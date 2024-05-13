Форарльберг и его жители посвятили себя сыроделию. Но в горах, долинах и на Боденском озере можно сделать еще множество других гастрономических открытий.

Креативность в природе

Когда думаешь о кухне Форарльберга, первое что приходит на ум – это сыр. Будь то пряный выдержанный альпийский и горный сыр, кремовый камамбер, местный кислый Sura Kees или мягкий свежий сыр из козьего или овечьего молока – Форарльберг заставляет сердца любителей сыра биться быстрее.

Разнообразие молочных продуктов отражается и в культурном ландшафте региона, который формируется традиционным выпасом скота летом на высокогорных пастбищах. Многовековые ремесленные традиции в сочетании с современными технологиями обработки и созревания сыра отличают высокое мастерство сыроделов Форарльберга. Сотрудничество между фермерами, местными производителями, ресторанами и отелями всегда было здесь очень тесным.

Форарльберг приглашает гостей региона отправиться по следам своей сырной культуры. Будь то на гастрономических прогулках, при посещении альпийской фермы, во время наслаждения новаторскими блюдами в отмеченных наградами ресторанах или уютных трактирах, а также на экскурсии в современные сырные погреба, где можно понаблюдать за процессом созревания сырных голов. Креативные гастрономические удовольствия в Форарльберге имеют множество граней.