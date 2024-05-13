Штирия
Насладитесь зимними каникулами, катаясь на обычных или беговых лыжах, на леднике Дахштайн и в альпийских хижинах
Катание на лыжах, отдых и наслаждение
В слаломе с современными горнолыжными курортами и отличной кухней: в Штирии крупные горнолыжные зоны чередуются с небольшими семейными курортами, а веселье и приключения — с отдыхом и восстановлением сил; в добавок погружение в бурлящие термальные источники и очаровательные зимние пейзажи. Зарядитесь энергией в уютных горных хижинах.
Катание на беговых лыжах в своем собственном темпе
Лыжники скользят шаг за шагом вдоль замерзших озер, через зимний лес и часто приближаются к арене двухтысячеметровых вершин. Пейзаж покрыт снежным одеялом, в воздухе танцуют снежные кристаллы. Катание на беговых лыжах немного напоминает танец — сначала вы отсчитываете такт, а уже через несколько сотен метров „поток“ включается как бы сам по себе.
Это волшебное чувство — вы словно парите: диагональные шаги становятся более пружинистыми, снег опадает с ваших палок через более короткие промежутки времени, а дыхание замедляется. Скользите по зимнему пейзажу в своем собственном темпе. Ощущение хорошего самочувствия, которое беговые лыжи во время зимнего отдыха в Штирии у вас определенно вызовут, вам гарантировано.
Штирия со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Штирии
Туры
Путешествие в прошлое, посетители Хаус-им-Эннсталь и Мюрццушлагек узнают об истоках лыжного спорта.
Экскурсионные направления в Штирии
Провинциальная столица Грац: глоток свежего воздуха в городе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Регионы
Шладминг-Дахштайн
Внушительный массив Дахштайн с его ледниками — центр пеших, велосипедных и альпинистских туров
Аусзеерланд Зальцкаммергут
Горы и озера встречаются в географическом центре Австрии — идеальный летний курорт!
Национальный парк Гезеаузе
Почти бескрайние леса, беловодные реки и могучие горы: это Гезеаузе, один из национальных парков.
Хохштайермарк
Насладитесь природой между Земмерингом, Хохшвабом и Айзенерцскими Альпами. В центре расположилось Зеленое озеро.
Мурау
Восемь горных вершин и около 40 озер предлагают множество возможностей для пеших и велосипедных прогулок по природе вокруг Мурау.
Эрцберг-Леобен
Регион приключений и спорта предлагает множество пешеходных и велосипедных маршрутов и разнообразных экскурсионных туров от Эрцберга до Зеленого озера.
Мурталь
Велоспорт, пешие прогулки или плавание? В усадьбе, в оздоровительном спа-центре или на поле для гольфа? В Муртале возможно все.
Грац и регион Грац
Город дизайна, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Грац — это лучшее сочетание творческой жизни, исторического центра города и футуристической архитектуры.
Восточная Штирия
Природные парки, яблочная страна, страна трав: в общем, огромный романтический фруктовый сад!
Термальный и вулканический регион
Там, где бурлит, греет и парит. Целебные источники выходят из-под земли в шести термальных городах-курортах.
Города
Адмонт
В Адмонте гости могут посетить самую большую в мире монастырскую библиотеку, коллегиальную церковь и бенедиктинский монастырь. Город является отправной точкой для приключений в национальном парке Гезаузе.
Юденбург
Достопримечательностью Юденбурга является городская башня. Со смотровой площадки посетители могут обозревать долину реки Мур. Внутри башни находится самый современный в Европе планетарий.
Леобен
Горное дело и пиво "Гёссер": Хакльхаус XVI века, средневековая башня "Шваммерльтурм" и двор с аркадами расположены на главной площади рядом с фонтаном Бергманнсбруннен.
Брук-ан-дер-Мур
На берегу реки и в окружении гор: Брук, также известный как Корнмессерштадт по названию готического Корнмессерхауса, сочетает в себе городскую жизнь и горы.
Хартберг
Расслабление и отдых: за стенами с богатой историей гостей ждут городские сады, являющиеся памятниками архитектуры, культурные мероприятия и увлекательные маршруты.
Бад-Радкерсбург
В Бад-Радкерсбурге на юге Штирии гостей ждет исторический старый город с романтическими улочками и отдых в специальных термальных водах Партерме.
Лучшие достопримечательности Штирии: откройте для себя природу и и художественные сокровища!
Культура и обычаи
С первыми снежинками в Штирии становится тише. Жизнь теперь проходит в основном в уютной гостиной. Однако победа тьмы над светом не остается в стороне. С помощью обычаев и традиций духи „темного времени года“ изгоняются с незапамятных времен. Прежде всего с помощью гримас Перхтена, которые должны испугать темные фигуры зимы. Можно полюбоваться резными фигурками чудовищ Крампус и Перхтен.
На рождественских рынках всё гораздо тише и спокойнее. Чашка горячего глинтвейна согревает руки, на заднем плане звучат башенные духовые оркестры и хоры — можно бесконечно наблюдать за суетой вокруг красочных рыночных прилавков.
Познакомьтесь с кулинарными изысками в Штирии
Уникальные гостиницы
"Защита через использование"
Не только туристы имеют возможность погрузиться в нетронутую природу "зеленого сердца Австрии". Семь природных парков предлагают охраняемую среду обитания, в частности, для редких растений и животных:
Вопросы и ответы
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