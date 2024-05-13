Озеро Вёртерзее
Дольче вита на юге

Вёртерзее – самое крупное озеро Каринтии – отличное место для летнего отдыха, путешествий и занятий водными видами спорта.

Стиль жизни ни озере Вёртерзее

Во времени, проведенном на берегах Вёртерзее, есть особенное волшебство. Дует с озера ласковый бриз, по всему телу разливается чувство легкости и свободы, ноздри приятно щекочет запах нагретых досок причала, а до ушей доносится плеск волн. Вокруг все пронизано лучами лета. Идеальное место, чтобы и других посмотреть, и себя показать.

Каринтийцев, живущих на Вёртерзее, отличает радушие и жизнелюбие. С утра они ездят искупаться на остров Капуцинеринзель, на обед в одной из местных таверн прямо на берегу озера заказывают свежую форель, а потом – катание на велосипедах (по дороге можно полюбоваться на старинные виллы в Пёртчахе). После бодрящей прогулки приятно заехать в легендарную кондитерскую Wienerroither подкрепиться свежеиспеченным абрикосовым пирогом, а если на дворе лето, можно заглянуть на открытую веранду бара Lake Side освежиться коктейлем со льдом. Или чего желаете? Выбор здесь богатый!

Информация о Вёртерзее
Температура воды:в среднем 25 °C
Глубина озера:85,2 м
Длина береговой линии:42 км
Качество воды для купания:отличное
Длина:16,5 км
Ширина:1,7 км
Расположение:К западу от Клагенфурта
Высота:439 м над уровнем моря
Лучшее время для посещения
Круглый год

Благодаря идиллической природе и чистейшей лазурной воде озеро Вёртерзее стало излюбленным местом для отдыха и занятий водными видами спорта.

Чем заняться на озере Вёртерзее?

Покататься на велосипеде

Исследовать самое крупное озеро Австрии на горном или электрическом велосипеде.

Велосипедные туры

Вкусно поесть

Любоваться красотой южной природы за чашечкой меланжа – что может быть прекраснее?

Рестораны

Прогуляться вдоль озера

Пройтись от одной точки до другой в своем темпе и переночевать в одной из уютных гостиниц.

Круговой маршрут вокруг Вёртерзее

Заняться водными видами спорта

Виндсерфинг, вейкбординг и другие водные виды спорта – лучший способ познакомиться с природой Вёртерзее.

Wassersport

Поиграть в гольф на озере

Гольф на фоне великолепных пейзажей – целых три местных гольф-клуба входят в рейтинг Leading Golf Courses.

Поиграть в гольф

Покататься на лодке

Катамаран, весельная лодка или катер: что бы вы ни выбрали, прогулка по воде – это всегда романтично.

Bootfahren

Заняться йогой

Найти свое место силы – прямо на воде, в лесу или где-то еще на природе.

Йога на Вёртерзее

«Летняя свежесть» по-австрийски

Из города на озеро!

Еще в старые времена дворянство перебиралось на лето в свои загородные имения. И целью этих перемещений не всегда был только отдых: необходимо было поддерживать порядок в своих сельскохозяйственных угодьях. Только к концу XIX века стала популярной идея наслаждения прохладным ветерком, озерами, горами и лесами.  

В свои летние резиденции начали приезжать аристократы и зажиточные бюргеры. Эта австрийская традиция получила название «летняя свежесть» (Sommerfrische). И Вёртерзее – важный ее компонент.

Вёртерзее

Почему озеро такого зеленого цвета?

Нефритовый, сапфировый, опаловый, индиго…

Переливающийся бирюзовый цвет воды в озере Вёртерзее не может не восхищать. Но это не просто прихоть природы, на такой цвет оказали влияние местная флора и фауна, глубина озера и содержание извести в воде. Разные сочетания этих факторов и создают удивительные тона, которые варьируются от насыщенно-голубых до светло-зеленых и сияющих бирюзовых.

