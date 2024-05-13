Музеи и галереи Австрии
Погружение в мир искусства

Музеи и галереи Австрии: оазисы легкости, где полотна, скульптуры и произведения современного искусства трогают душу и вдохновляют.

Путешествие по истории искусств

Музеи и галереи – это прекрасная возможность познакомиться с культурой страны. Они раскрывают тайные истории людей и дают представление о прошлом и настоящем. Австрийская музейная и галерейная сцена отличается легкостью, которая очаровывает любителей искусства со всего мира.

От великолепного Музея прикладного искусства в Вене до современного художественного музея Kunsthaus в Брегенце – разнообразие просто поражает. В залах музеев и галерей история соединяется с современным искусством – это оазисы вдохновения и креативности. И иногда они оставляют ощущение легкости, как от свежего летнего ветерка. Выставки приглашают погрузиться в мир эстетики, где каждый мазок кисти и каждая скульптура могут тронуть душу. Искусство становится здесь нежным шепотом.

Путешествие к этим культурным сокровищам дает возможность заглянуть в прошлое и настоящее искусства, а также почувствовать свободу и беззаботность. Музеи и галереи – это яркое место встреч и обмена. Черпайте вдохновение, открывайте новые перспективы и наслаждайтесь связью с художественным представлением в Австрии.

Самые известные музеи Австрии

Музей современного искусства в Клагенфурте

Художница поп-арта из Каринтии Кики Когельник была частью группы Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола.

Музей современного искусства

Центр электронного искусства Ars Electronica Center в Линце

Музей будущего предлагает взглянуть на цифровые компьютерные миры, технологии и медиа.

Центр электронного искусства

Художественный музей Lentos в Линце

Этот музей стоит посетить уже только ради одного светодиодного фасада площадью 5 100 м2 на берегу Дуная. Не говоря уже о великолепных выставках.

Художественный музей Lentos

Музей масонов в замке Розенау в Цветтле

Проект замка содержит скрытую числовую символику, характерную для масонства.

Музей масонов в замке Розенау

Ангар-7 в Зальцбурге

Впечатляющая архитектура, старинные самолеты и зрелищное искусство в сочетании с гастрономическим удовольствием.

Ангар-7

Крепость Хоэнзальцбург в Зальцбурге

900-летняя крепость – крупнейшее полностью сохранившееся крепостное сооружение в Европе, возвышающееся над историческим центром.

Крепость Хоэнзальцбург

Соборный квартал в Зальцбурге

В 11 залах бывшей резиденции князей-архиепископов в Соборном квартале представлена европейская живопись 16-19-го веков.

Соборный квартал

Художественный музей Kunsthaus в Граце

Футуристическая архитектура в тандеме с современным искусством: шедевр креативности и инноваций.

Художественный музей Kunsthaus

Дворец Эггенберг в Граце

Дворец представляет собой архитектурную аллегорию вселенной. В наши дни в ансамбле расположен музей.

Дворец Эггенбер

Кристальные миры Swarovski в Ваттенсе

Художник Андре Хеллер к столетнему юбилею компании Swarovski создал музей «Кристальные миры» в форме головы великана.

Кристальные миры Swarovski

Замок Амбрас в Инсбруке

Первый музей мира, который до сих пор демонстрирует ценности из коллекции эрцгерцога Фердинанда II.

Замок Амбрас

Хофбург в Инсбруке

Выставка «Максимилиан I» напоминает о рыцаре и императоре из дома Габсбургов.

Хофбург в Инсбруке

Музей Форарльберга в Брегенце

Фокус этого музея, удостоенного многочисленных наград, сосредоточен на археологии, истории и этнографии.

Музей Форарльберга

Альбертина в Вене

В Альбертине хранится одна из самых значительных коллекций графики. Один из наиболее известных экспонатов – рисунок «Заяц» Альбрехта Дюрера.

Альбертина

Дворец Шёнбрунн в Вене

Величественный блеск, природа и неповторимый вид: посетить этот дворец – значит, влюбиться.

Дворец Шёнбрунн

Музей прикладного искусства (MAK) в Вене

MAK специализируется на декоративно-прикладном искусстве, дизайне, архитектуре и современном искусстве.

Музей прикладного искусства

Музейный квартал (MQ) в Вене

Из бывших конюшен императорского двора было создано бурлящее культурное пространство.

Музейный квартал

Музей истории искусств в Вене

Впечатляющее здание с роскошным интерьером является идеальным фоном для всемирно известных картин.

