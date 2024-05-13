Зальцбургерланд
Летний отдых между альпийскими пастбищами, озёрами и водопадами

Зимний отдых
Кристально чистые озёра и водопады, альпийские луга, леса и чарующий горный мир: в Зальцбургерланде вы почувствуете себя ближе к природе, ощутите спокойствие и гармонию.

Летний отдых в Зальцбургерланде это легкий и умиротворенный день на озере, сытный перекус в горной хижине, пикник на природе с любимыми людьми. В Зальцбургерланде природа играет главную роль. Самый теплый сезон здесь даже имеет свое название: альпийское лето. Всё дело в активностях и спорте чисто альпийский стиль жизни! Жители Зальцбургерланда обожают всевозможные виды спорта на свежем воздухе. Да и как может быть иначе, когда здесь сосредоточена красота озер, лесов, гор и альпийских пастбищ.

Например, национальный парк Хоэ Тауэрн: самый большой национальный парк Австрии лучший пример богатого биоразнообразия, с альпийскими пейзажами и водопадами. Зальцбургский край любят за его кристально чистые озера. А Зальцкаммергут вот уже почти 200 лет оправдывает свою репутацию живописного места для летнего отдыха.

Краткая информация о Зальцбургерланде
Столица:Зальцбург
Площадь:7.156 км²
Население:ок. 571 500 человек (по состоянию на 2024 год)
Процент лесов:51,9%
Самая высокая гора:Гросвенедигер (3 674 м)
Национальный парк:Хоэ Тауэрн
Природные парки:3
Термальные ванны:6

Карта Salzburgerland
Карта "всё включено" для летнего отдыха с множеством достопримечательностей и экскурсионных маршрутов в Зальцбургерланде и городе Зальцбург.

События в Зальцбургерланде
Традиционные и современные яркие события можно найти в Календаре событий

Зальцбургский край со всех ракурсов

Самые интересные места

Национальный парк Хоэ Тауэрн: заповедная зона в Альпах

Зальцбургер Зенланд: четыре озера между лугами и лесами

Альпийское лето: впечатления на природе и в хижинах

Природные памятники: водопады, долины, чудесные виды

Лунгау: традиционный, тихий и в то же время освежающе живой

Альпийская кухня: страсть с лучшими ингредиентами региона

Зальцкаммергут: живописное место для летнего отдыха

Развлечения в Зальцбургерланде

Заповедная природа в Зальцбургерланде

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Крупнейший национальный парк в Альпах оправдывает даже самые смелые ожидания: в этом заповедном регионе находится более 250 трехтысячеметровых вершин и 342 ледника в первозданной природе. Центральное место занимает гора Гросглокнер, возвышающаяся на 3 798 метров и являющаяся самой высокой горой Австрии. Знаменитая высокогорная дорога Гросглокнер это серпантин, по которому можно доехать до самой высокой смотровой площадки Австрии.

На свежем воздухе вы можете посетить родину таких животных, как орел, горный козел и сурок, а также воспользоваться услугами гидов национального парка. А музей национального парка в Миттерзилле демонстрирует вам свои достопримечательности в креативной манере под крышей.

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Экскурсионные направления в Зальцбургерланде

Регионы

Лунгау

С высоты 1 000 метров над уровнем моря вершины, альпийские пастбища и горные озера — пешком или на велосипеде — превращаются в незабываемый опыт на природе.

Лунгау

Хохкёниг

На высоте 2 181 метр над уровнем моря эта гора идеально подходит для многих видов активного отдыха: пеших и велосипедных прогулок, а также для остановки в горной хижине.

Хохкёниг

Долина Гаштайн

Место встречи с особым альпийским шармом для дизайнеров, йогов и любителей.

Долина Гаштайн

Обертауэрн

Прогулки завершаются свежим горным воздухом на высоте 2500 метров над уровнем моря и прекрасным видом.

Обертауэрн

Тенненгау

Пешие прогулки между альпийской группой Остерхорн и карстовым массивом Тенненгебирге.

Тенненгау

Долина Гроссарль

Пешие и горные велосипедные прогулки к горным хижинам или к открытому бассейну и музею в долине. Здесь подходят все варианты.

Долина Гроссарль

Города

Зальцбург, город Моцарта

Зальцбург — один из самых известных культурных центров в мире. Очаровательный барочный город с собором и различными культурными достопримечательностями.

Зальцбург

Санкт-Гильген на озере Вольфгангзее

Этот живописный город на озере Вольфгангзее, известный также как деревня Моцарта, предлагает вам на выбор: спорт, культуру и природу. Романтический природный рай.

