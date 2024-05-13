Откройте для себя кухню Форарльберга!
Наслаждайтесь креативным!

Форарльберг и его жители посвятили себя сыроделию. Но в горах, долинах и на Боденском озере можно сделать еще множество других гастрономических открытий.

Креативность в природе

Когда думаешь о кухне Форарльберга, первое что приходит на ум – это сыр. Будь то пряный выдержанный альпийский и горный сыр, кремовый камамбер, местный кислый Sura Kees или мягкий свежий сыр из козьего или овечьего молока – Форарльберг заставляет сердца любителей сыра биться быстрее.

Разнообразие молочных продуктов отражается и в культурном ландшафте региона, который формируется традиционным выпасом скота летом на высокогорных пастбищах. Многовековые ремесленные традиции в сочетании с современными технологиями обработки и созревания сыра отличают высокое мастерство сыроделов Форарльберга. Сотрудничество между фермерами, местными производителями, ресторанами и отелями всегда было здесь очень тесным.

Форарльберг приглашает гостей региона отправиться по следам своей сырной культуры. Будь то на гастрономических прогулках, при посещении альпийской фермы, во время наслаждения новаторскими блюдами в отмеченных наградами ресторанах или уютных трактирах, а также на экскурсии в современные сырные погреба, где можно понаблюдать за процессом созревания сырных голов. Креативные гастрономические удовольствия в Форарльберге имеют множество граней.

Гастрономические рекомендации в Форарльберге

Еда и напитки в Форарльберге

Повара-новаторы в Форарльберге

Сырная культура в Форарльберге

Кулинарные прогулки в Форарльберге

Рецепты из Форарльберга

Звездные шеф-повара и новаторские рестораны

Креативность на кухнях Форарльберга

Что в равной степени важно всем представителям кулинарной сцены – это свежие продукты из региона и уважительное отношение к пище.

Повара из Форарльберга

Звездный шеф-повар Вольфганг Мэтцлер

Проект FAIRkocht: в регионе Брегенцервальд Вольфганг Мэтцлер основал собственный стартап в сфере еды, где он предлагает изысканные региональные блюда в стеклянных банках.

Звездная кухня на вынос

Ресторан Mangold

Михаэль и Андреа Шварценбахер приглашают вас на ужин за бокалом вина в их отмеченный наградами ресторан на Боденском озере.

Ресторан Mangold

Рестораны Форарльберга

Будь то отмеченный наградами ресторан или уютный трактир: в Форарльберге большое значение придают хорошей еде в гармоничной атмосфере.

Лучшие рестораны Форарльберга

Кулинарные приключения в Форарльберге

Поездка по «Сырной дороге»

Как создается сыр в Брегенцервальде, и какой он на вкус? Эта увлекательная и живописная поездка приведет вас к многочисленным альпийским пастбищам и сыроварням.

Поездка по «Сырной дороге»

Кулинарные прогулки

Шаг за шагом от блюда к блюду: в Брегенцервальде можно открыть для себя удивительный культурный ландшафт и изысканную кухню в горных ресторанах.

Кулинарные прогулки

Горный завтрак с живописным видом

Завтрак на высоте 2130 метров: кислый сыр Sura Kees и другие региональные продукты подадут вам во время горного завтрака в Монтафоне.

Горный завтрак в Монтафоне

Кулинарный маршрут

Ресторан Frööd в Брандерталь с великолепным видом на горный хребет Ретикон – это первая гастрономическая остановка для туристов.

Кулинарный маршрут

Однажды отвергнут, а теперь популярен

Кислый сыр Sura Kees

Старая традиция чуть было не исчезла, если бы ее не возродили 30 лет назад. Еще кельты знали про кисло-ферментированный сыр, который здесь сокращенно называют Sura Kees. Однако у сыра не было хорошего лобби, поэтому он долгое время не пользовался популярностью. Когда-то считавшийся сыром для бедных, этот легкий сыр был заменен более жирными сырами на сычуге. Сычуг добавляется в молоко, чтобы вызвать его свертывание. Так образуется сырный сгусток. Сгусток прессуется в формы для дальнейшего созревания, в результате чего он затвердевает. Кисло-ферментированный сыр, напротив, изготавливается без сычуга.

Шеф-повара региона ценят этот сыр и добавляют его в свои блюда. Так, при смешивании молодого мягкого Sura Kees с киноа и цуккини быстро получается легкое летнее блюдо. Сочетание с беконом также не менее популярно. Хоть и не такое легкое.

Региональные блюда из Форарльберга

Кэзкнёпфле

В каждой долине Форарльберга есть свой вариант кэзкнёпфле (сырных клецок). В Клайнвальзертале их любят делать с большим количеством пряного горного сыра.

Рецепт кэзкнёпфле из Кэзкнёпфле

Монтафонский кислый сыр Sura Kees

Этот кисло-ферментированный сыр стал предметом гордости целой долины. В Монтафоне это одна из старейших сырных традиций Альп.

Монтафонский кислый сыр Sura Kees

Форарльбергский рибель

Рибель, местное блюдо из кукурузной крупы, подают как в традиционном варианте, так и в современных интерпретациях в виде закусок и десертов.

Рецепты с рибелем

Часто задаваемые вопросы

Необычное гастрономическое разнообразие и архитектуру можно встретить и в отмеченных наградами ресторанах, и в традиционных трактирах, и при посещении современных сырных погребов, где можно понаблюдать за процессом созревания сырных голов.

Острый горный сыр, мягкий кислый Sura Kees и пахнущий цветами сыр из сенного молока: Форарльберг и его жители посвятили себя сыроделию. Но в горах и долинах можно сделать еще множество других кулинарных открытий: рестораны высокой кухни, рыба из Боденского озера или традиционный рибель, местное блюдо из кукурузной крупы.

Многовековые ремесленные традиции в сочетании с современными технологиями переработки и созревания отличают кухню Форарльберга. Сотрудничество между фермерами, региональными производителями, ресторанами и отелями всегда было очень тесным.

Старая традиция чуть было не исчезла, если бы ее не возродили 30 лет назад. Еще кельты знали про кисло-ферментированный сыр, который сокращенно называют Sura Kees. Однако у сыра не было хорошего лобби, поэтому он долгое время не пользовался популярностью. Когда-то считавшийся сыром для бедных, этот легкий сыр был заменен более жирными сырами на сычуге. Сычуг добавляется в молоко, чтобы вызвать его свертывание. Так образуется сырный сгусток. Сгусток прессуется в формы для дальнейшего созревания, в результате чего он затвердевает. Кисло-ферментированный сыр, напротив, изготавливается без сычуга.

Шеф-повара Форарльберга ценят этот сыр и добавляют его в свои блюда. Так, при смешивании молодого мягкого Sura Kees с киноа и цуккини быстро получается легкое летнее блюдо. Сочетание с беконом также не менее популярно.

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