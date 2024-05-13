В Тироле знают, как умело и на протяжении многих поколений сочетать тирольские деликатесы с новыми оригинальными идеями.

Вместе высоко в горах

Тирольский сыр, масло и бекон хороши не только на альпийских лугах или во время прогулок в горах на тарелке с закусками: типичное кулинарное искусство делает ставку на насыщенный вкус и региональные продукты как на альпийских лугах и в горных хижинах, так и в традиционных тавернах и изысканных ресторанах.

В Тироле голодных любителей гор ждут грёстль с яичницей-глазуньей (жареный картофель с мясом и луком), каспресскнёдель (сырные клёцки) в наваристом супе или шлуцкрапфен (тирольские вареники). В небольших сыроварнях, садах и пекарнях местные жители с любовью создают тирольские деликатесы. Гости могут не только попробовать на вкус, но и ощутить всеми органами чувств, что здесь на головокружительной высоте создаются высококачественные продукты. На тирольских альпийских лугах туристы могут прочувствовать все гостеприимство региона на фоне живописных гор, а также понаблюдать за производством тирольского альпийского или серого сыра. А на экскурсии с обзором альпийских трав или по маршруту с дегустацией тирольского шнапса можно насладиться ароматом местных отборных продуктов.