Вёртерзее содержит много извести, и проникающий в воду свет рассеивается, отражаясь от ее мельчайших кристалликов. Короткие волны рассеиваются сильнее, и вода приобретает уникальный бирюзово-голубой цвет – цвет Вёртерзее.

Вёртерзее

5 самых красивых пляжей

Кто-то любит отдыхать в тишине и покое, другие предпочитают быть среди людей и чувствовать пульс жизни. На Вёртерзее каждый найдет для себя подходящий пляж.

Для взыскательных

Городской пляж Клагенфурта

Для семей с детьми

Пляж в Пёртчахе

Для отдыха

Пляж в Крумпендорфе

Для работы

Городской пляж Фельдена

Для наслаждения

Пляж Зааг в Техельсдорфе

Почему озеро Вёртерзее такое тёплое?

Водные радости

Температура, погода и даже атмосфера здесь именно такие, какие и должны быть на юге. Именно это особое сочетание мягкого субсредиземноморского климата и 25-градусной температуры воды так нравится гостям. Но на озере Вёртерзее прекрасно не только лето. Весеннее цветение, разнообразие красок осенью и морозная зима манят путешественников не меньше, чем жаркие летние дни.

Вёртерзее

6 идей, что посмотреть недалеко от Вёртерзее

Местные достопримечательности еще никого не оставили равнодушным.

Смотровая площадка Пирамиденкогель

С этой смотровой площадки можно не только полюбоваться прекрасными видами на озеро, но и лихо скатиться с горки на тобоггане.

Смотровая площадка Пирамиденкогель

Крепость Хохостервитц

Здесь туристы смогут узнать об истории крепости, посетив оружейную палату и ознакомившись с коллекцией оружия и картин эпохи Возрождения.

Крепость Хохостервитц

Магдаленсберг

В одном из самых важных с археологической точки зрения районов в Центральной Европе находятся останки городского поселения конца кельтского – начала римского периодов.

Магдаленсберг

Зоопарк замка Розегг

Побродить по зоопарку, а потом весело искать выход из огромного садового лабиринта можно всего в 5 километрах от озера Вёртерзее.

Зоопарк замка Розегг

Музей под открытым небом Мария-Зааль

Совершите путешествие в прошлое в городке Мария-Зааль, осмотрев фермы, сельские дома и другие исторические постройки в одноименном музее под открытым небом.

Музей Мария-Зааль

Сталактитовые пещеры Обир в Бад-Айзенкапеле

Отправляемся на миллионы лет назад! Живые сталактиты, световые, звуковые и видеоинсталляции превратят посещение этого места в незабываемое приключение.

Сталактитовые пещеры
Роскошные виллы на Вёртерзее

Прогуливаясь по цветочной набережной Пёртчаха или проплывая на пароходе по озеру, невозможно не обратить внимание на элегантные замки и виллы, возведенные на Вёртерзее по заказам аристократов и промышленников в начале XX века.

Эти здания с эркерами, башенками и просторными лоджиями величественны и изящны. В свое время стиль этих строений получил даже собственное название – архитектура Вёртерзее. Здесь чувствуется южный колорит и спокойное благородство. Во многих виллах сейчас открыты отели.

Где остановиться, поесть и отдохнуть – 8 советов

Пляжный отель Seeschlössl в Фельдене

Четырёхзвездочный отель расположен в парковой зоне, где царят спокойствие и умиротворение. А вишенка на торте – это ухоженный частный пляж на озере.

Пляжный отель Seeschlössl

Ресторан Werzers Badehaus в Пёртчахе

В этом заведении с уникальным историческим колоритом подают великолепные рыбные блюда.

Ресторан Werzers Badehaus

Ресторан на озере Rosé в Фельдене

Идиллическая бухта, открытая барная зона, терраса на берегу озера, вкусные блюда из местной рыбы. Что еще нужно летом?

Ресторан на озере Rosé

Seespitz – ресторан на озере в Фельдене

Современный ресторан с видом на озеро предлагает изысканные блюда из свежевыловленной рыбы.

