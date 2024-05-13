Карты земель и городов
Предусматриваются скидки
Некоторые из этих карт можно получить бесплатно при бронировании номера в одном из участвующих в программе отелей, что позволяет гостям пользоваться многочисленными скидками. Как правило, карта преимуществ выдается непосредственно в месте проживания или в местном туристическом офисе. Некоторые карты являются платными.
Федеральные земельные и региональные карты предлагают множество интересных предложений в различных областях: от основных достопримечательностей и развлечений до бесплатного или льготного пользования общественным транспортом и канатными дорогами.
Карты федеральных земель являются привлекательным бонусом, в частности, для семей, отправляющихся на отдых. Многочисленные виды досуга также вдохновляют на разнообразную программу.
В провинции солнечного света
Бургенланд Card предлагает вход и скидки на посещение более чем 250 самых красивых достопримечательностей и мест отдыха в Бургенланде. К ним относятся Каменоломня Санкт-Маргаретен, Замок Эстерхази и Лидо Нойфельдер-Зее.
Карта преимуществ предоставляется бесплатно при первой ночевке в одном из более чем 650 партнерских отелей.
На солнечном юге Австрии
С картой Kärnten Card более 100 экскурсионных направлений в Каринтии можно посещать так часто, как вы захотите. Среди них, в частности, следующие: горные железные дороги, панорамные дороги и морские прогулки. Предложение дополняют многочисленные музеи, парки животных и другие виды досуга.
Карту можно приобрести в более чем 140 точках продаж по всей Каринтии.
В стране замков и дворцов
Бесплатное посещение более 350 экскурсионных объектов в Нижней Австрии и близлежащих регионах: карта Нижней Австрии позволит вам насладиться многочисленными видами отдыха и достопримечательностями — от культуры до природы. Например, в карту включена поездка на Schneebergbahn — самой высокой в Австрии зубчатой железной дороге, посещение барочного монастыря аббатства Мельк или день в скалолазном парке Розенбург.
Карта платная, её можно приобрести онлайн, а также в различных торговых точках и туристических офисах.
Через Дунай и в горы
Четыре карты отдыха в Верхней Австрии являются ключом к доступному отдыху. С помощью платных карт можно бесплатно пользоваться канатными дорогами, а также посещать достопримечательности такие как музеи и купальные озёра.
Альпийская природная идиллия
Если вы хотите провести свой отпуск в Зальцбургерланде вы можете воспользоваться одноименной картой. Эта платная карта "всё включено" дает возможность бесплатно посещать около 180 достопримечательностей по всей провинции и в городе Зальцбург в течение шести или 12 дней.
В течение этого периода вы также можете бесплатно посетить город Зальцбург на 24 часа или совершить поездку по высокогорной дороге Гроссглокнер.
Многие достопримечательности, такие как термальные ванны и горные железные дороги можно бесплатно посетить один раз, в то время как другие можно посещать несколько раз.
В зеленом сердце Австрии
Насладиться природой, культурой, кулинарными изысками и термальными курортами можно в Штирии. По всему региону можно бесплатно или по льготному тарифу открыть для себя целый ряд достопримечательностей и впечатлений: Например, посещение зоопарка Херберштайн, поездка для гурманов на завод шоколадных конфет Zotter или поездка по ледниковой железной дороге Дахштайн.
Билеты можно заказать онлайн по разным ценам и с разным сроком действия.
В альпийской крепости
Тироль привлекает туристов многочисленными бесплатными картами преимуществ, по которым доступны широкий спектр видов отдыха и мероприятия: общественный транспорт, пешие прогулки и скидки на горные железные дороги, как правило, включены.
Регионы действия Летней карты простираются от кулинарных мануфактур до купальных озёр и до парков с животными. Гости могут посетить Крепость Куфштайн, АКВА-ДОМ или Хрустальные миры Сваровски.
Откройте для себя предгорья Альп
Платная "Ф-карта" действительна для 85 экскурсионных направлений, таких как горные железные дороги, музеи и открытые бассейны в Форарльберге, которые можно посетить бесплатно.
С региональными картами "Форарльберг Инклюзив" можно бесплатно или по сниженной цене посетить и другие экскурсионные места. Они действительны в качестве входных билетов в парк отдыха VAL BLU, на прогулку на лодке по Боденскому озеру, для посещения музея Роллс-Ройса или билета на железную дорогу Pfänderbahn.
Исследуйте столицу
В Вене вас ждут разнообразные впечатления благодаря четырем картам преимуществ:
Венская городская карта предоставляет неограниченное количество поездок на общественном транспорте и более 200 скидок.
Венский проездной дает право бесплатного посещения до 90 достопримечательностей и неограниченного проезда на автобусах hop-on hop-off в течение 1, 2, 3 или 6 дней подряд.
С Vienna Flexi Pass вы можете выбрать из 60 достопримечательностей 2, 3, 4 или 5 в зависимости от ваших интересов.
Венская приветственная карта включает скидки и бесплатный проезд на общественном транспорте и автобусах Big Buses.
Это делает ваше пребывание в Вене комфортным и разнообразным.
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