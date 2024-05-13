Отдых без автомобиля
Путешествие на поезде — мобильность и удобство

Путешествуйте с комфортом на поезде, можно проложить путь до отеля и места проведения экскурсий благодаря мобильности. Меньше стресса для людей и окружающей среды.

Экологичное путешествие на поезде и автобусе

Путешествовать в отпускt на поезде может быть очень удобно. Действительно, кто не испытывал усталости после долгого, утомительного путешествия на автомобиле? Кажется, всё больше и больше людей раздражаются по этому поводу. Исследования показывают, что отдыхающие всё больше любят общественный транспорт и предпочитают экологичные поездки. Ведь поездки на поезде не только удобны для людей, но и экологичны для окружающей среды. Те, кто предпочитает не ездить на машине в отпуск, выбрасывают меньше CO₂ и экономят энергию.

Беспокойство о том, что в месте проведения отпуска у вас не будет "достаточной мобильности", не имеет под собой оснований. Многие регионы и хозяева заведений в Австрии отвечают на этот вопрос "местной мобильностью". Благодаря своевременному автобусному сообщению, сервисам совместного использования автомобилей, льготным билетам на общественный транспорт, прокату велосипедов и гостиничным шаттлам гости всегда мобильны. От "последней мили" до транспортировки к местам проведения экскурсий.

Линия Тауэрн закрыта

В связи с масштабными строительными работами туннель ÖBB Tauern будет закрыт с 18.11.2024 по 13.07.2025 включительно закрыт.
Дополнительная информация

Закрытие западной линии в районе Тюльнерфельда

Новая западная линия в районе Тюльнерфельда будет закрыта с 12.05. по 05.06.2025 включительно для проведения необходимых строительных работ. В это время будут осуществляться переключения и изменения в расписании междугородних поездов, а также ограничения и замена местных поездов в окрестностях Вены. Пожалуйста, проверьте свои рейсы перед поездкой.
Дополнительная информация

Информация Австрийские федеральные железные дороги

Расписание ÖBB

Текущая информация о маршрутах ÖBB

Акционная цена на билеты на поезда ÖBB Sparschiene

Безбарьерное путешествие ÖBB

Предложение ÖBB Plus

Путешествуйте с ÖBB: 5 советов для комфортного путешествия

Европа-Австрия на высокой скорости

Railjet соединяет самые красивые города Австрии с прямым сообщением из Германии и Швейцарии.

Ж/Д: Австрия и Европа

ÖBB Nightjet нового поколения

Дополнительное оборудование и ультрасовременный дизайн новых ночных самолетов ÖBB обеспечивают комфортное путешествие.

ÖBB Nightjet

Первый и бизнес-класс

Отпуск с самого начала с дополнительным оборудованием и комфортом в первом или бизнес-классе.

Классы комфорта ÖBB

Путешествие в собственном купе

Если вы цените уединение и тишину, забронируйте отдельное купе в сидячем, купейном или спальном вагоне.

Забронируйте отдельное купе

Путешествие с легким багажом

... нет ничего проще! Просто закажите доставку багажа ÖBB для комфортного начала вашего отпуска.

Багажная служба ÖBB

Путешествие на поезде по Австрии с востока на запад

Западная железная дорога

Западная железная дорога соединяет культурные мегаполисы Вену, Зальцбург и Брегенц на территории Австрии.

Западная железная дорога

Postbus

Если вы хотите продолжить путешествие на поезде, воспользовавшись почтовым автобусом, вы найдете подходящую пересадку почтовых автобусов ÖBB по всей Австрии.

Postbus

FlixBus

FlixBus — это отличный способ путешествовать по Европе, а главное, это дешево, удобно и экологично.

FlixBus

Информация и советы по путешествиям и местной мобильности

Благодаря развитой сети региональных поездов, служб доставки, туристических автобусов и прокатных велосипедов вы будете оптимально мобильны в месте вашего отдыха. Многие гостевые карты включают бесплатный проезд на региональных автобусах.