Музей истории искусств

Хофбург в Вене

В Хофбурге расположено сразу девять музеев: уникальная коллекция великой истории!

Хофбург в Вене

Музей Леопольда в Вене

Здесь можно увидеть крупнейшее собрание работ Эгона Шиле и сотни шедевров венского модерна.

Музей Леопольда

Коллекция Хайди Хортен в Вене

Коллекция Хайди Хортен предлагает насладиться искусством, показывая разнообразие и глубину модернизма 20-го и 21-го веков.

Коллекция Хайди Хортен

Самые известные галереи Австрии

Земельная галерея Бургенланда в Айзенштадте

Для всех, кто любит менять перспективу. Современное и актуальное искусство задает здесь тон: изобразительное искусство, инсталляции и медиаискусство.

Земельная галерея Бургенланда

Земельная галерея Нижней Австрии в Кремсе

Изобразительное искусство, перформанс и новое медиаискусство – так велик диапазон, который охватывает эта галерея, примечательная и с точки зрения архитектуры.

Земельная галерея в Кремсе

Галерея Mural Harbor в Линце

В порту Дуная раскинулась галерея Mural Harbor, одна из крупнейших галерей стрит-арта под открытым небом. Здесь можно увидеть более 300 муралов и граффити.

Галерея Mural Harbor

Галерея Thaddaeus Ropac в Зальцбурге

Ропак считается одним из самых известных галеристов Австрии. Он делает ставку на выставки современной живописи и скульптуры и вводит в мир искусства новые имена.

Галерея Thaddaeus Ropac

Галерея Nikolaus Ruzicska в Зальцбурге

Старинные стены, современная архитектура и новейшее искусство: все это объединяет галерея, расположенная в бывшей кузнице.

Галерея Nikolaus Ruzicska

Галерея Rudolf Budja в Зальцбурге

Основное внимание галереи во дворце Кюенбург уделяется культурно-историческим и актуальным метаморфозам таких художников, как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн и Кит Харинг.

Галерея Rudolf Budja

Зальцбургский фонд

Во время двухчасовой «Прогулки по современному искусству» можно пройти по художественному маршруту, который включает в себя также сакральные элементы.

Зальцбургский фонд

Новая галерея Граца

Диапазон экспонатов охватывает работы художников с 19-го века до наших дней, от классической живописи до графики, фотографии и инсталляций.

Новая галерея Граца

Австрийская галерея Бельведер в Вене

Центральная сцена искусства от Средневековья до современности и хранилище крупнейшей в мире коллекции работ Густава Климта с его знаковым произведением «Поцелуй».

Галерея Бельведер

Погружение в мир искусства: музеи и галереи – это вдохновляющие оазисы легкости.

Искусство. Праздники. Вечеринки.

Вечеринки в музее: искусство, музыка и культура в Вене

Пульсирующие ритмы, эксклюзивные выставки и удивительная атмосфера, объединяющая искусство и празднование.

Вечеринки в Музее прикладного искусства (МАК)

(young)MAK: молодой коллектив планирует и организует мастер-классы, дискуссии и вечеринки, рождая новые идеи и перспективы.

Вечеринки в МАК

Вечеринки в Музее истории искусств

Раз в месяц зал под куполом превращается в коктейльный бар: под звуки популярных ди-джеев вы узнаете увлекательные истории о произведениях искусства.

Вечеринки в Музее истории искусств

Музеи под открытым небом: из глубины времен

Музей под открытым небом дает представление об ушедшем образе жизни и региональной культуре: познакомьтесь с настоящими старинными зданиями и узнайте все о традиционных ремеслах и обычаях. Прекрасное сочетание истории и природы.

Музеи для детей: увлекательные открытия для любого возраста

От естественных наук и техники до искусства и культуры, а также истории и общества: в Австрии множество музеев, интересных для детей. Так что вперед, к приключениям!

Археологический музей под открытым небом Петронель-Карнунтум

Сегодня Карнунтум – это временной портал в античность: дома были восстановлены с высокой степенью точности.

Петронель-Карнунтум

Земельный музей Верхней Австрии в Линце

Современный универсальный музей знакомит с историей природы, культуры и техники от начала времен до наших дней.

Земельный музей в Линце

Музей в Золотой крыше

Познакомьтесь с историей Золотой крыши в познавательной форме. Веселье и знания для всей семьи!

Музей в Золотой крыше

Музей естествознания Inatura в Дорнбирне

В музее проводятся интерактивные игры и видеопроекции, а также здесь живут небольшие животные.

