Зальцбургерланд

Кристально чистые озёра и водопады, альпийские луга, леса и чарующий горный мир: в Зальцбургерланде вы почувствуете себя ближе к природе, ощутите спокойствие и гармонию.

Летний отдых в Зальцбургерланде — это легкий и умиротворенный день на озере, сытный перекус в горной хижине, пикник на природе с любимыми людьми. В Зальцбургерланде природа играет главную роль. Самый теплый сезон здесь даже имеет свое название: альпийское лето. Всё дело в активностях и спорте — чисто альпийский стиль жизни! Жители Зальцбургерланда обожают всевозможные виды спорта на свежем воздухе. Да и как может быть иначе, когда здесь сосредоточена красота озер, лесов, гор и альпийских пастбищ.

Например, национальный парк Хоэ Тауэрн: самый большой национальный парк Австрии — лучший пример богатого биоразнообразия, с альпийскими пейзажами и водопадами. Зальцбургский край любят за его кристально чистые озера. А Зальцкаммергут вот уже почти 200 лет оправдывает свою репутацию живописного места для летнего отдыха.