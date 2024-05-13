Каринтия
Зимние каникулы со снегом, весельем и солнцем
Зимой юг Австрии очаровывает своими захватывающими дух горными и озерными пейзажами. Каринтия, окруженная горами Хоэ Тауэрн и Нокберген, предлагает как небольшие семейные горнолыжные курорты, так и более просторные зоны для занятий зимними видами спорта. Зимние походы и прогулки на снегоступах по заснеженным лесам, а также катание на коньках по замерзшим природным озерам — это незабываемые впечатления от природы. Гости могут расслабиться в термальных и спа-центрах.
Для региона характерен подход "медленной еды" (слоуфуд): такие фирменные блюда, как каринтийская сырная лапша и свежая рыба, занимают центральное место. Кроме того, национальный парк Хоэ Тауэрн, биосферный парк Нокберге и природный парк Добратш охраняют уникальную природу Каринтии.
Карта Каринтии
Искусство и культура, досуг для всей семьи, мир приключений — всё это с Картой Каринтии.
Каринтия со всех ракурсов
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Нассфельд: солнечные склоны и уютные хижины
Туры
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Регионы
Национальный парк Хоэ Тауэрн
Среди самых загадочных мест национального парка — обширные ледниковые поля, ледниковые долины и удивительная флора и фауна.
Природный парк Вайсензее
В природном парке Вайсензее есть что предложить для спортивного отдыха: небольшая лыжная трасса, катание на коньках на озере и зимние походы.
Горы Нок
Этот холмистый курортный регион предлагает бесчисленные возможности для зимних походов и прогулок на снегоступах.
Регион Вёртерзее
Между Альпами на севере и Адриатическим морем на юге расположено самое большое в Каринтии озеро для купания, где большое уделяется зимним видам спорта и медленному темпу.
Города
Клагенфурт
Столица провинции на восточном берегу ветреного озера Вертерзее, отличное место для отдыха.
Виллах
Оживленный старый город сочетает в себе альпийско-адриатическую культуру и известен своим типично каринтийским гостеприимством.
Вельден на озере Вертерзее
Изысканная кухня, местные рестораны, великолепные отели: Вельден — эксклюзивный город на озере Вертерзее.
Sehenswürdigkeiten in Kärnten
Erlebt Kulinarik in Kärnten
Региональные рецепты
Kärntner Kasnudel
Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.
Glühwein
Glühwein ist wohl einer der beliebtesten Wintergetränke in Österreich. Der Duft von Rotwein gewürzt mit Nelken und Zimt stimmt auf die Weihnachtszeit ein.
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.
Используйте экологичные средства передвижения. Пользуйтесь общественным транспортом или используйте велосипед.
Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.
Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.
Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.
Вопросы и ответы
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Klagenfurt
Festlich geschmückte Plätze, romantische Adventmärkte und verschneite Gassen: Klagenfurt am Wörthersee zaubert Winterstimmung.
Sehenswürdigkeiten in Kärnten
Wer das landschaftlich schöne Kärnten besucht, wird von der lockeren Lebensart und den vielen kulturellen Ausflugszielen begeistert sein.
Erlebt Kulinarik in Kärnten
In der Slow Food Travel Region in Kärnten blicken Gäste regionalen Produzent:innen bei der Ausübung ihres traditionellen Handwerks über die Schulter.