Зальцбургерланд
Летний отдых между альпийскими пастбищами, озёрами и водопадами
Летний отдых в Зальцбургерланде — это легкий и умиротворенный день на озере, сытный перекус в горной хижине, пикник на природе с любимыми людьми. В Зальцбургерланде природа играет главную роль. Самый теплый сезон здесь даже имеет свое название: альпийское лето. Всё дело в активностях и спорте — чисто альпийский стиль жизни! Жители Зальцбургерланда обожают всевозможные виды спорта на свежем воздухе. Да и как может быть иначе, когда здесь сосредоточена красота озер, лесов, гор и альпийских пастбищ.
Например, национальный парк Хоэ Тауэрн: самый большой национальный парк Австрии — лучший пример богатого биоразнообразия, с альпийскими пейзажами и водопадами. Зальцбургский край любят за его кристально чистые озера. А Зальцкаммергут вот уже почти 200 лет оправдывает свою репутацию живописного места для летнего отдыха.
Карта Salzburgerland
Карта "всё включено" для летнего отдыха с множеством достопримечательностей и экскурсионных маршрутов в Зальцбургерланде и городе Зальцбург.
Зальцбургский край со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Зальцбургерланде
Заповедная природа в Зальцбургерланде
Крупнейший национальный парк в Альпах оправдывает даже самые смелые ожидания: в этом заповедном регионе находится более 250 трехтысячеметровых вершин и 342 ледника в первозданной природе. Центральное место занимает гора Гросглокнер, возвышающаяся на 3 798 метров и являющаяся самой высокой горой Австрии. Знаменитая высокогорная дорога Гросглокнер — это серпантин, по которому можно доехать до самой высокой смотровой площадки Австрии.
На свежем воздухе вы можете посетить родину таких животных, как орел, горный козел и сурок, а также воспользоваться услугами гидов национального парка. А музей национального парка в Миттерзилле демонстрирует вам свои достопримечательности в креативной манере под крышей.
Экскурсионные направления в Зальцбургерланде
Вольфгангзее: водные виды спорта, культура и вкусовые изыски
Регионы
Лунгау
С высоты 1 000 метров над уровнем моря вершины, альпийские пастбища и горные озера — пешком или на велосипеде — превращаются в незабываемый опыт на природе.
Хохкёниг
На высоте 2 181 метр над уровнем моря эта гора идеально подходит для многих видов активного отдыха: пеших и велосипедных прогулок, а также для остановки в горной хижине.
Обертауэрн
Прогулки завершаются свежим горным воздухом на высоте 2500 метров над уровнем моря и прекрасным видом.
Города
Зальцбург, город Моцарта
Зальцбург — один из самых известных культурных центров в мире. Очаровательный барочный город с собором и различными культурными достопримечательностями.
Санкт-Гильген на озере Вольфгангзее
Этот живописный город на озере Вольфгангзее, известный также как деревня Моцарта, предлагает вам на выбор: спорт, культуру и природу. Романтический природный рай.
Заальбах-Хинтерглемм
Летом — горные велосипеды, зимой — лыжи: активный отдых здесь в порядке вещей. Никакого ветра — здесь находятся самые впечатляющие горы и вершины.
Целль-ам-Зее-Капрун
Ледники, горы, озеро: вновь это сочетание восхищает – типичная картина для Зальцбурга.
Заальфельден-Леоганг
Знаменит динамичным активным отдыхом, событиями, культурными достопримечательностями и, конечно, впечатляющим горным миром.
Маутерндорф
Небольшой спокойный городок в Лунгау, овеянный традициями и окруженный горами Хоэ Тауэрн.
Бад-Гаштайн
Исторический курортный город с термальными источниками, архитектурой в стиле бель-эпок и впечатляющими горными пейзажами.
Ваграйн-Кляйнарль
Место с водой, горами, природой, множеством развлечений и чувством устойчивого развития.
2.600 лет истории соли
Соляные залежи в Дюррнберге близ Халляйна, недалеко от города, позволили кельтам обосноваться здесь уже в VI веке до нашей эры. Однако название "Зальцбург" впервые было зафиксировано около 755 года. С 1190 года процветающая торговля солью приносила богатство и влияние зальцбургским архиепископам, о чем и сегодня свидетельствуют здания в стиле барокко, построенные по образцу итальянской архитектуры. Река Зальцах был важнейшим водным транспортным путем.
Однако присоединение к Габсбургской монархии положило конец торговле в 1816 году. Это было связано с тем, что Габсбурги добывали соль только в соляных шахтах в Хальштатте и Бад-Ишле. Соляная шахта Халляйн в Зальцбургерланде была закрыта в 1989 году. Сегодня посетители все ещё могут посетить соляную шахту во время впечатляющей экскурсии.
Достопримечательности Зальцбургерланда: для всех, кто любит музыку, искусство и природу
Главные события
Джазовый фестиваль в Заальфельдене
Джаз и импровизационная музыка: джазовый фестиваль, который проводится уже более 45 лет, ежегодно предлагает сочетание альпийских пейзажей и экспериментальной музыки.
Летние альпийские мероприятия
От альпийских завтраков до альпийских походов с гидом, от игровых дней в Тиргартеналме, от балов браконьеров до дегустаций коньяка.
Мировая серия UCI по маунтинбайку
С 2010 года Epic Bikepark Leogang является местом проведения Кубка мира UCI по маунтинбайку: здесь проходят гонки в дисциплинах кросс-кантри, даунхилл и эндуро.
Известные люди
Вольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт — известнейший композитор в мире. Тысячи гостей ежегодно приезжают в Зальцбург, чтобы поближе познакомиться с человеком, стоящим за гением.
Еда и напитки в Зальцбургерkанде: испытайте креатив, насладитесь традициями!
Уникальные гостиницы
Информация о защите климата
Альпийское пастбищное хозяйство способствует сохранению культурного ландшафта и безопасности долин. Управляемые альпийские пастбища защищают от схода лавин и селей.
Выращивание альпийских пастбищ предотвращает заросли кустарников и тем самым способствует биологическому разнообразию.
На альпийских лугах произрастает до 70 различных трав на квадратный метр (в среднем только семь на дне долины). Такое биоразнообразие важно для природы.
Альпийские фермеры и молочники производят ценные молочные продукты от коров, овец и коз.
Альпийские пастбища — это заряжающая энергией зона отдыха в красивом горном ландшафте, нетронутом и простом.
Вопросы и ответы
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