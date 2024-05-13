Горнолыжные хижины Австрии 2.0
Советы для любителей гор

Первоклассная еда и напитки в горных хижинах прямо на трассе? С приветливыми хозяевами и видом на заснеженные горы?

Вкуснее всего всем вместе

Горнолыжные хижины Австрии с их деревянными террасами и блюдами, приготовленными в горных хижинах, неповторимы. Вот почему так хочется здесь остановиться вместе после насыщенного катания в горах: отстегните лыжи или сноуборды и присядьте в уютной гостиной или за деревянным столом на солнечной террасе. Закажите сырные шпецле, богатые ароматом горного сыра, или дрожжевые кнедлики. А может быть, вы предпочитаете бреттляузе? Красивая подача на деревянной доске с домашними колбасками, беконом, фермерским маслом и домашним хлебом из дровяной печи. А на бис вид на величественные горы в вечернем свете.

У каждой горной хижины своя архитектура

От старого к новому или совершенно иная? Хозяева в зонах катания стараются оформить свои деревенские хижины в современном стиле. Они проводят реконструкцию, перепланировку или устанавливают стеклянный куб на горной станции. Всегда заботясь о благополучии гостей, предлагаемые блюда и напитки гармонично сочетаются с новым дизайном.

Лыжные хижины в горнолыжных регионах Австрии

Альпбахталь Вильдшёнау

Хохциллерталь

Арльберг

Форарльберг

Зальцбургерkанд

Шладминг-Дахштайн

Горнолыжный курорт Нассфельд

Лучшие лыжные хижины в Тироле

Кристальхютте

Съешьте тирольский грёстль с видом на весь Циллерталь. В отеле Кристальхютте уютная горная хижина сочетается с элегантным отелем класса люкс.

Ресторан и отель на горе

Шнеекархютте

Семья Баир готовит креативные блюда в Циллертале, используя органические продукты с собственной фермы. И все это на высоте 2 230 метров над уровнем моря.

Здоровое питание и здоровый сон

Ведельхютте

В Ведельхютте искренне приветствуют всех гурманов.

Ведельхютте

Ресторан Ice Q

Этцтальские Альпы отражаются в стеклянном фасаде ледяного Q в Зёльдене. Блюда в ресторане, вина и тапас в лаунже являются частью общего произведения искусства.

Ресторан Ice Q

Hospiz Alm

Альпийская хижина стоит в Санкт-Кристофе-на-Арльберге более 30 лет. В элегантных залах фермерского дома подают изысканные блюда с привкусом альпийского гостеприимства.

Ресторан Hospiz Alm

Современные лыжные домики в Форарльберге

Ресторан Frööd

Ресторан Frööd на горной станции канатной дороги Panorama поразит вас своей современной деревянной архитектурой и видом на горы долины Бранднер.

Ресторан Frööd

Вольф

Альпийская архитектура из елового дерева, блюда от рибеля до карри и панорама гор. Все это гости могут испытать в горнолыжной хижине "Дер Вольф" в Лех-ам-Арльберге.

Вольф

Ресторан Goona

На горной станции канатной дороги Palüdbahn в Бранде ресторан Goona удивляет зоной отдыха, современной кухней и "счастливыми часами" в снежном баре.

Ресторан Goona

Стильные лыжные домики в Зальцбургерланде

The Deantnerin

В горнолыжном регионе Хохкёниг современная альпийская хижина предполагает хорошую еду. Гости могут рассчитывать на уютную и городскую атмосферу в салоне и лаундже.

The Deantnerin

Ресторан Визеральм

В альпийской хижине при отеле Wiesergut в горнолыжном регионе Заальбах-Хинтерглемм подают изысканные блюда из качественных продуктов с собственной фермы.

Визеральм

Промысел Хендль

При отеле Mama Thresl в горнолыжном регионе Леоганг в непринужденной атмосфере подают коллегиальные напитки, курицу-гриль, рыбу и мягкое мороженое из сенного молока.

Рыбный промысел Хендль

Альпийская хижина Том

Хижина под названием Том из дерева и стекла в современном стиле удивляет лыжников в Мария Альм в горнолыжном регионе Хохкёниг.

альпийская хижина Том

Фуд-холл Lumberjack

Органично на горе: лыжники сидят за большими столами, ступеньками и диванами с видом на долину Кляйнарль. Шесть станций предлагают широкий выбор блюд.

