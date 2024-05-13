Южная сторона Альп словно создана для зимы: солнечные горнолыжные курорты, замерзшие природные озера и множество альпийских пейзажей.

Зимой юг Австрии очаровывает своими захватывающими дух горными и озерными пейзажами. Каринтия, окруженная горами Хоэ Тауэрн и Нокберген, предлагает как небольшие семейные горнолыжные курорты, так и более просторные зоны для занятий зимними видами спорта. Зимние походы и прогулки на снегоступах по заснеженным лесам, а также катание на коньках по замерзшим природным озерам — это незабываемые впечатления от природы. Гости могут расслабиться в термальных и спа-центрах.

Для региона характерен подход "медленной еды" (слоуфуд): такие фирменные блюда, как каринтийская сырная лапша и свежая рыба, занимают центральное место. Кроме того, национальный парк Хоэ Тауэрн, биосферный парк Нокберге и природный парк Добратш охраняют уникальную природу Каринтии.