Насладитесь кулинарией Бургенланда!
Глоток солнца!
Бургенландская кухня
Когда речь заходит о кухне Бургенланда, обязательно скоро встретится слово «паннонский». Например, в меню можно найти «паннонский рыбный суп» с паприкой и судаком или сомом из Нойзидлер-Зее. Здесь речь идет о климате Паннонской равнины (она же – Среднедунайская низменность), который отличается теплом, умеренностью и малым количеством осадков. Под местным солнцем прекрасно себя чувствуют коровы степных пород, мангалицкие свиньи и гуси, а на грядках растут паприка, помидоры и перец чили. Все это дает обширный арсенал средств поварам, которые творчески дополняют традиционные блюда местными ингредиентами.
На виноградниках в сердце Бургенланда из таких сортов, как блауфренкиш, делают полнотелые красные вина, которые благодаря знаниям и умению местных виноделов будто наполняют ваш бокал жарким солнцем. В гостевых домах и винных лавках посетителей ждут блюда региональной кухни. В какой бы части Бургенланда вы ни оказались – на севере, на юге или в центре, – вас везде ждет яркая, полная наслаждений жизнь на солнечной стороне.
Советы гурманам в Бургенланде
Сорта вин и советы для ценителей
Отличительная особенность самого крупного винодельческого региона Бургенланда – озеро Нойзидлер-Зее. На каменистых глинистых почвах растет виноград, из которого отлично получаются как многосортовые, так и односортовые красные вина. В 2012 году был учрежден регион контролируемого наименования Neusiedler See DAC с сортом цвайгельт. Микроклимат Зеевинкеля позволяет производить вина высшего уровня, причем используется как виноград позднего сбора, так и подмороженные и подвяленные ягоды. С 2017 года район города Руст может похвастаться тем, что в его окрестностях учредили Ruster Ausbruch DAC – единственный в Австрии регион контролируемого наименования для сладкого вина. По склонам гор Лейтаберг растет виноград, из которого изготавливают белые вина с «минеральным» оттенком, например грюнер вельтлинер, пино блан, шардоне и нойбургер, а знаком безупречного качества служит наименование региона Leithaberg DAC.
Сокращение DAC происходит от Districtus Austriae Controllatusѕ – «Контролируемый регион Австрии». Этим понятием обозначают качественное вино, производимое в том или ином регионе из типичного для него сорта винограда.
Сорта вин и советы для ценителей
Благодаря своей почве, залегающей толстым слоем и напитанной влагой, из которой там и сям коралловыми рифами поднимаются древние известняковые породы, такие регионы, как Дойчкройц, Хоричон, Луцмансбург, Некенмаркт и Райдинг, идеально подходят для выращивания блауфренкиша. Блауфренкиш из Розалии получается таким ароматным, что может потягаться даже с розовыми винами фруктовой палитры. Вино в здешних краях дегустируют не только на винодельнях и в винотеках, но и – с мая по ноябрь – на различных мероприятиях, посвященных виноделию.
Наименование Mittelburgenland DAC ставят на характерный для региона рубиново-красный блауфренкиш с ароматами ежевики, темной вишни и черники и пряно-мятными нотками.
Сорта вин и советы для ценителей
В этой части Бургенланда прежде всего стоит отметить область Айзенберг, славящуюся своими характерными винами. Знак Eisenberg DAC свидетельствует о том, что перед вами блауфренкиш с особым ароматом и своеобразным пряно-минеральным привкусом. Самых высоких похвал достойны и местные белые вина, элегантные, с фруктовым ароматом, такие как искрометный вельшрислинг или белые сорта бургундского. Все это можно отведать во многочисленных винных погребках, расположенных вдоль так называемого «Пинкатальского винного маршрута». Местной особенностью можно считать купажное вино «Ухудлер», изготавливаемое из разных сортов винограда. Оно обладает ярко выраженным букетом, навевающим ассоциации с лесными ягодами и черной смородиной.
Самый очаровательный вид на эту винодельческую область открывается со смотровой площадки Weinblick, расположенной на южном склоне горы Айзенберг в окружении виноградников.
Кулинарные впечатления в Бургенланде
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