Музей Inatura в Дорнбирне

Детский музей ZOOM

Здесь обучение становится приключением: интерактивные выставки, творческие мастер-классы и веселье для юных исследователей.

Детский музей ZOOM

Детский музей во дворце Шёнбрунн

Детский музей во дворце знакомит с жизнью императорской семьи. Включен курс кадрили для наряженных принцев и принцесс.

Детский музей во дворце Шёнбрунн

Дом музыки

Цель «звучащего» музея – развить понимание, открытость и увлечение музыкой. Конечно же, в игровой форме.

Дом музыки

Дом Моцарта

Погрузитесь в мир Моцарта, исследуйте его дом и почувствуйте в игровой форме магию музыки Моцарта.

Дом Моцарта

Естественно-исторический музей

Камни, вулканы, динозавры и множество животных, некоторые из которых довольно необычные: чего еще может желать детское сердце?

Естественно-исторический музей

Технический музей

Захватывающие экспонаты и интерактивные станции оживляют историю техники. Особенная достопримечательность – шахта.

Технический музей
Инклюзия в музеях: доступность в физическом и цифровом форма

Инклюзия в музеях – это больше, чем просто физическая доступность. Речь идет о том, чтобы организовать передачу информации таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно планировать и совершать свой визит в музей. Это означает, что выставочные материалы экспонатов, коллекций и подборок должны восприниматься через разные органы чувств и каналы информации. Это также включает в себя инклюзивные форматы для проведения мероприятий, экскурсий или мастер-классов.

Например, Художественный музей Lentos в Линце проводит экскурсии на языке жестов. Специальные тексты, доступные в печатном и в цифровом формате, рассказывают о коллекции упрощенным понятным языком. А для людей с ограниченными возможностями зрения разрешены посещения с собакой-поводырем.

Музей истории искусств в Вене проводит специальные экскурсии для людей с нарушениями зрения или когнитивными расстройствами. Экскурсии с использованием тактильных элементов реализуют настоящую инклюзию. Кроме того, существуют программы для людей с деменцией и их сопровождающих.

Инклюзивное знакомство с культурой и искусством

Художественный музей Lentos в Линце

Музей истории искусств в Вене

Музей Форарльберга

Соборный музей в Вене

Кельтский музей в Халляйне

Зальцбургский музей

Музейный гид

Социальное устойчивое развитие

Информация по защите окружающей среды

Программа охраны памятников предусматривает длительную сохранность и использование исторических зданий. Поддержание и реставрация, в том числе замков и дворцов, экономит строительные материалы и другие ресурсы, а также предотвращает уплотнение почвы из-за новых построек.

Таким образом, сохранение ценных исторических зданий способствует охране окружающей среды, с одной стороны, и сохранению традиционных ремесел, с другой. Так как для работы со историческими материалами и технологиями строительства требуются старинные знания и мастерство.

Безбарьерная среда и инклюзия при посещении художественных и культурных заведений и мероприятий вносят существенный вклад в социальное устойчивое развитие и бережное сосуществование.

Часто задаваемые вопросы

В Австрии много разнообразных музеев с выставками признанных во всем мире художников.
К числу самых известных относятся:

  • Альбертина, Вена

  • Дворец Шёнбрунн, Вена

  • Центр электронного искусства Ars Electronica Center, Линц

  • Музей истории искусств, Вена

  • Австрийская галерея Бельведер, Вена

  • Замок Амбрас, Тироль

  • Бенедиктийское аббатство Адмонт, Штирия

  • Художественный музей Kunsthaus в Брегенце, Форарльберг

В этих местах особенно хорошо умеют делать мир искусства и истории увлекательным для детей:

  • Дом музыки, Вена

  • Археологический музей Карнунтум, Нижняя Австрия

  • Технический музей, Вена

  • Музей естествознания Inatura в Дорнбирне, Форарльберг

  • Музей естествознания, Вена

  • Замки и дворцы Австрии

Если вы хотите полюбоваться работами Климта в Австрии, вы также сможете насладиться великолепной архитектурой – будь то в современном Музее Леопольда, Венском Сецессионе или в имперских залах Верхнего Бельведера. Особой жемчужиной является Вилла Климта в венском районе Хитцинг, где в последние годы своей творческой деятельности художник использовал садовый дом в качестве мастерской.

В Бельведере находится самое большое собрание работ австрийского художника Густава Климта, чьи знаменитые картины «Поцелуй» и «Юдифь» привлекают гостей со всего света.

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