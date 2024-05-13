Вена – город-миллионник, имеющий даже собственную «венскую» кухню. Неудивительно, что это место как магнит притягивает лучших шеф-поваров.

Элегантность на столе

Тем, кто постоянно ищет новые вкусы и ароматы, придутся по душе венские кафе, рестораны, таверны, и кофейни. Пропустить по бокалу вина стоит в одном из так называемых хойригеров – традиционных трактиров в окружении виноградников (часто с видом на Дунай). Вена – это единственный мегаполис мира, где виноделием занимаются прямо в черте города.

Вена – плавильный котел для разных культур. Это вдохновляет поваров создавать элегантные кулинарные шедевры, которые подают даже в самых неприметных уголках города. Здесь традиционная гастрономия соседствует с новыми веяниями. Убедиться в этом можно, заняв место на деревянной скамье в таверне, в изящном кресле кофейни или дизайнерском стуле модного ресторана.

Повара, воплощающие свои смелые идеи на венских кухнях, используют, как правило, ингредиенты из местных фермерских хозяйств. Свежие овощи, фрукты, рыба и мясо из плодородного дунайского региона поступают прямиком на рынки и в рестораны столицы. Такие продукты у именитых шеф-поваров очень востребованы.