Ресторан Seespitz

Центр здоровья FX Mayer в Мария-Вёрте

Впереди озеро, позади природа, а между ними – элегантное пространство, где можно расслабиться, отпустить мысли и устроить перезагрузку.

Центр здоровья FX Mayer

Lake’s: My Lake Hotel & Spa в Пёртчахе

Этот отель с потрясающей террасой расположен в одном из самых красивых мест на озере, прямо на набережной.

Lake’s: My Lake Hotel & Spa

Parkvilla Wörth в Пёртчахе

Этот идиллический маленький замок в архитектурном стиле Вёртерзее с прилегающим парком расположен в удивительно тихом месте прямо на берегу озера.

Parkvilla Wörth

Lakeside Lounge в Райфнитце

Раньше здесь была лодочная станция, а теперь бар и ресторан с изысканной кухней, отборными винами, великолепными закатами и элегантной публикой.

Lakeside Lounge

5 советов, как отдохнуть или отметить праздник с размахом

Замок Maria Loretto

Здесь часто проводят самые заметные торжества и мероприятия.

Замок Maria Loretto

Отель-замок Schloss Seefels

Фешенебельный отель, предлагающий гостям уникальные номера, кухню и возможности для отдыха.

Отель-замок Schloss Seefels

Отель Linde в Мария-Вёрте

Идеальное место, чтобы полюбоваться потрясающим закатом над озером.

Отель Linde в Мария-Вёрте

Замок-вилла Miralago

Пожалуй, лучший отельный пляж в округе.

Замок-вилла Miralago

Парк-отель Pörtschach

Отель в стилистике 60-х годов располагается прямо на озере, на полуострове с собственным пляжем.

Парк-отель Pörtschach

Часто задаваемые вопросы

  • Фаакер-Зее:  Самое южное озеро Австрии, здесь больше всего солнечных часов, и это лучшее место для отдыха на воде с детьми.

  • Мильштеттер-Зее: Самое глубокое озеро Каринтии пересекают геомантические энергетические линии. «Места силы» здесь повсюду.

  • Клопайнерзее: Летом это озеро на солнечной стороне Альп, одно из самых теплых в Австрии, прогревается до 28 градусов.

  • Турнерзее: Расположенное среди идиллических пейзажей, это озеро – настоящий оазис безмятежности.

  • Оссиахер-Зее: Уже более 40 лет на берегах озера Оссиахер-Зее проводятся многочисленные концерты и другие мероприятия.

  • Вайсензее: Самый экологичный регион Европы, самое высокогорное из каринтийских озер и самое чистое озеро Альп.

  • Койтчахер-Зее: 70% местных территорий находится в природоохранной зоне. Прекрасное место и для спокойного, и для активного отдыха.

  • Прессеггер-Зее: Это кристально-чистое озеро окружено первозданной природой: лесами, лугами и полями.

Вёртерзее в Каринтии отличается поразительным бирюзовым цветом воды и особенной атмосферой, которая делает этот регион столь привлекательным. Находясь в окружении живописных ландшафтов, озеро предлагает гостям мягкий субсредиземноморский климат с большим количеством солнечных дней. Окрестности озера славятся радушием и жизнелюбием местных жителей, что отражается и в многообразии видов досуга. С утра приятно искупаться, потом пообедать свежей рыбой в одном из многочисленных ресторанчиков на берегу озера, а ближе к вечеру устроить себе велопрогулку, разглядывая исторические виллы и живописные городки, такие как Пёртчах. Достичь полного удовлетворения помогут кулинарные изыски, например блюда из озерной рыбы и освежающие коктейли. Впрочем, туристы охотно едут на Вёртерзее не только летом, но и весной, осенью и зимой, поскольку его природная красота поражает воображение круглый год, и в этих местах всегда есть чем заняться. Купаться, плавать на парусной лодке, ходить в походы или просто наслаждаться созерцательным отдыхом – на Вёртерзее каждый найдет себе занятие по душе.

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