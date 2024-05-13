Отдых без автомобиля
Путешествие на поезде — мобильность и удобство
Экологичное путешествие на поезде и автобусе
Путешествовать в отпускt на поезде может быть очень удобно. Действительно, кто не испытывал усталости после долгого, утомительного путешествия на автомобиле? Кажется, всё больше и больше людей раздражаются по этому поводу. Исследования показывают, что отдыхающие всё больше любят общественный транспорт и предпочитают экологичные поездки. Ведь поездки на поезде не только удобны для людей, но и экологичны для окружающей среды. Те, кто предпочитает не ездить на машине в отпуск, выбрасывают меньше CO₂ и экономят энергию.
Беспокойство о том, что в месте проведения отпуска у вас не будет "достаточной мобильности", не имеет под собой оснований. Многие регионы и хозяева заведений в Австрии отвечают на этот вопрос "местной мобильностью". Благодаря своевременному автобусному сообщению, сервисам совместного использования автомобилей, льготным билетам на общественный транспорт, прокату велосипедов и гостиничным шаттлам гости всегда мобильны. От "последней мили" до транспортировки к местам проведения экскурсий.
Линия Тауэрн закрыта
В связи с масштабными строительными работами туннель ÖBB Tauern будет закрыт с 18.11.2024 по 13.07.2025 включительно закрыт.
Дополнительная информация
Закрытие западной линии в районе Тюльнерфельда
Новая западная линия в районе Тюльнерфельда будет закрыта с 12.05. по 05.06.2025 включительно для проведения необходимых строительных работ. В это время будут осуществляться переключения и изменения в расписании междугородних поездов, а также ограничения и замена местных поездов в окрестностях Вены. Пожалуйста, проверьте свои рейсы перед поездкой.
Дополнительная информация
Информация Австрийские федеральные железные дороги
Путешествуйте с ÖBB: 5 советов для комфортного путешествия
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Railjet соединяет самые красивые города Австрии с прямым сообщением из Германии и Швейцарии.
ÖBB Nightjet нового поколения
Дополнительное оборудование и ультрасовременный дизайн новых ночных самолетов ÖBB обеспечивают комфортное путешествие.
Первый и бизнес-класс
Отпуск с самого начала с дополнительным оборудованием и комфортом в первом или бизнес-классе.
Путешествие в собственном купе
Если вы цените уединение и тишину, забронируйте отдельное купе в сидячем, купейном или спальном вагоне.
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Западная железная дорога
Западная железная дорога соединяет культурные мегаполисы Вену, Зальцбург и Брегенц на территории Австрии.
Postbus
Если вы хотите продолжить путешествие на поезде, воспользовавшись почтовым автобусом, вы найдете подходящую пересадку почтовых автобусов ÖBB по всей Австрии.
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Приобретая билеты на Snow Space Salzburg, вы экономите деньги: проезд на курорт и обратно с действующим ски-пассом через транспортную ассоциацию Зальцбурга бесплатный.
Прямо в Санкт-Антон-ам-Арльберг
Из Ганзейского союза на склоны: экспресс ICE Ski Express Tirol доставит вас на горнолыжный курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг из Гамбурга через Ганновер, Мюнхен и Инсбрук.
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Das gut ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz erlaubt es durch Flug-, Bahn- und Busverbindungen leicht und schnell innerhalb des Landes von A nach B zu gelangen.
Anreise mit dem Flugzeug
Österreich bietet optimale Flugverbindungen. Neben Wien, dem Dreh- und Angelpunkt, gibt es noch weitere Flughäfen mit internationalen Anschlüssen.