Путешествуйте с комфортом на поезде, можно проложить путь до отеля и места проведения экскурсий благодаря мобильности. Меньше стресса для людей и окружающей среды.

Экологичное путешествие на поезде и автобусе

Путешествовать в отпускt на поезде может быть очень удобно. Действительно, кто не испытывал усталости после долгого, утомительного путешествия на автомобиле? Кажется, всё больше и больше людей раздражаются по этому поводу. Исследования показывают, что отдыхающие всё больше любят общественный транспорт и предпочитают экологичные поездки. Ведь поездки на поезде не только удобны для людей, но и экологичны для окружающей среды. Те, кто предпочитает не ездить на машине в отпуск, выбрасывают меньше CO₂ и экономят энергию.

Беспокойство о том, что в месте проведения отпуска у вас не будет "достаточной мобильности", не имеет под собой оснований. Многие регионы и хозяева заведений в Австрии отвечают на этот вопрос "местной мобильностью". Благодаря своевременному автобусному сообщению, сервисам совместного использования автомобилей, льготным билетам на общественный транспорт, прокату велосипедов и гостиничным шаттлам гости всегда мобильны. От "последней мили" до транспортировки к местам проведения экскурсий.