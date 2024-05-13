Тироль
Зимний отдых между приключениями, адреналином и скоростью
Сказочно красивый альпийский мир Тироля — это самородок для всех тех, кто хочет насладиться зимними видами спорта. Жаждете скорости и приключений? Тогда отправляйтесь в сноупарки или на склоны. Хотите скользить по склону с сильным ветром на сноукайте или промчаться по озеру? Промчаться по трассе на надувных шинах, катаясь на сноутюбинге? Звучит забавно, а наделе — ещё веселее!
Совместный отдых на природе и в снегу всегда имеет первостепенное значение. А после или в середине дня отправляйтесь в уютную хижину, чтобы насладиться и набраться сил для следующего спуска.
Тироль со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Тироле
Парк развлечений Ишгль: название говорит само за себя
Экскурсионные направления в Тироле
Регионы
Ауссерферн: инсайдерский совет
Инсайдерская рекомендация среди тирольцев: расположенный в окружении впечатляющей панорамы Ауссерферн предлагает все, что только можно пожелать тем, кто ищет релаксации и приключений.
Инсбрук: универсальный город
Регион состоит из города Инсбрук и 40 деревень в его окрестностях. Здесь есть всё — от городских удобств до сельского уюта.
Восточный Тироль: все выше и выше
Этот эксклав Тироля раскинулся между доломитовыми горами Хоэ Тауэрн и Лиенц. Здесь в небо поднимаются впечатляющие 266 трехтысячных пиков.
Тирольский Оберланд: такой оригинальный
Здесь вас ждут очаровательные старинные деревушки, такие как Шписс, самый высокий муниципалитет Австрии, а также ущелья, прекрасные высокогорные долины и каменные сосновые леса.
Города
Innsbruck
Столица Альп: оживленный город, но такой маленький, что за 10 минут вы можете оказаться в высоких горах.
Ишгль
Большая деревня, получившая международную известность благодаря своему традиционному курорту для зимних видов спорта. Здесь всегда что-то происходит!
Зеефельд
От трассы к трассе: оплот Тироля в области беговых лыж также может похвастаться высокой плотностью четырех- и пятизвездочных отелей.
Серфаус
Серфаус вместе с деревнями Фисс и Ладис на солнечной террасе — идеальный регион для отдыха как зимой, так и летом.
Зёльден
Бывшая горная фермерская деревня радует гостей праздника: много снега, величественные горные панорамы и многокилометровые трассы.
Швац
Приходская церковь — самая большая готическая зальная церковь в Тироле. Швац прославился благодаря месторождениям серебра и меди около 1500 года.
Зал в Тироле
Впечатляющие городские дома выстроились вокруг 700-летнего замка. Небольшой городок имеет средневековый характер и может похвастаться одним из наиболее хорошо сохранившихся старых городских центров в стране.
Самые красивые достопримечательности Тироля: откройте для себя природу и сокровища искусства.
Главные события
Новогодние мероприятия
Обзор: в Инсбруке всегда что-то происходит на рубеже года.
Рождественские базары в Зеефельде
Традиционный рождественский рынок в Зеефельде обещает незабываемый адвент и рождественское настроение.
Горное Рождество в Инсбруке
Семь рождественских рынков, более 200 лавок и хрустальная елка высотой 17,5 метра — рождественское волшебство в Инсбруке.
Гонка Хахненкамм
Каждый год в Китцбюэльских Альпах проходит самая легендарная лыжная гонка в мире с финишем в Китцбюэле.
Турнир четырех трамплинов
Одно из самых престижных соревнований по прыжкам с трамплина обеспечивает прекрасную атмосферу на глазах у большой публики в начале января.
Познакомьтесь с кулинарными изысками в Тироле
Уникальные гостиницы
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий — выдающаяся инициатива Австрии в области защиты климата. Почему?
Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Сохранение существующих зданий позволяет избежать строительства новых объектов на территории зеленых насаждений.
Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культуру.
Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добытых в регионе. При реставрации стараются использовать эти материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.
Существование видов животных и растений, а также среды их обитания можно защитить. Охрана памятников — это правильный путь и с экологической точки зрения.
Вопросы и ответы
Вам может понравиться
Innsbruck
Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert – natürlich auch im Winter.
Ein Hochgenuss: Die besten Restaurants in Tirol
Urig, echt und unfassbar gut: Erlebt die berühmte Tiroler Gastfreundschaft beim Einkehren in ein typisches Wirtshaus oder renommiertes Spitzenrestaurant.