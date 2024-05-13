Познакомьтесь с кулинарными изысками в Верхней Австрии
Насладитесь настоящим

Креативные повара Верхней Австрии используют хмель, травы и овощи для создания вкуснейших блюд в заведениях, удостоенных наград.

Голодны по-настоящему?

Изысканные блюда можно приготовить только из качественных ингредиентов. Именно поэтому фермеры и креативные повара из Верхней Австрии придают большое значение высочайшему качеству продуктов и коротким транспортным маршрутам. Верхняя Австрия земля пива, хлеба и мастерства. Для Верхней Австрии типичны тосты с региональным пивом за столом в пабе, совместные походы за травами и приглашение гостей на Stanglfisch на берегу озера Траунзее.

Между Мюльфиртелем и Инфиртелем на севере, Дунаем и городским центром Линц, между горами и озерами в Зальцкаммергуте вплоть до высокогорных альпийских ландшафтов лучшая возможность приблизиться к кулинарным изыскам.

От старейшей в мире соляной шахты до нахлыстовой рыбалки вы можете не только попробовать кулинарные изыски Верхней Австрии, но и испытать их на себе. И что самое приятное: ни фотографии с отдыха, ни кухня здесь не нуждаются в фильтре. Потому что, когда дело доходит до приготовления пищи, шеф-повара Верхней Австрии делают ставку на настоящее. Она настолько разнообразна, что не нуждается ни в каких добавках.

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Креативные шеф-повара из Верхней Австрии

Шеф-повар Филипп Рахингер, удостоенный награды Toque

В отеле-ресторане Mühltalhof семьи Рахингер-Экль в регионе Мюльвиртель гости наслаждаются прекрасным ужином и останавливаются с видом на реку.

Мюхлтальхоф

Шеф-повар Лукас Нагль

Ресторан Bootshaus на озере Траун предлагает превосходные кулинарные блюда с дальним видом на Траунштайн и массив Дахштайн.

Ресторан Bootshaus

Шеф-повар Клеменс Грабмер, удостоенный награды

В ресторане Waldschänke в Грискирхене Элизабет и Клеменс Грабмер готовят классические блюда с современным уклоном, используя лучшие региональные продукты.

Ресторан Waldschänke

Шеф-повар Клеменс Гольд

Ресторан Rau в Гросраминге, расположенный на окраине национального парка Калкалпен, в окружении природы и диких мест, предлагает превосходные блюда природной кухни.

Ресторан Rau

Изысканные продукты: с луга, леса и поля

Органические травы

Магдалена Штайнбауэр приглашает вас познакомиться с ее дикими, лекарственными и ароматными травами во время похода или отдыха в отеле Mathiasnhof.

Органическая травяная ферма Mathias

Очистка фруктов

Гости могут попробовать сущность природы во фруктовых соках, винах и бренди на ферме Gustergut братьев Вурм в Санкт-Флориане.

Густергут

Органические овощи

С поля на тарелку: свежесобранный молодой лук на органической овощной ферме Wild-Obermayr в Верхней Австрии

Органическая овощная ферма Wild-Obe

Хмель и солод

Шеф пивоварни Хельмут Сатцингер выступает за подлинное мастерство. Архитектура и здание в пивоваренной коммуне делают пивоварню местом встречи.

Пивоварня Freistädter

Гурманские впечатления в Верхней Австрии

Удовольствие в Иннвиртеле

Курорт Therme Geinberg и отмеченный наградами ресторан Aquarium — незабываемый вкус.

Термы Гайнберг

Настоящие моменты удовольствия в Дунайском регионе

Регион с обещаниями: от превосходных ресторанов, отмеченных токами, до пива и спиртных напитков.

Моменты удовольствия в Дунайском ре

Знакомство с регионом Мюльфиртель

Велотур "Органическое открытие" за 4 дня провезет вас из Линца через Ваксенберг и Фрайштадт по Мюльвиртелю.

Экологический велотур

Наслаждение в регионе Дахштайн-Зальцкаммергут

Наслаждайтесь региональными деликатесами, ночуйте в 4-звездочном отеле и соберите свой собственный сет с региональными деликатесами.

Наслаждение в Дахштайн-Зальцкаммерг

Два раритета из Зальцкаммергута

Ридлинг с Траунзее

Раз в год в ресторанах вокруг озера Траунзее подают ридлинг: настоящий Stanglfisch, который вылавливается только здесь.

Ресторан Bootshaus

Аромат дровяного хлеба на озере Мондзее

"Мельница грохочет у стремительного потока": вот уже 600 лет на реке Целлер-Ахе в Мондзееланде. Эрлахмюле — одна из старейших мельниц в Австрии.

Эрлахмюле на озере Мондзее

Сладкие деликатесы из Верхней Австрии

Линцер Торте

Линцерский торт основан на самом старом рецепте торта в мире.

Рецепт Линцер Торте

Заунерстоллен из Бад-Ишля

Кондитерская Zauner в Бад-Ишле (Зальцкаммергут) — бывший имперский и королевский придворный поставщик и придворный кондитер.

Кондитерская Zauner

Пенные рулеты из Гмундена

В кафе-кондитерской Grellinger в Гмундене на озере Траунзее свежие рулеты из безе — это любимое блюдо гостей.

Кондитерская Grellinger

Пряники из Бад-Леонфельдена

Мир пряничных впечатлений ждет вас в пряничной пекарне Kastner в регионе Мюльфиртель

Пряничная палатка Кастнера

Вопросы и ответы

Изысканные блюда могут быть сделаны только из хороших ингредиентов. Именно поэтому фермеры и креативные повара из Верхней Австрии придают большое значение высочайшему качеству и коротким транспортным маршрутам. Верхняя Австрия это земля пива, земля хлеба и блюда линцер торте. Для Верхней Австрии типично наслаждаться пивом, сваренным в регионе, за столом в пабе поднять тост во время похода за травами и наслаждаться рыбными блюдами на берегу озера в Зальцкаммергуте.

От старейшей в мире соляной шахты в Хальштатте до нахлыстовой рыбалки вы можете не только попробовать кухню Верхней Австрии, но и ощутить ее. Когда дело доходит до приготовления пищи, лучшие рестораны Верхней Австрии сосредоточены на настоящих блюдах. Это настолько разнообразно, что не нуждается ни в каких добавках.

Верхняя Австрия это земля культивированной ресторанной культуры. Приземленная, честная и общительная. Здесь вы найдете 13 трактиров с подлинным верхнеавстрийским шармом.

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