Насладитесь кулинарией в Зальцбургерланде
Традиционный вкус
Бесценные традиции
Если рядом с вами рано утром рыбу выуживают из прозрачной воды, на кухню попадают побеги деревьев, собранные лучшими поварами, а укроп готовится на ледниковом песке: скорее всего, вы сидите за столиком ресторана в Зальцбургерланде.
В Зальцбургерланде готовят аутентично и со страстью. Регион связан традициями и в то же время открыт для новых экспериментов. Таким образом, традиционные блюда, уходящие корнями в Зальцбургерланд, обретают новую жизнь благодаря творчеству первоклассных поваров.
Между озерами в предгорьях Альп, альпийскими лугами и лесами, среди захватывающих дух гор и ледниковых зон в высокогорьях: ценители кулинарии в Зальцбургерланде получают максимум удовольствия. Из простых ингредиентов, таких как альмовое масло, горный сыр, свежее сенокосное молоко и зелень, можно приготовить изысканное меню по традиционным рецептам и с нотками креативности. Шеф-повара в Зальцбурге стремятся изысканно сочетать местные блюда.
Советы гурманам в Зальцбургерланде
Лучшие креативные повара из Зальцбургерланда
Альпийская кухня: Андреас Дёллерер
Шеф-повар Андреас Дёллерер готовит креативные блюда своей "альпийской кухни" в одноименной таверне и ресторане.
Кулинария с альпийскими продуктами
„Мы ставим продукты Альпийского региона в центр внимания и дополняем их современными методами приготовления“, — рассказывает шеф-повар Андреас Дёллерер, описывая стиль новой альпийской кухни. Удивительные блюда готовятся из сыров, сыворотки и йогуртов, произведенных компанией Almwirtschaft из экологически чистых продуктов. Вылавливается пресноводная рыба родом из долины Блунто. Но также проводятся эксперименты с дичью, говядиной и бараниной, дикими фруктами, зеленью и грибами. Андреас Дёллерер подает лучший пример, и многие повара повторяют его.
Блюда на альпийских пастбищах в Зальцбургерланде
Летние альпийские домики в Зальцбургерланде
Кулинарные впечатления в Зальцбургерланде
Походы за травами в Хохкениге
Будь то самостоятельные походы по травам или под руководством опытного инструктора по травам, здесь есть чему поучиться и что узнать.
Кулинарная альпийская прогулка в Спортгастайне
Шаг за шагом окунитесь в жизнь Альпийских гор: кулинарный поход в национальный парк Высокий Тауэрн от Спортгастайна до Бад-Гаштайна. Кулинарная альпийская прогулка.
Альпийская ферма: от молока до сыра
Сенной молочный сыр из Зальцбурга: сырные заводы Альм в Тенненгау приглашают вас отведать и поучиться. Тенненгауские сырные пастбища
Пивная экскурсия в Зальцбурге
Самый простой способ познакомиться со страстью Зальцбурга к пиву — это совершить экскурсию по пивному городу или посетить одну из 11 пивоварен.
Особые деликатесы из Зальцбургерланда
Зальцбургский нокерль
Легкий по сути и легкий в приготовлении! Десерт символизирует три домашние горы Зальцбурга: Капуцинерберг, Менхсберг и Рейнберг. Рецепт зальцбургского нокерля.
Часто задаваемые вопросы
Вам может понравиться
Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand
Das SalzburgerLand ist die schönste Region für alle Gäste mit Liebe zu Musik, Kunst und Natur. Die Stadt Salzburg als Gesamtkunstwerk ist das Tüpfelchen am i.