на горных велосипедах.
Ледниковый мир Вайсзее
По канатной дороге поднимитесь в национальный парк Высокий Тауэрн к Вайсзее: поездка на гондоле уже является впечатляющим опытом с видом на альпийский пейзаж.
Замок Хоэнверфен
Высоко над долиной Зальцахталь в замке Хоэнверфен, построенном в 1077 году, Средневековье оживает благодаря экскурсиям и представлению о хищных птицах.
Достопримечательности для посещения семьей
Зальцбургский музей под открытым небом
Между лесом и лугами было построено более 100 исторических сооружений, происходящих из разных регионов Зальцбурга. Разобранный на первоначальном месте и точно воссозданный в музее под открытым небом: от величественных ферм до школьных домиков можно увидеть оригинальные здания сельского хозяйства, ремесел и промышленности. Путешествие во времени через шесть веков, в котором сельское прошлое Зальцбурга раскрывается во всех восхитительных деталях.
Другие места, куда можно отправиться на экскурсию с детьми
Зальцбургское Городское судоходство
Познакомиться с Зальцбургом с новой точки зрения? Круиз на скоростном катере Amadeus с панорамным видом станет для вас возможным.
Соляные миры в Халлейне
На соляной шахте в Халлейне вы отправитесь на "охоту за ямами" в шахту, где кельтские горняки добывали соль еще 2600 лет назад. Волшебный мир!
Летние санные трассы
Даже летом катание на санях доставляет удовольствие! От альпийских горок Маиси Сплитцер до Кельтенблитц Дюррнберг в Зальцбурге есть оживленные летние санные трассы.
Парк дикой природы Ферлайтен
Вблизи можно понаблюдать за более чем 200 видами дикой природы, пешеходными дорожками без препятствий и прекрасным видом на национальный парк Высокий Тауэрн.
Гут Айдербихль в Хенндорфе
Более 1000 спасенных животных находят приют на более чем 40 гектарах Гут-Айдербихля в Хауптгуте и приусадебных участках.
Информация об охране климата
Альпийская экономика способствует сохранению культурного ландшафта и безопасности долин. Это связано с тем, что управляемые горные пастбища защищают от схода лавин и болот.
Альпийское земледелие предотвращает одичание и тем самым способствует сохранению биоразнообразия.
На альпийских лугах на квадратный метр произрастает до 70 различных трав (на дне долины в среднем всего семь). Это биоразнообразие важно для природы.
Альпийские фермеры производят ценные молочные продукты от коров, овец и коз, в основном органического качества.
Альпийские пастбища — это энергичное место для отдыха, окруженное красивыми горными пейзажами.
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