В самой западной провинции Австрии резонанс между культурой, природой, традициями и современностью вдохновляет. Место для хорошего отдыха и новых открытий.

Форарльберг особым образом сочетает в себе природу и культуру. Достопримечательности можно найти в самом западном регионе Австрии во всех уголках: живописные долины, современная архитектура, леса и луга – многие пешеходные тропы художественно оформлены, также проходят творческие фестивали.

Боденское озеро предлагает сочетание городской жизни и впечатлений от природы, Брегенцский фестиваль на Боденском озере вдохновляет своей легендарной Зеебюне, Кунстхаус Брегенц с современной архитектурой и выставками. В Брегенцервальде культурное разнообразие и замечательная деревянная архитектура объединяются в одном небольшом пространстве. Ущелья впечатляют дикими скалами. А Большая долина Вальзер признана биосферным парком ЮНЕСКО.