Санкт-Гильген

Заальбах-Хинтерглемм

Летом — горные велосипеды, зимой — лыжи: активный отдых здесь в порядке вещей. Никакого ветра — здесь находятся самые впечатляющие горы и вершины.

Заальбах-Хинтерглемм

Целль-ам-Зее-Капрун

Ледники, горы, озеро: вновь это сочетание восхищает – типичная картина для Зальцбурга.

Целль-ам-Зее-Капрун

Заальфельден-Леоганг

Знаменит динамичным активным отдыхом, событиями, культурными достопримечательностями и, конечно, впечатляющим горным миром.

Заальфельден-Леоганг

Маутерндорф

Небольшой спокойный городок в Лунгау, овеянный традициями и окруженный горами Хоэ Тауэрн.

Маутерндорф

Бад-Гаштайн

Исторический курортный город с термальными источниками, архитектурой в стиле бель-эпок и впечатляющими горными пейзажами.

Бад-Гаштайн

Ваграйн-Кляйнарль

Место с водой, горами, природой, множеством развлечений и чувством устойчивого развития.

Ваграйн-Кляйнарль

Мария Альм

Идиллическая деревня для лета и зимы, с прямым доступом к горам Хохкёниг.

Мария Альм

2.600 лет истории соли

Соляные миры в Зальцбурге

Соляные залежи в Дюррнберге близ Халляйна, недалеко от города, позволили кельтам обосноваться здесь уже в VI веке до нашей эры. Однако название "Зальцбург" впервые было зафиксировано около 755 года. С 1190 года процветающая торговля солью приносила богатство и влияние зальцбургским архиепископам, о чем и сегодня свидетельствуют здания в стиле барокко, построенные по образцу итальянской архитектуры. Река Зальцах был важнейшим водным транспортным путем.

Однако присоединение к Габсбургской монархии положило конец торговле в 1816 году. Это было связано с тем, что Габсбурги добывали соль только в соляных шахтах в Хальштатте и Бад-Ишле. Соляная шахта Халляйн в Зальцбургерланде была закрыта в 1989 году. Сегодня посетители все ещё могут посетить соляную шахту во время впечатляющей экскурсии.

Соляные миры Зальцбурга

Достопримечательности Зальцбургерланда: для всех, кто любит музыку, искусство и природу

Достопримечательности на любой вкус!

Главные события

Джазовый фестиваль в Заальфельдене

Джаз и импровизационная музыка: джазовый фестиваль, который проводится уже более 45 лет, ежегодно предлагает сочетание альпийских пейзажей и экспериментальной музыки.

Джазовый фестиваль в Заальфельдене

Летние альпийские мероприятия

От альпийских завтраков до альпийских походов с гидом, от игровых дней в Тиргартеналме, от балов браконьеров до дегустаций коньяка.

Летние альпийские мероприятия

Мировая серия UCI по маунтинбайку

С 2010 года Epic Bikepark Leogang является местом проведения Кубка мира UCI по маунтинбайку: здесь проходят гонки в дисциплинах кросс-кантри, даунхилл и эндуро.

UCI Mountain Bike World Series

Ironman 70.3 Целль-ам-Зее-Капрун

На самой известной в мире трассе для триатлона участники проплывают 1,9 км в озере Целль, проезжают 90 км на велосипеде и пробегают 21,1 км.

Ironman

Известные люди

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт — известнейший композитор в мире. Тысячи гостей ежегодно приезжают в Зальцбург, чтобы поближе познакомиться с человеком, стоящим за гением.

Вольфганг Амадей Моцарт

Франц Ксавер Грубер

Учитель сочинил "Тихая ночь, святая ночь", символ мира и солидарности.

Франц Ксавер Грубер

Преподобный Йозеф Мор

в 1818 году Йозеф Мор и Ф. X. Грубер объединили мелодию и текст песни "Тихая ночь! Святая ночь! Песня, объединяющая людей через границы и языки

Йозеф Мор

Еда и напитки в Зальцбургерkанде: испытайте креатив, насладитесь традициями!

Кулинарные изыски в Зальцбургерланде

Уникальные гостиницы

Кортизен-ам-Вольфгангзее: дизайнерский микс старого и нового

Хохкёнигин: отдых для души и тела с горами и озерами

DAS.GOLDBERG: Вид на горы, швейцарская каменная сосна и вода

Визергут: современный бутик-отель с традицией

Форстхофальм: велнес-отель и региональная кухня

Puradies: спа-центр площадью с природной архитектурой

Мирамонте: гламур шестидесятых и современная богема

Информация о защите климата

Почему альпийское земледелие так важно?

