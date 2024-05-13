Тироль — уникальная природная среда для увлекательных видов спорта. Здесь популярны лыжи (в том числе беговые) и сноуборд — это делает зимние каникулы незабываемыми.

Сказочно красивый альпийский мир Тироля — это самородок для всех тех, кто хочет насладиться зимними видами спорта. Жаждете скорости и приключений? Тогда отправляйтесь в сноупарки или на склоны. Хотите скользить по склону с сильным ветром на сноукайте или промчаться по озеру? Промчаться по трассе на надувных шинах, катаясь на сноутюбинге? Звучит забавно, а наделе — ещё веселее!

Совместный отдых на природе и в снегу всегда имеет первостепенное значение. А после или в середине дня отправляйтесь в уютную хижину, чтобы насладиться и набраться сил для следующего спуска.