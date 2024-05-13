Вёртерзее – самое крупное озеро Каринтии – отличное место для летнего отдыха, путешествий и занятий водными видами спорта.

Стиль жизни ни озере Вёртерзее

Во времени, проведенном на берегах Вёртерзее, есть особенное волшебство. Дует с озера ласковый бриз, по всему телу разливается чувство легкости и свободы, ноздри приятно щекочет запах нагретых досок причала, а до ушей доносится плеск волн. Вокруг все пронизано лучами лета. Идеальное место, чтобы и других посмотреть, и себя показать.

Каринтийцев, живущих на Вёртерзее, отличает радушие и жизнелюбие. С утра они ездят искупаться на остров Капуцинеринзель, на обед в одной из местных таверн прямо на берегу озера заказывают свежую форель, а потом – катание на велосипедах (по дороге можно полюбоваться на старинные виллы в Пёртчахе). После бодрящей прогулки приятно заехать в легендарную кондитерскую Wienerroither подкрепиться свежеиспеченным абрикосовым пирогом, а если на дворе лето, можно заглянуть на открытую веранду бара Lake Side освежиться коктейлем со льдом. Или чего желаете? Выбор здесь богатый!