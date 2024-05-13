Насладитесь кулинарией в Каринтии!
Смаковать медленно!

В Каринтии, знаменитой своей медленной гастрономией, гости могут понаблюдать за работой местных фермеров и кулинаров вживую.

Медленная гастрономия вместо быстрого питания

Тот, кто путешествует по солнечной Каринтии, раскинувшемуся вдоль южной кромки Альп краю бесчисленных озер и долин, непременно встретит людей, открывших для себя истину: чтобы чем-то насладиться по-настоящему, нужно прежде всего одно – время. И, кстати, не только при дегустации шедевров местной кухни, но и при их изготовлении. Вот почему поездка в регион медленной гастрономии – в Гайльталь, Лезахталь, Гичталь или на Вайссензее – это поездка на встречу с традиционным ручным мастерством и с профессионалами, увлеченными своим делом.

Местные фермеры, повара и производители продуктов питания сообща размышляют над тем, как наиболее экологично и ответственно возделывать поля, разводить рыбу, заботиться об альпийских лугах и даже делать сыр. Добросовестно и увлеченно работают они над продукцией, которая зачастую производилась в этих местах на протяжении столетий. При этом они не только сохраняют традиционные знания, но и охотно делятся ими с гостями. Как красиво закрыть кармашек из теста и защипнуть оборочкой край пельменей-каснуделей, как испечь хлеб из теста на закваске или сбить сливочное масло на лугу – местные искусники умеют придать, казалось бы, заурядным продуктам особое очарование в составе необычных блюд. В такой свежей интерпретации они завоевывают сердца ценителей, которые в гастрономии ценят подлинность и безыскусственность.

Советы для любителей экологичной кулинарии

Почувствовать медленную гастрономию

Деревни с медленной гастрономией

Гурманские путешествия: Гастрономия

Медленная гастрономия в Каринтии: 10 ресторанов, где правда

Гурманские путешествия: Где остановиться

Покупать местное: кулинарные особенности

Мероприятия: понаблюдать за профи медленной гастрономии

Путешествие в Каринтию по местам медленной гастрономии – это поездка в гости к мастерам, которые не против, чтобы посетители понаблюдали за их традиционными занятиями.

Отель для гурманов Die Forelle на Вайсензее

Рыба, прямо из Вайсензее, – кушанье особенное, поскольку вылов рыбы в озере ограничен. Посмотреть, как ее маринует шеф-повар Ханнес Мюллер, – увлекательное зрелище.

Отель для гурманов Die Forelle

Гостевой дом Grünwald в Деллахе в долине Гайльталь

Здесь умелые мастерицы продемонстрируют искусство лепить каринтийские каснудели с различными начинками и красиво их защипывать.

Лепим каснудели

Bärenwirt в Хермагоре

Шеф-повар Мануэль Ресси делится секретами неординарных овощных блюд. В частности, он проводит мастер-класс по вегетарианским блюдам, которые гости приготовят вместе с ним

Мастер-класс по медленной гастроном

Отель-замок Lerchenhof в Хермагоре

Хозяин замка и специалист по вяленым деликатесам Ханс Штайнвендер знакомит гостей с тонкостями приготовления свиной грудинки по-гайльтальски: нюансы и подача к столу

Мероприятие: Гайльтальская грудинка

Домашнее мороженное Лисси в Гундерсхайме в Гайльтале

Представьте себе фруктовое или шоколадное мороженное из фермерского молока, которое тает во рту, оставляя на языке сливочное послевкусие.

Мастерская фермерского мороженого

Имение и замок Lichtengraben в Бад-Санкт-Леонхард

Хозяева познакомят вас с имением: покажут, как коптят рыбу, проведут по замку, а напоследок предложат отобедать еще теплой, только что вынутой из коптильни рыбой

Мероприятие: Аппетитный замок

Ферма Bischof в Вюрмлахе

В маленькой горной сыродельне на лугу Бишоф летом делают гайльтальский сыр и масло. Семья владельцев с удовольствием поделится с посетителями всеми секретами изготовления

Мероприятие: Сбиваем масло на лугу

Гостевой дом Poppmeier в Санкт-Пауль-им-Лафантталь

Черный чеснок – сверхпопулярный ингредиент среди профессиональных поваров и гурманов. А в гостевом доме Poppmeier умеют приготовить блюда.

Мастер-класс: Миф о черном чесноке

Культурное наследие ЮНЕСКО

Лезахтальский хлеб

Производство хлеба в Лезахтале попало в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Так, например, муку для хлеба мелют по-прежнему на старых мельницах. Тот, кто откусит кусочек лезахтальского хлеба и как следует распробует все его ингредиенты, мысленно отправится в настоящее гастрономическое путешествие. Сначала в горы, на высоту до 1 427 м, где в первозданных условиях сеют и собирают зерно; затем – чуть пониже, в деревушку Мария-Луггау (1 179 м), где на пяти водяных мельницах мелют муку для пекарей из долины. Ну а те, в свою очередь, нагревают печи и делают в них пышный, душистый, всемирно признанный хлеб.

Для ценителей медленной гастрономии можем порекомендовать несколько видов деятельности, связанной с лезахтальским хлебом:

Смаковать медленно: 4 отеля в Каринтии

Биоотель Gralhof на Вайсензее

Strandhotel на Вайсензее

Der Daberer: биоотель в Санкт-Даниэле

Дом на вершине: Gipfelhaus Magdalensberg

Гид по медленной гастрономии в Каринтии

В этом справочнике представлено лучшее, что есть в альпийско-адриатической кухне Каринтии. Ее отличают, с одной стороны, кратчайшие цепочки поставок продуктов, а с другой – высококачественная обработка базовых ингредиентов. Благодаря этому обеспечивается разнообразие и беспрестанная смена вкусовых впечатлений. Гид по медленной гастрономии – это каринтийский стандарт экологичности, качества и бережного отношения к своей истории. Кроме того, он отражает тот благородный путь, который избрали местные повара, трактирщики и отельеры, руководствующиеся принципом: «Качество, чистота и справедливость». Сельское хозяйство и туризм в этих краях дополняют друг друга и помогают развивать территории экологически устойчивым образом.

Гид медленной гастрономии в Каринтии

Часто задаваемые вопросы

Фермеры, трактирщики и повара в регионе медленной гастрономии – в Гайльтале, Лезахтале, Гичтале и на Вайсензее – помогают путешественникам по достоинству оценить качественные продукты, которые производятся с уважением к природе и людям. При этом гостей ждет и богатый опыт на уровне чувств и ощущений. У каждого, кто проедет по этим маршрутам, останутся прекрасные воспоминания об интересных встречах и глубокое понимание того, как обогащает жизнь внимательное отношение к еде и природе в целом.

вот лишь некоторые из типичных каринтийских продуктов.

А все это как нельзя лучше дополнит кружка холодного пива, сваренного на одной из местных пивоварен

Благодаря разнообразию кулинарных идей альпийско-адриатического региона в лучших каринтийских ресторанах прекрасно удается все: от простой и сытной домашней пищи до блюд изысканной кухни. А ценителям медленной гастрономии рекомендуем 10 ресторанов, где правда вкусно.

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