  • Альпийское пастбищное хозяйство способствует сохранению культурного ландшафта и безопасности долин. Управляемые альпийские пастбища защищают от схода лавин и селей.

  • Выращивание альпийских пастбищ предотвращает заросли кустарников и тем самым способствует биологическому разнообразию.

  • На альпийских лугах произрастает до 70 различных трав на квадратный метр (в среднем только семь на дне долины). Такое биоразнообразие важно для природы.

  • Альпийские фермеры и молочники производят ценные молочные продукты от коров, овец и коз.

  • Альпийские пастбища это заряжающая энергией зона отдыха в красивом горном ландшафте, нетронутом и простом.

Экологичные путешествия

Вопросы и ответы

Велосипеды и велотуризм: прокатитесь на велосипеде вдоль рек или поднимитесь в горы.

Пешие прогулки и треккинг: через альпийские пастбища к вершине с отличным панорамным видом на озера и ледники.

Гольф: на фоне могучих горных хребтов и озер.

Водные виды спорта: ветер для серфинга, бурная вода для рафтинга, в Зальцбургерланде вы можете с легкостью погрузиться во все виды водного спорта.

Заальбах-Хинтерглемм: долина посреди травянистых гор Пинцгау место встречи для любителей горных велосипедов, семей и тех, кто ищет тишины и покоя.

Хохкёниг: могучая гора на высоте 2 181 метр идеально подходит для различных видов деятельности: пеших прогулок, езды на велосипеде или наслаждения альпийскими закусками в деревенской хижине.

Долина Гаштайн: великолепные дома в стиле модерн эпохи бель-эпок придают долине особое очарование. Место встречи дизайнеров, йогов и друзей культуры.

Целль-ам-Зее - Капрун: ледник, горы, озеро ещё одно чудесное сочетание, типичное для Зальцбургерланда.

Обертауэрн: горный воздух и виды на высоте до 2 500 метров над уровнем моря вдохновляют на пешие прогулки в этом великолепном альпийском регионе.

Тенненгау: походы на выбор между группой Остерхорн, богатой альпийскими пастбищами, и карстовым массивом Тенненгебирге. После можно остановиться в горной хижине.

Лунгау: на высоте 1 000 метров над уровнем моря вершины, альпийские пастбища и горные озера лучше всего исследовать пешком или на велосипеде. Изюминка: природный оазис биосферного заповедника.

Национальный парк Хоэ Тауэрн: в крупнейшем национальном парке в Альпах находится более 250 трехтысячеметровых вершин и 342 ледника в окружении заповедной природы. Центральное место занимает гора Гросглокнер.

  • Вольфгангзее: живописное озеро в Зальцкаммергуте, окруженное горами массива Дахштайн.

  • Озеро Целль (Zell): большое озеро в окрестностях Целль-ам-Зее, популярное для занятий водными видами спорта, такими как парусный спорт, виндсерфинг и плавание.

  • Озеро Фушль: ещё одно красивое озеро в Зальцкаммергуте, известное своей прозрачной водой и спокойной атмосферой. Фушльзее популярное место для плавания, катания на лодках и прогулок по его берегам.

  • Хинтерзее: живописное горное озеро в горах Тенненгебирге, окруженное впечатляющими скальными образованиями.

  • Валлерзее: известно такими водными видами спорта, как парусный спорт, серфинг и рыбалка.

  • Маттзее: популярное благодаря своей чистой воде и живописным окрестностям озеро Маттзее излюбленное место для занятий водными видами спорта, такими как плавание, парусный спорт и виндсерфинг.

  • Озеро Обертрум: озеро, являющееся частью горного массива Трумер-Зенланд во Флахгау, популярное место для занятий водными видами спорта, такими как парусный спорт, серфинг и гребля стоя.

Карта Salzburgerland Card это карта "всё включено", которая позволяет бесплатно посещать до 180 достопримечательностей в городе и провинции Зальцбург в течение 6 или 12 дней. Многие достопримечательности можно посетить несколько раз, термальные ванны, горные железные дороги и некоторые другие достопримечательности можно посетить один раз в течение 6 или 12 дней.

  • Озера и курорты

  • Замки и дворцы

  • Музеи и выставки

  • Шахты

  • Природные впечатления

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