Каринтия
Зимние каникулы со снегом, весельем и солнцем

Южная сторона Альп словно создана для зимы: солнечные горнолыжные курорты, замерзшие природные озера и множество альпийских пейзажей.

Зимой юг Австрии очаровывает своими захватывающими дух горными и озерными пейзажами. Каринтия, окруженная горами Хоэ Тауэрн и Нокберген, предлагает как небольшие семейные горнолыжные курорты, так и более просторные зоны для занятий зимними видами спорта. Зимние походы и прогулки на снегоступах по заснеженным лесам, а также катание на коньках по замерзшим природным озерам это незабываемые впечатления от природы. Гости могут расслабиться в термальных и спа-центрах.

Для региона характерен подход "медленной еды" (слоуфуд): такие фирменные блюда, как каринтийская сырная лапша и свежая рыба, занимают центральное место. Кроме того, национальный парк Хоэ Тауэрн, биосферный парк Нокберге и природный парк Добратш охраняют уникальную природу Каринтии.

Краткая информация о Каринтии
Столица:Клагенфурт-на-Вёртерзее
Площадь:9.538 км²
Население:ок. 570 000 (по состоянию на 2024 год)
Национальные парки:1
Природные парки:3
Оздоровительные курорты:5

Карта Каринтии
Искусство и культура, досуг для всей семьи, мир приключений — всё это с Картой Каринтии.

События в Каринтии
Традиционные и современные яркие события можно найти в Календаре событий.

Каринтия со всех ракурсов

Самые интересные места

Катание на лыжах: навстречу зимнему солнцу

Катание на коньках на озере Вайсензее: чистая зимняя идиллия

Пирамиденкогель: самый красивый вид на Каринтию

Герлитцен Альпе: природа и виды

Адвентские рынки: начало праздничного сезона

Термальные ванны: приезжайте сюда отдыхать

Развлечения в Каринтии

Туры

Факельный поход в Добратш: при свете факелов

Наблюдение за звездами: астрономическая экскурсия

Экскурсия в национальном парке Хоэ Тауэрн: забронировать

Добратш: в снегоступах под лунным светом

Адвентские рынки в Каринтии

Предрождественское время в Каринтии

Экскурсионные направления в Каринтии

Регионы

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Среди самых загадочных мест национального парка — обширные ледниковые поля, ледниковые долины и удивительная флора и фауна.

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Природный парк Вайсензее

В природном парке Вайсензее есть что предложить для спортивного отдыха: небольшая лыжная трасса, катание на коньках на озере и зимние походы.

Природный парк Вайсензее

Горы Нок

Этот холмистый курортный регион предлагает бесчисленные возможности для зимних походов и прогулок на снегоступах.

Горы Нок

Регион Вёртерзее

Между Альпами на севере и Адриатическим морем на юге расположено самое большое в Каринтии озеро для купания, где большое уделяется зимним видам спорта и медленному темпу.

Регион озера Вёртерзее

Природный парк Добратш

Известняковая гора впечатляет своими внушительными скальными образованиями и видами на заснеженную долину Гайльталь.

Природный парк Добратш

Города

Клагенфурт

Столица провинции на восточном берегу ветреного озера Вертерзее, отличное место для отдыха.

Клагенфурт

Виллах

Оживленный старый город сочетает в себе альпийско-адриатическую культуру и известен своим типично каринтийским гостеприимством.

Виллах

Вельден на озере Вертерзее

Изысканная кухня, местные рестораны, великолепные отели: Вельден — эксклюзивный город на озере Вертерзее.

Вельден на озере Вертерзее

Милльштатт на озере

На берегу озера Мильштатт красуются виллы 19 века, в приморских ресторанах разливаются напитки, а в ”Бадехаус" популярен велнес.

Милльштатт на озере

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Erlebt Kulinarik in Kärnten

Slow Food Erlebnisse in Kärnten

Региональные рецепты

Kärntner Kasnudel

Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.

Kärntner Kasnudel

Glühwein

Glühwein ist wohl einer der beliebtesten Wintergetränke in Österreich. Der Duft von Rotwein gewürzt mit Nelken und Zimt stimmt auf die Weihnachtszeit ein.

Glühwein

Buchteln mit Vanillesauce

In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.

Buchteln mit Vanillesauce

Уникальные гостиницы

Даберер биоотель

Отель "Форель"

"Trattlers Hof-Chalets"

Отели Верцерса на озере Вертерзее

Горный курорт Фойерберг

Советы по защите климата

Что мы можем сделать для защиты биоразнообразия?

  • Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.

  • Используйте экологичные средства передвижения. Пользуйтесь общественным транспортом или используйте велосипед.

  • Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.

  • Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.

  • Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.

Вопросы и ответы

Нассфельд: одна из самых больших и солнечных горнолыжных курортов в Каринтии, со 110 километрами трасс и 30-ю современными подъемниками.

Бад Кляйнкирххайм: знаменит своими термальными ваннами и широким выбором трасс, включая 103 километра спусков и трассы Кубка мира.

Ледник Мёльталь: горнолыжный курорт на высоте 3 122 метра над уровнем моря, предлагающий 17 км трасс.

Герлитцен Альпе: семейная зона катания с 45 км трасс и великолепным видом на озеро Оссиах.

Катшберг: популярный горнолыжный курорт на границе с Зальцбургом с 70 км трасс.

Туррахер Хоэ: живописная зона катания на границе со Штирией, высота которого достигает 2205 метров.

Хайлигенблут-ам-Гросглокнер: 55 километров трасс под самой высокой горой Австрии Гросглокнером.

Каринтия особенно привлекательна зимой благодаря сочетанию следующих факторов: подходящий для катания снег и много часов солнечного света, особенно на таких горнолыжных курортах, как Нассфельд. Помимо катания на лыжах, замерзшие озера, такие как Вайсензее, создают идеальные условия для катания на коньках. Также велнес и лыжный спорт можно идеально совместить, например, в Бад Кляйнкирххайм.

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