Зал питания Lumberjack

Мы — приверженцы органического. Мы сами выращиваем зелень, салаты и помидоры на грядках и в теплицах вокруг фудхолла. Мы создали пасеку и посадили фруктовый сад.

Мария Шмид-ХармльВладелец фудхолла Lumberjack

Горнолыжные хижины для гурманов в Штирии

Бар Гумпен

Напитки и штирийские закуски: небольшая деревянная лыжная хижина 2.0 со стеклянным фасадом, солнечной террасой и панорамой гор в горнолыжном регионе Шладминг-Дахштайн.

Гумпен

Круммхольцхютте

Вид на Дахштайн из лыжной хижины может оставить вас с открытым ртом от удивления и холодной бараньей колбасой.

Круммхольцхютте

Горный ресторан Eagle

На горе Крайшберг возвышается архитектурная достопримечательность "Игл„ — ресторан с баром и "заездом" для особо голодных лыжников.

Ресторан Eagle

Уютные лыжные хижины в Каринтии

Хижина Альмцайт

В горнолыжном регионе Туррахер Хёэ в горах Нокберге хижина Альмцайт балует своих гостей вкусными блюдами, которые подаются в "Reindl" (на сковороде).

Хижина Альмцайт

Хижина "еве Альпы"

Панорамная хижина в Бад-Кляйнкирххайме балует гостей домашними напитками с вызывающими названиями "Eis-Carver 2.0" и фирменными блюдами из Каринтии.

еве Альпы

Гарнитценальм

Съешьте сэндвич с беконом из Гайльталя, суп из хижины или каринтийскую лапшу со шпинатом в одном из самых красивых мест горнолыжного региона Нассфельд-Прессеггер-Зее.

Гарнитценальм

Типичные блюда для хижин с рецептами

Дрожжевые кнедлики

Рецепт

Кайзершмаррен

Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.

Рецепт

Сырные шпецле

Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.

Рецепт

Сырные кнедлики

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Рецепт

Информация о защите климата

Экологически чистый зимний отдых

О зиме и горнолыжном отдыхе в австрийских Альпах ходят легенды. Чтобы сохранить их, многое меняется:

  • Горнолыжный регион "Климаберг" Катшберг расположен в центре "Биосферного парка ЮНЕСКО Зальцбургер Лунгау и Кернтнер Нокберге" и награжден австрийской экомаркировкой и немецкой "Премией за зеленый туризм".

  • В горнолыжном регионе Целль-ам-Зее канатные дороги работают на 100 % на электричестве из возобновляемых источников энергии.

  • В горнолыжном регионе Капрун забирают снег ледника. Снег запасается на следующую зиму, а поверхность льда на языке ледника покрывается.

  • Горнолыжный регион Шладминг-Дахштайн полагается на климатически безопасное путешествие поездом, а также лыжными автобусами и электронными заправочными станциями на месте.

  • В горнолыжном регионе Вильдер-Кайзер каждый гость, путешествующий на поезде, вознаграждается: преимущества с первого взгляда.

  • В зонах катания Сильвретта Монтафон, Гольм и Бранднерталь гости горнолыжных курортов могут забронировать "зеленый билет" онлайн.

Вопросы и ответы

Типичными блюдами для хижин являются эти девять: яблочный штрудель, Brettljause, кайзершмаррен, сырный шпецле, сырные клёцки, суп-гуляш, дрожжевые кнедлики, тирольский грёстль, венский шницель.

Brettljause возник из закусок, которыми угощали фермерские семьи, и традиционно подается на деревянной доске. Подаются сытные, в основном домашние продукты, такие как бекон, ветчина, колбаса, сыр, спреды, масло и хлеб, гарнированные корнишонами, помидорами и перцем. У каждой альпийской хижины есть свои фирменные блюда, которые можно найти на Brettljause.

Skiwasser, культовый напиток розового цвета из Альп, является частью каждого горнолыжного отдыха. Освежающий напиток готовится из малинового сиропа, большого количества питьевой воды и лимонного сока.

Рецепт существует с 1922 года, когда была изобретена лыжная вода для утоления жажды в отдаленных альпийских деревнях. Ледниковая вода смешивалась с малиновым соком и освежалась несколькими капельками лимонного сока.

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