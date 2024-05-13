Штирия
Насладитесь зимними каникулами, катаясь на обычных или беговых лыжах, на леднике Дахштайн и в альпийских хижинах

Прокладывайте трассы в лучах утреннего солнца на идеально ухоженных лыжных трассах (в том числе для беговых лыж) в регионе Штирии и погружайтесь в атмосферу.

Катание на лыжах, отдых и наслаждение

В слаломе с современными горнолыжными курортами и отличной кухней: в Штирии крупные горнолыжные зоны чередуются с небольшими семейными курортами, а веселье и приключения с отдыхом и восстановлением сил; в добавок погружение в бурлящие термальные источники и очаровательные зимние пейзажи. Зарядитесь энергией в уютных горных хижинах.

Катание на беговых лыжах в своем собственном темпе

Лыжники скользят шаг за шагом вдоль замерзших озер, через зимний лес и часто приближаются к арене двухтысячеметровых вершин. Пейзаж покрыт снежным одеялом, в воздухе танцуют снежные кристаллы. Катание на беговых лыжах немного напоминает танец сначала вы отсчитываете такт, а уже через несколько сотен метров „поток“ включается как бы сам по себе.

Это волшебное чувство — вы словно парите: диагональные шаги становятся более пружинистыми, снег опадает с ваших палок через более короткие промежутки времени, а дыхание замедляется. Скользите по зимнему пейзажу в своем собственном темпе. Ощущение хорошего самочувствия, которое беговые лыжи во время зимнего отдыха в Штирии у вас определенно вызовут, вам гарантировано.

Краткая информация о Штирии
Столица:Грац
Площадь:16.401 км²
Население:ок.1,27 миллиона человек (по состоянию на 2024 год)
Процент лесов:62 %
Гора Дахштайн: 2.995 метров
Зоны катания:77
Природные парки:7
Термальные курорты:11

События в Штирии
Различные мероприятия представлены в Календаре событий.

Штирия со всех ракурсов

Самые интересные места

Мир ледника Дахштайн

Горнолыжная зона Хаузер Кайблинг

Горнолыжная зона Крайшберг - фристайл

Термальный курорт Рогнер Бад Блюмау

Альпийская кухня от Рихарда Рауха

Развлечения в Штирии

Туры

Зимние туры на поезде и автобусе

Лыжный тур в Рамзау-Дахштайн

Музеи зимних видов спорта

Путешествие в прошлое, посетители Хаус-им-Эннсталь и Мюрццушлагек узнают об истоках лыжного спорта.

Музей зимнего спорта Хаус-им-ЭннстальМузей зимних видов спорта в Мюрццушлаге

Экскурсионные направления в Штирии

Регионы

Шладминг-Дахштайн

Внушительный массив Дахштайн с его ледниками — центр пеших, велосипедных и альпинистских туров

Шладминг-Дахштайн

Аусзеерланд Зальцкаммергут

Горы и озера встречаются в географическом центре Австрии — идеальный летний курорт!

Аусзеерланд

Национальный парк Гезеаузе

Почти бескрайние леса, беловодные реки и могучие горы: это Гезеаузе, один из национальных парков.

Национальный парк Гезеаузе

Хохштайермарк

Насладитесь природой между Земмерингом, Хохшвабом и Айзенерцскими Альпами. В центре расположилось Зеленое озеро.

Хохштайермарк

Мурау

Восемь горных вершин и около 40 озер предлагают множество возможностей для пеших и велосипедных прогулок по природе вокруг Мурау.

Мурау

Эрцберг-Леобен

Регион приключений и спорта предлагает множество пешеходных и велосипедных маршрутов и разнообразных экскурсионных туров от Эрцберга до Зеленого озера.

Эрцберг-Леобен

Мурталь

Велоспорт, пешие прогулки или плавание? В усадьбе, в оздоровительном спа-центре или на поле для гольфа? В Муртале возможно все.

Мурталь

Грац и регион Грац

Город дизайна, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Грац — это лучшее сочетание творческой жизни, исторического центра города и футуристической архитектуры.

Грац и регион Грац

Восточная Штирия

Природные парки, яблочная страна, страна трав: в общем, огромный романтический фруктовый сад!

Восточная Штирия

Термальный и вулканический регион

Там, где бурлит, греет и парит. Целебные источники выходят из-под земли в шести термальных городах-курортах.

Термальный курорт и страна вулканов

Южная Штирия

Прогуляйтесь по холмистым ландшафтам природного парка Южной Штирии и Шильхерланда и отведайте изысканные блюда.

