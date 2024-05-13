Тироль
Летний отдых в горах
Тироль впечатляет своими величественными горами и вершинами, которые формируют ландшафт и в то же время предлагают бесчисленные возможности для активного отдыха. Только 13 процентов территории страны могут быть заселены– остальная часть принадлежит Альпам. Более 600 вершин поднимаются в небо на высоту более 3000 метров, создавая уникальный фон для туристов, велосипедистов и любителей природы.
Но не только горы характеризуют Тироль. Страна также предлагает отдых и незабываемые впечатления для всей семьи. Многовековые традиции и яркая культура формируют образ, сопровождаемый первоклассным обслуживанием и настоящим тирольским гостеприимством. Здесь природные впечатления и культурное наследие идут рука об руку, создавая неповторимую атмосферу, которая раскрывает свое очарование.
События в Тироле
В календаре мероприятий представлены традиционные и современные достопримечательности
Тироль со всех ракурсов
Самые интересные места
Туры
В спокойном режиме нетронутой природы
Напряженная повседневная жизнь быстро забывается в высокогорьях национального парка Высокий Тауэрн. Впечатления от мощных вершин-трехтысячников, впечатляющих водопадов и ледников снимают душевное, а часто и физическое напряжение.
В Центре национального парка Матрей представлена современная интерактивная выставка альпийских достопримечательностей. Отсюда гости национального парка также могут забронировать экскурсию по дикой природе. Вы можете увидеть „большую пятерку" альпийской фауны в дикой природе: беркута, горного козла, серну, стервятника и сурка. И, возможно, ещё несколько из 15 000 видов животных. А любители ботанического разнообразия исследуют кедровые деревья, эдельвейсы, горечавки и многие другие из 3500 видов растений региона.
Регионы
За пределами: секретный совет
Среди тирольцев есть один секретный совет: в окружении впечатляющей панорамы есть все, что нужно любителям отдыха и жаждущим приключений сердцам.
Инсбрук: всевмещающий
Регион состоит из города Инсбрук и 40 населенных пунктов в его окрестностях. Здесь есть всё, от городских удобств до сельской идиллии.
Восточный Тироль: высокий и даже выше
Эксклав Тироля простирается между горами Высокий Тауэрн и Доломитовые Альпы Линца. Здесь в небо взмывают 266 вершин-трехтысячников.
Тирольский Оберланд: первозданный
Прекрасные старинные деревни, такие как Шписс, самый высокогорный муниципалитет Австрии, ждут вашего визита – Кламмен, красивые высокие долины и сосновые леса.
Города
Инсбрук
Столица Альп: оживленный город, но такой маленький, что за 10 минут вы окажетесь в высоких горах.
Ишгль
Большая деревня, из которой можно отправиться на природу. Пешие прогулки, езда на велосипеде или просто наслаждение пейзажем – уникальные горные ландшафты.
Зеефельд
Всего за один шаг вы окажетесь в окружении природы: вас ждут спортивные приключения, расслабляющие прогулки или просто любимое место для отдыха.
Серфаус
Серфаус, наряду с курортами Фисс и Ладис на солнечной террасе, представляет собой идеальное место для отдыха как зимой, так и летом.
Швац
Рядом с приходской церковью в этом месте находится самая большая готическая крытая церковь в Тироле. Швац приобрел известность своим месторождениям серебра и меди.
Город Халль-ин-Тироль
Внушительные здания окружают 700-летний замок в центре. Этот маленький городок, оформленный в средневековом стиле, хорошо сохранился.
Самые красивые достопримечательности Тироля: откройте для себя природу и сокровища искусства.
Главные события
Краткий обзор событий в Тироле
Все лучшие мероприятия в Тироле — от культурных до спортивных и кулинарных.
Фестиваль возвращения скота
Осенью животные возвращаются с пастбищ в долину — это отмечается красочными праздниками, которые можно наблюдать на альпийских пастбищах.
Опыт кулинарии в Тироле
Уникальные гостиницы
Защита климата: информация
Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой в Австрии по защите климата. Почему?
Сохранение исторического наследия может помочь сэкономить ресурсы. Существующие здания сохраняются, поэтому нет необходимости реализовывать новые строительные проекты на зеленых насаждениях.
Охрана исторического наследия играет важную социально-культурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культурное предложение.
Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добываемых в регионе. Реставрационные работы пытаются использовать эти материалы, чтобы сохранить оригинальный вид зданий.
Популяция видов животных и растений и их среда обитания могут быть защищены. Сохранение исторических памятников — это правильный путь на экологическом уровне.
FAQs
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