Музеи и галереи Австрии
Погружение в мир искусства
Путешествие по истории искусств
Музеи и галереи – это прекрасная возможность познакомиться с культурой страны. Они раскрывают тайные истории людей и дают представление о прошлом и настоящем. Австрийская музейная и галерейная сцена отличается легкостью, которая очаровывает любителей искусства со всего мира.
От великолепного Музея прикладного искусства в Вене до современного художественного музея Kunsthaus в Брегенце – разнообразие просто поражает. В залах музеев и галерей история соединяется с современным искусством – это оазисы вдохновения и креативности. И иногда они оставляют ощущение легкости, как от свежего летнего ветерка. Выставки приглашают погрузиться в мир эстетики, где каждый мазок кисти и каждая скульптура могут тронуть душу. Искусство становится здесь нежным шепотом.
Путешествие к этим культурным сокровищам дает возможность заглянуть в прошлое и настоящее искусства, а также почувствовать свободу и беззаботность. Музеи и галереи – это яркое место встреч и обмена. Черпайте вдохновение, открывайте новые перспективы и наслаждайтесь связью с художественным представлением в Австрии.
Самые известные музеи Австрии
Музей современного искусства в Клагенфурте
Художница поп-арта из Каринтии Кики Когельник была частью группы Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола.
Центр электронного искусства Ars Electronica Center в Линце
Музей будущего предлагает взглянуть на цифровые компьютерные миры, технологии и медиа.
Художественный музей Lentos в Линце
Этот музей стоит посетить уже только ради одного светодиодного фасада площадью 5 100 м2 на берегу Дуная. Не говоря уже о великолепных выставках.
Музей масонов в замке Розенау в Цветтле
Проект замка содержит скрытую числовую символику, характерную для масонства.
Ангар-7 в Зальцбурге
Впечатляющая архитектура, старинные самолеты и зрелищное искусство в сочетании с гастрономическим удовольствием.
Крепость Хоэнзальцбург в Зальцбурге
900-летняя крепость – крупнейшее полностью сохранившееся крепостное сооружение в Европе, возвышающееся над историческим центром.
Соборный квартал в Зальцбурге
В 11 залах бывшей резиденции князей-архиепископов в Соборном квартале представлена европейская живопись 16-19-го веков.
Художественный музей Kunsthaus в Граце
Футуристическая архитектура в тандеме с современным искусством: шедевр креативности и инноваций.
Дворец Эггенберг в Граце
Дворец представляет собой архитектурную аллегорию вселенной. В наши дни в ансамбле расположен музей.
Кристальные миры Swarovski в Ваттенсе
Художник Андре Хеллер к столетнему юбилею компании Swarovski создал музей «Кристальные миры» в форме головы великана.
Замок Амбрас в Инсбруке
Первый музей мира, который до сих пор демонстрирует ценности из коллекции эрцгерцога Фердинанда II.
Музей Форарльберга в Брегенце
Фокус этого музея, удостоенного многочисленных наград, сосредоточен на археологии, истории и этнографии.
Альбертина в Вене
В Альбертине хранится одна из самых значительных коллекций графики. Один из наиболее известных экспонатов – рисунок «Заяц» Альбрехта Дюрера.
Дворец Шёнбрунн в Вене
Величественный блеск, природа и неповторимый вид: посетить этот дворец – значит, влюбиться.
Музей прикладного искусства (MAK) в Вене
MAK специализируется на декоративно-прикладном искусстве, дизайне, архитектуре и современном искусстве.
Музейный квартал (MQ) в Вене
Из бывших конюшен императорского двора было создано бурлящее культурное пространство.
Музей истории искусств в Вене
Впечатляющее здание с роскошным интерьером является идеальным фоном для всемирно известных картин.
Музей Леопольда в Вене
Здесь можно увидеть крупнейшее собрание работ Эгона Шиле и сотни шедевров венского модерна.
Самые известные галереи Австрии
Земельная галерея Бургенланда в Айзенштадте
Для всех, кто любит менять перспективу. Современное и актуальное искусство задает здесь тон: изобразительное искусство, инсталляции и медиаискусство.
Земельная галерея Нижней Австрии в Кремсе
Изобразительное искусство, перформанс и новое медиаискусство – так велик диапазон, который охватывает эта галерея, примечательная и с точки зрения архитектуры.
Галерея Mural Harbor в Линце
В порту Дуная раскинулась галерея Mural Harbor, одна из крупнейших галерей стрит-арта под открытым небом. Здесь можно увидеть более 300 муралов и граффити.
