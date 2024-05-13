Горнолыжные хижины Австрии 2.0
Советы для любителей гор
Вкуснее всего всем вместе
Горнолыжные хижины Австрии с их деревянными террасами и блюдами, приготовленными в горных хижинах, неповторимы. Вот почему так хочется здесь остановиться вместе после насыщенного катания в горах: отстегните лыжи или сноуборды и присядьте в уютной гостиной или за деревянным столом на солнечной террасе. Закажите сырные шпецле, богатые ароматом горного сыра, или дрожжевые кнедлики. А может быть, вы предпочитаете бреттляузе? Красивая подача на деревянной доске с домашними колбасками, беконом, фермерским маслом и домашним хлебом из дровяной печи. А на бис — вид на величественные горы в вечернем свете.
У каждой горной хижины своя архитектура
От старого к новому — или совершенно иная? Хозяева в зонах катания стараются оформить свои деревенские хижины в современном стиле. Они проводят реконструкцию, перепланировку или устанавливают стеклянный куб на горной станции. Всегда заботясь о благополучии гостей, предлагаемые блюда и напитки гармонично сочетаются с новым дизайном.
Лыжные хижины в горнолыжных регионах Австрии
Лучшие лыжные хижины в Тироле
Кристальхютте
Съешьте тирольский грёстль с видом на весь Циллерталь. В отеле Кристальхютте уютная горная хижина сочетается с элегантным отелем класса люкс.
Шнеекархютте
Семья Баир готовит креативные блюда в Циллертале, используя органические продукты с собственной фермы. И все это на высоте 2 230 метров над уровнем моря.
Ресторан Ice Q
Этцтальские Альпы отражаются в стеклянном фасаде ледяного Q в Зёльдене. Блюда в ресторане, вина и тапас в лаунже являются частью общего произведения искусства.
Современные лыжные домики в Форарльберге
Ресторан Frööd
Ресторан Frööd на горной станции канатной дороги Panorama поразит вас своей современной деревянной архитектурой и видом на горы долины Бранднер.
Вольф
Альпийская архитектура из елового дерева, блюда от рибеля до карри и панорама гор. Все это гости могут испытать в горнолыжной хижине "Дер Вольф" в Лех-ам-Арльберге.
Стильные лыжные домики в Зальцбургерланде
The Deantnerin
В горнолыжном регионе Хохкёниг современная альпийская хижина предполагает хорошую еду. Гости могут рассчитывать на уютную и городскую атмосферу в салоне и лаундже.
Ресторан Визеральм
В альпийской хижине при отеле Wiesergut в горнолыжном регионе Заальбах-Хинтерглемм подают изысканные блюда из качественных продуктов с собственной фермы.
Промысел Хендль
При отеле Mama Thresl в горнолыжном регионе Леоганг в непринужденной атмосфере подают коллегиальные напитки, курицу-гриль, рыбу и мягкое мороженое из сенного молока.
Альпийская хижина Том
Хижина под названием Том из дерева и стекла в современном стиле удивляет лыжников в Мария Альм в горнолыжном регионе Хохкёниг.
Мы — приверженцы органического. Мы сами выращиваем зелень, салаты и помидоры на грядках и в теплицах вокруг фудхолла. Мы создали пасеку и посадили фруктовый сад.Мария Шмид-Хармль, Владелец фудхолла Lumberjack
Горнолыжные хижины для гурманов в Штирии
Бар Гумпен
Напитки и штирийские закуски: небольшая деревянная лыжная хижина 2.0 со стеклянным фасадом, солнечной террасой и панорамой гор в горнолыжном регионе Шладминг-Дахштайн.
Круммхольцхютте
Вид на Дахштайн из лыжной хижины может оставить вас с открытым ртом от удивления и холодной бараньей колбасой.
Уютные лыжные хижины в Каринтии
Хижина Альмцайт
В горнолыжном регионе Туррахер Хёэ в горах Нокберге хижина Альмцайт балует своих гостей вкусными блюдами, которые подаются в "Reindl" (на сковороде).
Хижина "еве Альпы"
Панорамная хижина в Бад-Кляйнкирххайме балует гостей домашними напитками с вызывающими названиями "Eis-Carver 2.0" и фирменными блюдами из Каринтии.
Типичные блюда для хижин с рецептами
Кайзершмаррен
Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.
Сырные шпецле
Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.
Информация о защите климата
О зиме и горнолыжном отдыхе в австрийских Альпах ходят легенды. Чтобы сохранить их, многое меняется:
Горнолыжный регион "Климаберг" Катшберг расположен в центре "Биосферного парка ЮНЕСКО Зальцбургер Лунгау и Кернтнер Нокберге" и награжден австрийской экомаркировкой и немецкой "Премией за зеленый туризм".
В горнолыжном регионе Целль-ам-Зее канатные дороги работают на 100 % на электричестве из возобновляемых источников энергии.
В горнолыжном регионе Капрун забирают снег ледника. Снег запасается на следующую зиму, а поверхность льда на языке ледника покрывается.
Горнолыжный регион Шладминг-Дахштайн полагается на климатически безопасное путешествие поездом, а также лыжными автобусами и электронными заправочными станциями на месте.
В горнолыжном регионе Вильдер-Кайзер каждый гость, путешествующий на поезде, вознаграждается: преимущества с первого взгляда.
В зонах катания Сильвретта Монтафон, Гольм и Бранднерталь гости горнолыжных курортов могут забронировать "зеленый билет" онлайн.
Вопросы и ответы
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