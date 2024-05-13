Озеро Вёртерзее
Дольче вита на юге
Стиль жизни ни озере Вёртерзее
Во времени, проведенном на берегах Вёртерзее, есть особенное волшебство. Дует с озера ласковый бриз, по всему телу разливается чувство легкости и свободы, ноздри приятно щекочет запах нагретых досок причала, а до ушей доносится плеск волн. Вокруг все пронизано лучами лета. Идеальное место, чтобы и других посмотреть, и себя показать.
Каринтийцев, живущих на Вёртерзее, отличает радушие и жизнелюбие. С утра они ездят искупаться на остров Капуцинеринзель, на обед в одной из местных таверн прямо на берегу озера заказывают свежую форель, а потом – катание на велосипедах (по дороге можно полюбоваться на старинные виллы в Пёртчахе). После бодрящей прогулки приятно заехать в легендарную кондитерскую Wienerroither подкрепиться свежеиспеченным абрикосовым пирогом, а если на дворе лето, можно заглянуть на открытую веранду бара Lake Side освежиться коктейлем со льдом. Или чего желаете? Выбор здесь богатый!
Благодаря идиллической природе и чистейшей лазурной воде озеро Вёртерзее стало излюбленным местом для отдыха и занятий водными видами спорта.
Чем заняться на озере Вёртерзее?
Покататься на велосипеде
Исследовать самое крупное озеро Австрии на горном или электрическом велосипеде.
Прогуляться вдоль озера
Пройтись от одной точки до другой в своем темпе и переночевать в одной из уютных гостиниц.
Заняться водными видами спорта
Виндсерфинг, вейкбординг и другие водные виды спорта – лучший способ познакомиться с природой Вёртерзее.
Поиграть в гольф на озере
Гольф на фоне великолепных пейзажей – целых три местных гольф-клуба входят в рейтинг Leading Golf Courses.
Покататься на лодке
Катамаран, весельная лодка или катер: что бы вы ни выбрали, прогулка по воде – это всегда романтично.
«Летняя свежесть» по-австрийски
Еще в старые времена дворянство перебиралось на лето в свои загородные имения. И целью этих перемещений не всегда был только отдых: необходимо было поддерживать порядок в своих сельскохозяйственных угодьях. Только к концу XIX века стала популярной идея наслаждения прохладным ветерком, озерами, горами и лесами.
В свои летние резиденции начали приезжать аристократы и зажиточные бюргеры. Эта австрийская традиция получила название «летняя свежесть» (Sommerfrische). И Вёртерзее – важный ее компонент.
Почему озеро такого зеленого цвета?
Переливающийся бирюзовый цвет воды в озере Вёртерзее не может не восхищать. Но это не просто прихоть природы, на такой цвет оказали влияние местная флора и фауна, глубина озера и содержание извести в воде. Разные сочетания этих факторов и создают удивительные тона, которые варьируются от насыщенно-голубых до светло-зеленых и сияющих бирюзовых.
Вёртерзее содержит много извести, и проникающий в воду свет рассеивается, отражаясь от ее мельчайших кристалликов. Короткие волны рассеиваются сильнее, и вода приобретает уникальный бирюзово-голубой цвет – цвет Вёртерзее.
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Для работы
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Почему озеро Вёртерзее такое тёплое?
Температура, погода и даже атмосфера здесь именно такие, какие и должны быть на юге. Именно это особое сочетание мягкого субсредиземноморского климата и 25-градусной температуры воды так нравится гостям. Но на озере Вёртерзее прекрасно не только лето. Весеннее цветение, разнообразие красок осенью и морозная зима манят путешественников не меньше, чем жаркие летние дни.
6 идей, что посмотреть недалеко от Вёртерзее
Смотровая площадка Пирамиденкогель
С этой смотровой площадки можно не только полюбоваться прекрасными видами на озеро, но и лихо скатиться с горки на тобоггане.
Крепость Хохостервитц
Здесь туристы смогут узнать об истории крепости, посетив оружейную палату и ознакомившись с коллекцией оружия и картин эпохи Возрождения.
Магдаленсберг
В одном из самых важных с археологической точки зрения районов в Центральной Европе находятся останки городского поселения конца кельтского – начала римского периодов.
Зоопарк замка Розегг
Побродить по зоопарку, а потом весело искать выход из огромного садового лабиринта можно всего в 5 километрах от озера Вёртерзее.
Музей под открытым небом Мария-Зааль
Совершите путешествие в прошлое в городке Мария-Зааль, осмотрев фермы, сельские дома и другие исторические постройки в одноименном музее под открытым небом.
Прогуливаясь по цветочной набережной Пёртчаха или проплывая на пароходе по озеру, невозможно не обратить внимание на элегантные замки и виллы, возведенные на Вёртерзее по заказам аристократов и промышленников в начале XX века.
Эти здания с эркерами, башенками и просторными лоджиями величественны и изящны. В свое время стиль этих строений получил даже собственное название – архитектура Вёртерзее. Здесь чувствуется южный колорит и спокойное благородство. Во многих виллах сейчас открыты отели.
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Пляжный отель Seeschlössl в Фельдене
Четырёхзвездочный отель расположен в парковой зоне, где царят спокойствие и умиротворение. А вишенка на торте – это ухоженный частный пляж на озере.
Ресторан Werzers Badehaus в Пёртчахе
В этом заведении с уникальным историческим колоритом подают великолепные рыбные блюда.
Ресторан на озере Rosé в Фельдене
Идиллическая бухта, открытая барная зона, терраса на берегу озера, вкусные блюда из местной рыбы. Что еще нужно летом?
Seespitz – ресторан на озере в Фельдене
Современный ресторан с видом на озеро предлагает изысканные блюда из свежевыловленной рыбы.
Центр здоровья FX Mayer в Мария-Вёрте
Впереди озеро, позади природа, а между ними – элегантное пространство, где можно расслабиться, отпустить мысли и устроить перезагрузку.
Lake’s: My Lake Hotel & Spa в Пёртчахе
Этот отель с потрясающей террасой расположен в одном из самых красивых мест на озере, прямо на набережной.
Parkvilla Wörth в Пёртчахе
Этот идиллический маленький замок в архитектурном стиле Вёртерзее с прилегающим парком расположен в удивительно тихом месте прямо на берегу озера.
Lakeside Lounge в Райфнитце
Раньше здесь была лодочная станция, а теперь бар и ресторан с изысканной кухней, отборными винами, великолепными закатами и элегантной публикой.
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Отель-замок Schloss Seefels
Фешенебельный отель, предлагающий гостям уникальные номера, кухню и возможности для отдыха.
Часто задаваемые вопросы
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