Галерея Thaddaeus Ropac в Зальцбурге
Ропак считается одним из самых известных галеристов Австрии. Он делает ставку на выставки современной живописи и скульптуры и вводит в мир искусства новые имена.
Галерея Nikolaus Ruzicska в Зальцбурге
Старинные стены, современная архитектура и новейшее искусство: все это объединяет галерея, расположенная в бывшей кузнице.
Галерея Rudolf Budja в Зальцбурге
Основное внимание галереи во дворце Кюенбург уделяется культурно-историческим и актуальным метаморфозам таких художников, как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн и Кит Харинг.
Зальцбургский фонд
Во время двухчасовой «Прогулки по современному искусству» можно пройти по художественному маршруту, который включает в себя также сакральные элементы.
Новая галерея Граца
Диапазон экспонатов охватывает работы художников с 19-го века до наших дней, от классической живописи до графики, фотографии и инсталляций.
Погружение в мир искусства: музеи и галереи – это вдохновляющие оазисы легкости.
Вечеринки в музее: искусство, музыка и культура в Вене
Вечеринки в Музее прикладного искусства (МАК)
(young)MAK: молодой коллектив планирует и организует мастер-классы, дискуссии и вечеринки, рождая новые идеи и перспективы.
Музеи под открытым небом: из глубины времен
Музеи для детей: увлекательные открытия для любого возраста
Археологический музей под открытым небом Петронель-Карнунтум
Сегодня Карнунтум – это временной портал в античность: дома были восстановлены с высокой степенью точности.
Земельный музей Верхней Австрии в Линце
Современный универсальный музей знакомит с историей природы, культуры и техники от начала времен до наших дней.
Музей в Золотой крыше
Познакомьтесь с историей Золотой крыши в познавательной форме. Веселье и знания для всей семьи!
Музей естествознания Inatura в Дорнбирне
В музее проводятся интерактивные игры и видеопроекции, а также здесь живут небольшие животные.
Детский музей ZOOM
Здесь обучение становится приключением: интерактивные выставки, творческие мастер-классы и веселье для юных исследователей.
Детский музей во дворце Шёнбрунн
Детский музей во дворце знакомит с жизнью императорской семьи. Включен курс кадрили для наряженных принцев и принцесс.
Дом музыки
Цель «звучащего» музея – развить понимание, открытость и увлечение музыкой. Конечно же, в игровой форме.
Дом Моцарта
Погрузитесь в мир Моцарта, исследуйте его дом и почувствуйте в игровой форме магию музыки Моцарта.
Естественно-исторический музей
Камни, вулканы, динозавры и множество животных, некоторые из которых довольно необычные: чего еще может желать детское сердце?
Инклюзия в музеях – это больше, чем просто физическая доступность. Речь идет о том, чтобы организовать передачу информации таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно планировать и совершать свой визит в музей. Это означает, что выставочные материалы экспонатов, коллекций и подборок должны восприниматься через разные органы чувств и каналы информации. Это также включает в себя инклюзивные форматы для проведения мероприятий, экскурсий или мастер-классов.
Например, Художественный музей Lentos в Линце проводит экскурсии на языке жестов. Специальные тексты, доступные в печатном и в цифровом формате, рассказывают о коллекции упрощенным понятным языком. А для людей с ограниченными возможностями зрения разрешены посещения с собакой-поводырем.
Музей истории искусств в Вене проводит специальные экскурсии для людей с нарушениями зрения или когнитивными расстройствами. Экскурсии с использованием тактильных элементов реализуют настоящую инклюзию. Кроме того, существуют программы для людей с деменцией и их сопровождающих.
Инклюзивное знакомство с культурой и искусством
Социальное устойчивое развитие
Программа охраны памятников предусматривает длительную сохранность и использование исторических зданий. Поддержание и реставрация, в том числе замков и дворцов, экономит строительные материалы и другие ресурсы, а также предотвращает уплотнение почвы из-за новых построек.
Таким образом, сохранение ценных исторических зданий способствует охране окружающей среды, с одной стороны, и сохранению традиционных ремесел, с другой. Так как для работы со историческими материалами и технологиями строительства требуются старинные знания и мастерство.
Безбарьерная среда и инклюзия при посещении художественных и культурных заведений и мероприятий вносят существенный вклад в социальное устойчивое развитие и бережное сосуществование.
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