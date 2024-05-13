Откройте для себя кухню Тироля!
Наслаждайтесь традиционным!
Вместе высоко в горах
Тирольский сыр, масло и бекон хороши не только на альпийских лугах или во время прогулок в горах на тарелке с закусками: типичное кулинарное искусство делает ставку на насыщенный вкус и региональные продукты как на альпийских лугах и в горных хижинах, так и в традиционных тавернах и изысканных ресторанах.
В Тироле голодных любителей гор ждут грёстль с яичницей-глазуньей (жареный картофель с мясом и луком), каспресскнёдель (сырные клёцки) в наваристом супе или шлуцкрапфен (тирольские вареники). В небольших сыроварнях, садах и пекарнях местные жители с любовью создают тирольские деликатесы. Гости могут не только попробовать на вкус, но и ощутить всеми органами чувств, что здесь на головокружительной высоте создаются высококачественные продукты. На тирольских альпийских лугах туристы могут прочувствовать все гостеприимство региона на фоне живописных гор, а также понаблюдать за производством тирольского альпийского или серого сыра. А на экскурсии с обзором альпийских трав или по маршруту с дегустацией тирольского шнапса можно насладиться ароматом местных отборных продуктов.
Гастрономические рекомендации в Тироле
Кулинарные приключения в Тироле
Тирольские кулинарные маршруты
Гурманы могут пройти пешком или проехать на велосипеде вдоль кулинарных маршрутов и узнать о выращивании и переработке продуктов, а также попробовать их на вкус.
Альпийское хозяйство Энг Альм: альпийские луга в Карвенделе
На фоне кленовой долины: хозяйство Энг-Альм с сыроварней, открытой для экскурсий, ведет свою деятельность уже на протяжении многих поколений среди тысячелетних кленов
Гастрономические прогулки по Тиролю на велосипедах
Ехать на велосипеде и лакомиться вкусной едой: подкрепитесь на старте плотным завтраком, в обед – хрустящим легким салатом, а в завершение этапа сытным тирольским блюдом
Деревня с 50 винокурнями специализируется на благородном дистилляте. В тирольской деревне Штанц, насчитывающей около 650 жителей в 150 домохозяйствах, 90 семей занимаются производством благородных фруктовых дистиллятов. Штанц находится на высоте 1040 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным плодоводческим регионом Европы. Выгодное расположение на южном, солнечном склоне горы и продуманная система орошения обеспечивают фруктам насыщенный аромат и высокое содержание сахара. В отличие от шнапса для благородных дистиллятов используют только полностью созревшие фрукты со 100-процентным содержанием мякоти. Поэтому ценители чувствуют аромат штанцких слив в бокале и ощущают во рту их мягкий вкус и длительное послевкусие.
Тирольские таверны: гастрономические удовольствие
Отель Unterwirt в Эбсе, Тироль
Хозяева отеля Unterwirt делают в своем ресторане ставку на местные деликатесы. Здесь в гостиной старинного дома царит тирольская застольная культура.
Гостиница для гурманов Tiroler Hof, Куфштайн
Благодаря молодому, удостоенному наград шеф-повару Виктории Фарингер Tiroler Hof превратился в «Viktoriashome»: это бутик-отель с рестораном, а также кулинарной школой.
Гостиница Unterwöger, Обертиллиах
В гостинице Unterwöger подают домашние местные продукты. Гостей сюда привлекают блюда с мясом восточно-тирольского горного ягненка и тирольские вареники шлипфкрапфен.
Каково это – оставить все привычное и начать новую жизнь на альпийских лугах? Клара Типпельт отважилась на этот смелый шаг и нашла свой новый дом в Австрии в качестве хозяйки тирольской альпийской хижины.
Жизнь иногда принимает неожиданные повороты. Клара Типпельт во время своей учебы на модельера в Германии, вероятно, не думала, что пару лет спустя станет гордой владелицей горной хижины посреди альпийских лугов Австрии. Узкие улицы большого города уже начали давить на нее, когда она влюбилась в просторы австрийских гор. Вскоре она купила хижину Boschebenhütte на горе Пачеркофель под Инсбруком и поселилась в ней. И хотя жизнь в деревянном доме иногда может быть сложной, для Клары нет ничего прекраснее, чем просыпаться по утрам среди гор и делиться со своими гостями радостью жизни на природе. Горы помогают ей и каждому, кто посещает ее здесь, по ее собственным словам, вернуть мысли в здесь и сейчас и полностью насладиться красотой момента.
Тирольская кухня
Сырные клецки каспресскнёдель
Классическое тирольское блюдо коммуны Кёссен, которое дарит радость гурманам и хорошо насыщает желудок.
Тирольские кияхли
Оладьи «кьяхли» – деликатес из Тироля. Их едят сладкими с брусничным вареньем или несладкими с кислой капустой.
Оригинальный тирольский торт
В тирольском Бранденберге фермеры на протяжении многих поколений выпекают это лакомство на вертеле над открытым огнем как праздничный десерт для семейных торжеств.
Часто задаваемые вопросы
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