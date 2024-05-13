Прокладывайте трассы в лучах утреннего солнца на идеально ухоженных лыжных трассах (в том числе для беговых лыж) в регионе Штирии и погружайтесь в атмосферу.

Катание на лыжах, отдых и наслаждение

В слаломе с современными горнолыжными курортами и отличной кухней: в Штирии крупные горнолыжные зоны чередуются с небольшими семейными курортами, а веселье и приключения — с отдыхом и восстановлением сил; в добавок погружение в бурлящие термальные источники и очаровательные зимние пейзажи. Зарядитесь энергией в уютных горных хижинах.

Катание на беговых лыжах в своем собственном темпе

Лыжники скользят шаг за шагом вдоль замерзших озер, через зимний лес и часто приближаются к арене двухтысячеметровых вершин. Пейзаж покрыт снежным одеялом, в воздухе танцуют снежные кристаллы. Катание на беговых лыжах немного напоминает танец — сначала вы отсчитываете такт, а уже через несколько сотен метров „поток“ включается как бы сам по себе.

Это волшебное чувство — вы словно парите: диагональные шаги становятся более пружинистыми, снег опадает с ваших палок через более короткие промежутки времени, а дыхание замедляется. Скользите по зимнему пейзажу в своем собственном темпе. Ощущение хорошего самочувствия, которое беговые лыжи во время зимнего отдыха в Штирии у вас определенно вызовут, вам гарантировано.