К числу устойчивых регионов, в которых существует развитая программа мобильности, относятся:

Бургенланд

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

ЗальцбургерЛанд

Штирия

Тироль

Форарльберг

Если вы собираетесь в отпуск, вы можете сэкономить нервы и деньги, добираясь до места назначения и обратно с помощью ÖBB. Например, с помощью Vorteilscard, которая дает вам скидку до 50 % на любой стандартный билет ÖBB. Vorteilscard доступна в виде:

  • ÖBB Vorteilscard 66/Classic для всех (онлайн)

  • ÖBB Vorteilscard Jugend для всех, кому меньше 26 лет

  • ÖBB Vorteilscard Family для поездок с детьми

  • ÖBB Vorteilscard Senioren для всех, кто старше 65 лет

Планируете длительное путешествие? "Еще один сон до места назначения" таков девиз на ÖBB Nightjet. Если вы забронируете билет заблаговременно, вы сможете получить билеты с помощью сберегательной кассы.

Если вы любите пешие прогулки, воспользуйтесь сервисом Zuugle: здесь вы можете найти 8 755 различных горных туров в регионе DACH, до которых можно добраться на автобусе или поезде.

Чтобы ничто не мешало спокойному путешествию, здесь вы найдете важную информацию о таможенных правилах, пограничных формальностях и путешествиях в Австрию с домашними животными.

Въездные и таможенные правила

4-кратная мобильность на летних курортах

Прибытие на поезде: экологичные зимние каникулы

Снежное пространство Зальцбурга

Приобретая билеты на Snow Space Salzburg, вы экономите деньги: проезд на курорт и обратно с действующим ски-пассом через транспортную ассоциацию Зальцбурга бесплатный.

Бесплатный проезд в Зальцбурге

Прямо в Санкт-Антон-ам-Арльберг

Из Ганзейского союза на склоны: экспресс ICE Ski Express Tirol доставит вас на горнолыжный курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг из Гамбурга через Ганновер, Мюнхен и Инсбрук.

Санкт-Антон-ам-Арльберг

Ночь на леднике Штубай

Засыпайте, просыпайтесь, катайтесь на лыжах: комбинированный билет ÖBB Nightjet доставит вас прямо к леднику с бронированием места, трансфером и ски-пассом.

Билет-комбо на ледник Штубай

3-кратная мобильность на зимних курортах

Экологически безопасное путешествие в Катшберг

Не зря эту гору называют климатической: общественный транспорт прост, лыжный автобус до Катшбергхоэ бесплатный.

Климаберг Катшберг

Катание на лыжах в Форарльберге

В Форарльберге более 40 зон катания, и для всех них действует следующее правило: при наличии многодневного ски-пасса можно бесплатно пользоваться лыжными автобусами.

Горнолыжные курорты Форарльберга

Электромобиль в Целль-ам-Зее-Капруне

На Шмиттенхёэ и Китцштайнхорне лыжные автобусы бесплатны при наличии ски-пасса и в настоящее время переводятся на электропривод.

Целль-ам-Зее-Капрун

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Anreise nach Österreich

Das gut ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz erlaubt es durch Flug-, Bahn- und Busverbindungen leicht und schnell innerhalb des Landes von A nach B zu gelangen.

Österreich verbindet

Anreise mit dem Flugzeug

Österreich bietet optimale Flugverbindungen. Neben Wien, dem Dreh- und Angelpunkt, gibt es noch weitere Flughäfen mit internationalen Anschlüssen.

Mit dem Flugzeug nach Österreich

Anreise mit Auto und Motorrad

Dank des hervorragenden Straßennetzes und abwechslungsreicher Szenerie ist Österreich ein ideales Land, um per Auto und Motorrad entdeckt zu werden.

Anreise mit Auto und Motorrad