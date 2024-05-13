Самые красивые достопримечательности Форарльберга
Форарльберг особым образом сочетает в себе природу и культуру. Достопримечательности можно найти в самом западном регионе Австрии во всех уголках: живописные долины, современная архитектура, леса и луга – многие пешеходные тропы художественно оформлены, также проходят творческие фестивали.
Боденское озеро предлагает сочетание городской жизни и впечатлений от природы, Брегенцский фестиваль на Боденском озере вдохновляет своей легендарной Зеебюне, Кунстхаус Брегенц с современной архитектурой и выставками. В Брегенцервальде культурное разнообразие и замечательная деревянная архитектура объединяются в одном небольшом пространстве. Ущелья впечатляют дикими скалами. А Большая долина Вальзер признана биосферным парком ЮНЕСКО.
Столица Брегенц
Брегенц — озеро, культура и панорама
В регионе четырех стран, где Австрия, Германия, Швейцария и княжество Лихтенштейн объединяются в оживленную культурную зону, находится космополитичный город Брегенц. Красота столицы Форарльберга заключается в её расположении: прямо на воде и в окружении волшебного горного мира. В Брегенце имеется также оживленная художественная сцена.
Панорамная канатная дорога в городе
Настоящей изюминкой города является панорамная канатная дорога, которая ведет из старого города Брегенца прямо к Пфендеру — местной горе. Отсюда открывается потрясающий 360-градусный вид на Боденское озеро, Альпы и три страны.
Другие достопримечательности города Брегенц
Брегенцский фестиваль
Всё началось в 1946 году с корабельной сцены. Сегодня Брегенцский фестиваль впечатляет тщательно продуманными декорациями на самой большой в мире сцене на озере.
Башня Святого Мартина
В башне, построенной в XIV веке, находится музей, посвященный истории города. Если посмотреть сверху вниз, то можно насладиться чудесным видом на Боденское озеро.
Пфендерская железная дорога
Лучший вид на город и озеро открывается с местной горы Брегенца Пфендера. Канатная дорога Pfänderbahn за шесть мин доставит вас из старого города на высоту более 1 000 м.
Кунстхаус Брегенц
Современный выставочный центр с большим количеством технических новшеств расположен прямо на набережной Боденского озера: международное современное искусство.
Музей Форарльберга
Здесь вы можете узнать всё о региональной истории страны. Обратите внимание на вид снаружи: озеро прямо у ваших ног.
Впечатляющие закаты
Летний вечер в Фишерстеге на Боденском озере: в 1920-х годах отсюда взлетали гидросамолеты, а сегодня люди встречаются за напитком в непринужденной обстановке.
Знакомство с природой Форарльберга
Земля между Боденским озером и горами высотой до 3 000 м богата драгоценными природными жемчужинами. Эти ландшафты можно исследовать во время пеших, велосипедных или лодочных прогулок. Луга и леса, равнины и высокие горы наиболее красивы в отдаленных боковых долинах.
Европейские заповедники
Чтобы сохранить это бесценное природное сокровище, Форарльберг придает большое значение сохранению ландшафта. Всё это благодаря инициативе "Naturvielfalt Vorarlberg" ("Природное разнообразие Форарльберга"), которая в первую очередь ориентирована на районы "натура 2000".
Другие достопримечательности Форарльберга
Арльберг
В Арльберге творили историю горнолыжного спорта и альпинизма. И по сей день этот регион привлекает людей, увлеченных пешими прогулками и скалолазанием.
Бранднерталь
Любители активного отдыха в кругу семьи найдут здесь свой рай. В идиллической горной долине расположены три деревни: Бюрс, Бюрсерберг и Бранд.
Монтафон
Лучше всего прогуляться по сельской местности Монтафона. Маршрут Gauertaler-Alpkultur-Tour отлично подходит для этого.
Кляйнвальсерталь
В 1270 году в этой спокойной долине поселились вальзеры, этническая группа из Швейцарии. Особенность: сочетание культуры Вальсера.
