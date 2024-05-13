Штирия
Летний отдых между ледником Дахштайн, термальными источниками и вином
Разнообразие в "Зеленом сердце Австрии"
Штирия впечатляет своими разнообразными пейзажами. От гористого севера до городского центра со столицей земли Грац и до пологого юга с его виноградными склонами. Впечатляющий перепад высот в 5 838 метров находится между самой высокой и самой низкой точками Штирии. Между Дахштайном, самой высокой горой в Штирии, высотой 2995 метров, и целебным источником Vulkania в Рогнерском Бад-Блюмау на глубине 2843 метра.
Разнообразие: от ледника до вина
Это именно те разнообразные пейзажи, которые одинаково ценят как гости, так и местные жители, и которые они видят во всех их различных аспектах круглый год.
Горы, леса, озера и реки поражают своей красотой. Штирия предлагает отдыхающим красочный спектр возможностей для отдыха. Но одно объединяет все регионы Штирии — радушие людей и разнообразие в удовольствии: от ледников до вина.
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События в Штирии
В календаре мероприятий представлены традиционные и современные достопримечательности
Штирия со всех ракурсов
Самые интересные места
Туры
Современная виноградарская архитектура определяет здесь ландшафт наряду с красиво возрожденной строительной культурой. По-прежнему видны способы выращивания виноградников, фруктовых лугов, лесов и сельскохозяйственных угодий на протяжении многих поколений, а также сохранение устоявшихся обычаев. На сегодняшний день в этом отношении ничего не изменилось.
Регионы
Шладминг-Дахштайн
Внушительный массив Дахштайн с его ледниками является центром пеших прогулок, велосипедных прогулок и скалолазания.
Ауссеерланд Зальцкаммергут
В географическом центре Австрии встречаются горы и озера – место летней свежести!
Национальный парк Гезесау
Почти бескрайние леса, бурные реки и могучие горы: это Гезесау, один из национальных парков.
Хохштайрмарк
Опыт природы между Земмерингом, Хохшвабом и Айзенерцерскими Альпами. Посреди него сверкают горные озера.
Мурау
Восемь горных вершин и около 40 озер предлагают множество возможностей исследовать природу вокруг Мурау во время пеших прогулок или катания на велосипеде.
Эрцберг-Леобен
Регион приключений и спорта предлагает множество пешеходных и велосипедных маршрутов, а также разнообразные места для экскурсий от Эрцберга до Грюнензее.
Мюрталь
Кататься на велосипеде, ходить в походы или плавать? На ферме, в оздоровительном центре или на поле для гольфа? В долине Мюрталь возможно все.
Грац и регион Грац
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, город дизайна: Грац идеально сочетается с творческой сценой, старым городом и футуристической архитектурой.
Восточная Штирия
Природные парки, яблоневая страна, травяная страна: в общем, огромный романтический фруктовый сад!
Термальная и вулканическая страна
Там, где он пузырится, согревает и парит. В шести термальных курортах из земли бьют целебные источники.
Города
Адмонт
Здесь гостей ждут монастырская библиотека, коллегиальная церковь и Бенедиктинский монастырь. Адмонт является отправной точкой для приключений в национальном парке Гезеше.
Юденбург
Символом Юденбурга является городская башня. Со смотровой площадки посетители могут полюбоваться долиной Мур. Внутри находится самый современный планетарий в Европе.
Леобен
Майнинг унд Гессер Бир: На главной площади рядом с Шахтерским фонтаном находятся Хакльхаус 16-го века, средневековая "Шваммерлтурм" и Аркаденхоф.
Брук-ан-дер-Мур
На берегу реки и в окружении гор: Брук, который также называют городом Корнмессеров в честь готического дома Корнмессеров, сочетает городскую жизнь с горным миром.
Хартберг
Отдых и расслабление: за историческими стенами гостей ждут городские сады, охраняемые как памятники архитектуры, культурные мероприятия и познавательные маршруты.
Бад-Радкерсбург
В Бад-Радкерсбурге, на юге Штирии, гостей ждет исторический Старый город с романтическими улочками и отдых в особой термальной воде Parktherme.
Также известная как Ауссеерхут, она когда-то украшала голову состоятельного населения эпохи Бидермайера. Сегодня она украшает как приверженцев традиций, так и друзей Штирии.
Отличительной чертой настоящей штирлиц-шляпы являются черный или зеленый фетр и зеленая лента. "Охраняемая" эмблема Штирии украшена гамсбартом. Дополнительно прикрепленное перо глухаря символизирует охотничье мастерство.
С какой стороны прикрепляется гамсбарт, говорит о происхождении носителя: жители Верхней Штирии носят завязанный пучок волос сзади, в то время как в остальной части Штирии гамсбарт прикрепляется сбоку. Традиционный серый штирлиц-костюм из натуральной шерсти и настоящие ботинки Goiserer дополняют типичную штирийскую мужскую одежду.
Происхождение: начало 19 века. в Ауссеерланде
Материал: войлок для волос
Цвет: серо-зеленый
Особенность: борода, перо глухаря
Нарцисс как вестник весны: с 1960 года этому нежному цветку посвящают однодневный праздник в мае. Весь регион Ауссеерланд находится "в цветке" и вызывает в воображении впечатляющий морской пейзаж с украшенными вручную скульптурами из миллионов белых нарциссов. Масштабное мероприятие, в котором принимают участие практически все жители, продлится четыре дня. В сопровождении местных музыкальных коллективов, королевы нарциссов и детского майтанца Зальцкаммергут расцветает и открывает лето.
Насладитесь кулинарией в Штирии!
Уникальные гостиницы
"Защищать экологию, принося пользу”
Не только посетители получают здесь возможность погрузиться в нетронутую природу "зеленого сердца Австрии". Семь природных парков обеспечивают охраняемую среду обитания, в первую очередь редких растений и животных:
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