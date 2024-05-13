Первоклассная еда и напитки в горных хижинах прямо на трассе? С приветливыми хозяевами и видом на заснеженные горы?

Вкуснее всего всем вместе

Горнолыжные хижины Австрии с их деревянными террасами и блюдами, приготовленными в горных хижинах, неповторимы. Вот почему так хочется здесь остановиться вместе после насыщенного катания в горах: отстегните лыжи или сноуборды и присядьте в уютной гостиной или за деревянным столом на солнечной террасе. Закажите сырные шпецле, богатые ароматом горного сыра, или дрожжевые кнедлики. А может быть, вы предпочитаете бреттляузе? Красивая подача на деревянной доске с домашними колбасками, беконом, фермерским маслом и домашним хлебом из дровяной печи. А на бис — вид на величественные горы в вечернем свете.

У каждой горной хижины своя архитектура

От старого к новому — или совершенно иная? Хозяева в зонах катания стараются оформить свои деревенские хижины в современном стиле. Они проводят реконструкцию, перепланировку или устанавливают стеклянный куб на горной станции. Всегда заботясь о благополучии гостей, предлагаемые блюда и напитки гармонично сочетаются с новым дизайном.