Уникальная деревянная архитектура
Культура строительства в Форарльберге
Традиционные деревянные дома и фермы, построенные с использованием проверенного метода деревянного строительства, характеризуют ландшафт и деревенскую среду Форарльберга. Так сложилась традиция, которая культивировалась на протяжении веков. В последние десятилетия люди возродили свое строительное наследие и создали множество новых и современных зданий. Новая архитектура Форарльберга простая, естественная и экологичная, одновременно традиционная и космополитичная.
Дополнительные советы по знакомству с архитектурой
Мастерская в Брегенцервальде
Сотрудничество региональных ремесленных предприятий, сочетающее традиционное мастерство и современные дизайнерские инновации. Регулярные выставки и мероприятия.
Архитектурные экскурсии
Архитектурные экскурсии в Форарльберге позволяют познакомиться с современными и традиционными зданиями. Эксперты рассказывают о дизайне и материалах.
Архитектурные экскурсии
Форарльберг — яркий пример архитектуры и ремесленного мастерства. Здесь проводятся экскурсии по современным и традиционным зданиям.
Культура в Форарльберге
Шубертиада — всемирно известный песенный фестиваль
Форарльберг предлагает богатую культурную сцену. От Шубертиады (Schubertiade) до инновационных музеев, таких как Кунстхаус Брегенц — регион пропагандирует динамичное культурное наследие. Шубертиада, один из важнейших музыкальных фестивалей Австрии, является выдающимся в музыкальном плане. Посвященный композитору Францу Шуберту, фестиваль ежегодно проходит в Шварценберге и Хоэнемсе. Классическая музыка в аутентичной и интимной атмосфере.
Другие советы по культуре
Кунстхаус Брегенц
Современный выставочный центр с большим количеством технических новшеств расположен прямо на набережной Боденского озера: международное современное искусство.
inatura
Задаетесь вопросами о растениях, животных, грибах и камнях? В музее inatura в Дорнбирне естественные науки преподаются в интерактивном режиме.
Небесное пространство Леха
Вдохновленный горами, всемирно известный художник Джеймс Террелл создал Skyspace Lech. В результате получилось пространство, в котором свет можно воспринимать по-новому.
Экскурсия с ночным сторожем
Совершите экскурсию с фонариками по альпийскому городку Блуденц и познакомьтесь с историческим городом в совершенно ином свете. Экскурсия с ночным сторожем включена.
Достопримечательности для семей
Зеленое кольцо
"Белое кольцо" — это знаменитый лыжный маршрут в Лех-Цюрсе. Летом перспектива меняется, и трехдневный сценический поход открывает перед вами фантазийный мир легенд. Поход для семей с детьми превращается в особый опыт, посреди горного ландшафта по "Зеленому кольцу", мимо таинственных озер. Специальная книга легенд рассказывает о великанах, природе и легендах этого региона.
Другие экскурсионные направления для детей
Детские музеи
Как интересно провести время в музее в дождливый день. Будь то искусство или исторические темы — некоторые музеи предлагают программы для семей и детей.
Опыты с животными
Познакомьтесь с коровами и козами на ферме. Познакомьтесь с оленями, горными козлами и сурками в парке дикой природы. Полюбуйтесь на экзотических животных в парке.
Купание в Боденском озере
Температура воды 26 градусов, высочайшее качество воды, лидо и природные уголки — всё, что нужно для прекрасного дня купания всей семьей.
Купание в природных озерах
Они часто расположены между лесами и лугами: по всему Форарльбергу есть озера и пруды для купания, где вода очищается естественным образом с помощью растений.
Alpenwelt Nova Montafon
В Alpenwelt Nova все крутится вокруг региональных продуктов и ремесел. На станциях приключений вы узнаете всё о молоке, сыре, шерсти и травах.
Как защитить горы?
Забирайте и утилизируйте все, что вы принесли с собой на гору: салфетки, упаковки, бутылки для питья и т.д.
Всегда следуйте по указанным туристическим тропам! Таким образом, животные и молодые леса остаются нетронутыми.
Будьте внимательны к дикой природе! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только на расстоянии.
Хорошо развитая сеть региональных поездов и туристических автобусов.
Выбирайте хижины, которые придерживаются принципов устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Привлекайте детей к природе! Что знают малыши, то и оценят.
Защищайте биоразнообразие защищать: смотрители из национальных парков показывают, как это делается.
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