Тироль
Зимний отдых между приключениями, адреналином и скоростью

Тироль — уникальная природная среда для увлекательных видов спорта. Здесь популярны лыжи (в том числе беговые) и сноуборд — это делает зимние каникулы незабываемыми.

Сказочно красивый альпийский мир Тироля это самородок для всех тех, кто хочет насладиться зимними видами спорта. Жаждете скорости и приключений? Тогда отправляйтесь в сноупарки или на склоны. Хотите скользить по склону с сильным ветром на сноукайте или промчаться по озеру? Промчаться по трассе на надувных шинах, катаясь на сноутюбинге? Звучит забавно, а наделе — ещё веселее!

Совместный отдых на природе и в снегу всегда имеет первостепенное значение. А после или в середине дня отправляйтесь в уютную хижину, чтобы насладиться и набраться сил для следующего спуска.

Краткая информация о Тироле
Столица: Инсбрук
Площадь: 12.648 км²
Население:ок. 776 000 человек (по состоянию на 2024 год)
Процент лесов: 41,2 %
Гора Гроссглокнер:3.798 m
Зоны катания: 154
Ледники:5
Термальные курорты:6

События в Тироле

Традиционные и современные события представлены в Календаре событий.

Тироль со всех ракурсов

Самые интересные места

Хрустальные миры Сваровски: мир впечатлений

Горнолыжные хижины 2.0: уют и современность

Хайлайн 179: самый длинный в мире пешеходный подвесной мост

Ледолазание: для всех, кто ищет приключений

"Aqua Dome" в Лангенфельде: отдых в панорамных небесах

Горное Рождество в Инсбруке: ощущение жизни в Рождество

Развлечения в Тироле

Экскурсионные направления в Тироле

Регионы

Ауссерферн: инсайдерский совет

Инсайдерская рекомендация среди тирольцев: расположенный в окружении впечатляющей панорамы Ауссерферн предлагает все, что только можно пожелать тем, кто ищет релаксации и приключений.

Ауссерферн

Инсбрук: универсальный город

Регион состоит из города Инсбрук и 40 деревень в его окрестностях. Здесь есть всё — от городских удобств до сельского уюта.

Инсбрук

Восточный Тироль: все выше и выше

Этот эксклав Тироля раскинулся между доломитовыми горами Хоэ Тауэрн и Лиенц. Здесь в небо поднимаются впечатляющие 266 трехтысячных пиков.

Восточный Тироль

Тирольский Оберланд: такой оригинальный

Здесь вас ждут очаровательные старинные деревушки, такие как Шписс, самый высокий муниципалитет Австрии, а также ущелья, прекрасные высокогорные долины и каменные сосновые леса.

Тирольский Оберланд

Тирольский Унтерланд: исторически впечатляющий

В состав Унтерланда входят районы Китцбюэль, Куфштайн и Швац и, соответственно, большая часть долины Нижнего Инна. Пейзажи здесь просто сказочные.

Тирольская низменность

Города

Innsbruck

Столица Альп: оживленный город, но такой маленький, что за 10 минут вы можете оказаться в высоких горах.

Innsbruck im Winter

Ишгль

Большая деревня, получившая международную известность благодаря своему традиционному курорту для зимних видов спорта. Здесь всегда что-то происходит!

Ишгль

Зеефельд

От трассы к трассе: оплот Тироля в области беговых лыж также может похвастаться высокой плотностью четырех- и пятизвездочных отелей.

Зеефельд

Серфаус

Серфаус вместе с деревнями Фисс и Ладис на солнечной террасе — идеальный регион для отдыха как зимой, так и летом.

Серфаус

Зёльден

Бывшая горная фермерская деревня радует гостей праздника: много снега, величественные горные панорамы и многокилометровые трассы.

Зёльден

Швац

Приходская церковь — самая большая готическая зальная церковь в Тироле. Швац прославился благодаря месторождениям серебра и меди около 1500 года.

Швац

Зал в Тироле

Впечатляющие городские дома выстроились вокруг 700-летнего замка. Небольшой городок имеет средневековый характер и может похвастаться одним из наиболее хорошо сохранившихся старых городских центров в стране.

Зал в Тироле

Имст

Барочный центр в долине реки Инн с городскими домами и монастырем лежит на краю Лехтальских Альп. Те, кто приезжает сюда ради оживленной культурной жизни, не будут разочарованы.

Имст

Самые красивые достопримечательности Тироля: откройте для себя природу и сокровища искусства.

Достопримечательности Тироля

Главные события

Новогодние мероприятия

31.12.2024 – 01.01.2025
Innsbruck

Обзор: в Инсбруке всегда что-то происходит на рубеже года.

Мероприятия в канун Нового года

Рождественские базары в Зеефельде

19.11.2024 – 06.01.2025
Seefeld

Традиционный рождественский рынок в Зеефельде обещает незабываемый адвент и рождественское настроение.

Рождественские базары в Зеефельде

Горное Рождество в Инсбруке

15.11.2024 – 06.01.2025
Innsbruck

Семь рождественских рынков, более 200 лавок и хрустальная елка высотой 17,5 метра — рождественское волшебство в Инсбруке.

Горное Рождество в Инсбруке

Гонка Хахненкамм

20.01.2025 – 26.01.2025
Kitzbühel

Каждый год в Китцбюэльских Альпах проходит самая легендарная лыжная гонка в мире с финишем в Китцбюэле.

Гонка Хахненкамм

Турнир четырех трамплинов

Одно из самых престижных соревнований по прыжкам с трамплина обеспечивает прекрасную атмосферу на глазах у большой публики в начале января.

Турнир четырех трамплинов

Тирольский карнавал

Весна борется с зимой в тирольских деревнях. Главные роли играют великолепные фигуры и маски, вырезанные вручную.

Тирольский карнавал

Познакомьтесь с кулинарными изысками в Тироле

Erlebt Kulinarik in Tirol

Уникальные гостиницы

Отель Вальдклаузе

Бутик-лодж "Cocoon Alpine"

Отель Жеро

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Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним устойчивости

Сохранение исторических зданий выдающаяся инициатива Австрии в области защиты климата. Почему?

  • Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Сохранение существующих зданий позволяет избежать строительства новых объектов на территории зеленых насаждений.

  • Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культуру.

  • Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добытых в регионе. При реставрации стараются использовать эти материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.

  • Существование видов животных и растений, а также среды их обитания можно защитить. Охрана памятников это правильный путь и с экологической точки зрения.

Вопросы и ответы

Зима в Тироле самое лучшее время года. Тироль предлагает лучшие условия для этих видов спорта:

Лыжи и сноуборд: Тироль всемирно известен своими горнолыжными курортами. Популярными курортами являются Ишгль, Китцбюэль и Арльберг. Горнолыжные курорты предлагают идеально ухоженные трассы и парки развлечений для фрирайда.

Беговые лыжи: в регионе Ахензее и в Зеефельд проложены километры ухоженных трасс для беговых лыж. Эти места идеально подходят для начинающих и опытных лыжников, желающих потренироваться на фоне живописных пейзажей.

Катание на тобоггане: веселый вид спорта для всей семьи. Прекрасные естественные саночные трассы можно найти в Долине Штубай или в Силлиан можно найти.

Прогулки на снегоступах: это спокойное занятие позволит вам познакомиться с зимними пейзажами вдали от трасс. Такие места, как Пертизау-на-Ахензее и Шеффау особенно подходят для прогулок на снегоступах.

Да, при наличии Гостевой карты, которая предлагает льготный или бесплатный вход в многочисленные экскурсионные места.

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