Южная Штирия

Города

Адмонт

В Адмонте гости могут посетить самую большую в мире монастырскую библиотеку, коллегиальную церковь и бенедиктинский монастырь. Город является отправной точкой для приключений в национальном парке Гезаузе.

Адмонт

Юденбург

Достопримечательностью Юденбурга является городская башня. Со смотровой площадки посетители могут обозревать долину реки Мур. Внутри башни находится самый современный в Европе планетарий.

Юденбург

Леобен

Горное дело и пиво "Гёссер": Хакльхаус XVI века, средневековая башня "Шваммерльтурм" и двор с аркадами расположены на главной площади рядом с фонтаном Бергманнсбруннен.

Леобен

Брук-ан-дер-Мур

На берегу реки и в окружении гор: Брук, также известный как Корнмессерштадт по названию готического Корнмессерхауса, сочетает в себе городскую жизнь и горы.

Брук-ан-дер-Мур

Хартберг

Расслабление и отдых: за стенами с богатой историей гостей ждут городские сады, являющиеся памятниками архитектуры, культурные мероприятия и увлекательные маршруты.

Хартберг

Бад-Радкерсбург

В Бад-Радкерсбурге на юге Штирии гостей ждет исторический старый город с романтическими улочками и отдых в специальных термальных водах Партерме.

Бад-Радкерсбург

Альтаусзее

Зеленое озеро или свежий горный воздух? Возможно, именно это сочетание привлекает людей в Альтаусзее.

Альтаусзее

Лучшие достопримечательности Штирии: откройте для себя природу и и художественные сокровища!

Достопримечательности Штирии

Культура и обычаи

Фольклор против темноты

С первыми снежинками в Штирии становится тише. Жизнь теперь проходит в основном в уютной гостиной. Однако победа тьмы над светом не остается в стороне. С помощью обычаев и традиций духи „темного времени года“ изгоняются с незапамятных времен. Прежде всего с помощью гримас Перхтена, которые должны испугать темные фигуры зимы. Можно полюбоваться резными фигурками чудовищ Крампус и Перхтен.

На рождественских рынках всё гораздо тише и спокойнее. Чашка горячего глинтвейна согревает руки, на заднем плане звучат башенные духовые оркестры и хоры можно бесконечно наблюдать за суетой вокруг красочных рыночных прилавков.

Познакомьтесь с кулинарными изысками в Штирии

Кулинарные изыски в Штирии

Уникальные гостиницы

Штайрек-ам-Погуш — птичий домик для филина

Отель-замок Пихларн в Айгене-им-Эннсталь

Гранд-отель Вислер в Граце

"Альмвелнес Пирэ" в городе Фладниц

Отдых в отеле в Санкт-Ламбрехте

Природно-оздоровительный отель Хефленер в Хаус-им-Эннсталь

"Защита через использование"

Природные парки в Штирии

Не только туристы имеют возможность погрузиться в нетронутую природу "зеленого сердца Австрии". Семь природных парков предлагают охраняемую среду обитания, в частности, для редких растений и животных:

Вопросы и ответы

Самые красивые зоны катания на беговых лыжах в Штирии зависят от качества: идеально ухоженные трассы для беговых лыж и конькобежные маршруты с продуманной системой ориентирования. Курсы беговых лыж, где обучают технике, и центры беговых лыж, где можно приобрести снаряжение. Это гарантирует штирийским трассам знак качества для беговых лыж.

6 советов по катанию на беговых лыжах в Штирии

Будь то регион с 4 горными лыжными склонами или небольшой прекрасный горнолыжный курорт, все лучшие из них без исключения предлагают гладкие, ухоженные и безопасные склоны.

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Бургенланд зимой

Бургенланд — место спокойствия в Австрии: от оздоровительного центра в термальных источниках до катания на коньках или зимних прогулок по озеру Нойзидлер.

Зимний отдых в Бургенланде

Каринтия

Солнечные горнолыжные курорты, замерзшие природные озера и много альпийской радости жизни: южная федеральная земля Каринтия — это сплошное удовольствие.

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Зальцбургерланд зимой

Заснеженные горы, замерзшие озера, водопады в причудливых ледяных образованиях, ледниковые регионы: зимний отдых в Зальцбургерланде вселяет в людей чувство прекрасного.

Зальцбургерланд зимой

Форарльберг

Самая маленькая федеральная земля Австрии демонстрирует величие, когда речь заходит о зимнем отдыхе: ухоженные склоны, фантастические лыжные туры, зимнее волшебство вдали от лыжни.

Форарльберг зимой