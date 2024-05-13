Форарльберг
Летние каникулы между горами, Боденским озером и архитектурой

Зимний отдых
Форарльберг известен своей великолепной природой между Боденским озером и Альпами. Местные жители придают особый колорит высокой культуре и современной архитектуре.

Форарльберг, самая западная провинция Австрии, это место для любителей лета. Между вершинами и долинами раскинулся регион, который предлагает всем своим гостям расслабиться и насладиться моментом. В теплое время года в Форарльберге сияют живописные и кулинарные сокровища. Культурным событием является Брегенцский фестиваль, чьи захватывающие оперные представления на сцене на Боденском озере создают волшебные летние вечера.

Боденское озеро

Боденское озеро раскинулось, словно сияющая жемчужина, на фоне Форарльбергских Альп. На его берегах в Брегенце кипит летняя беззаботная жизнь: парусники скользят по воде, а велосипедисты прокладывают тропинки вдоль берега озера. Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут насладиться чистым озерным воздухом во время прогулки или окунуться в освежающую воду. А Брегенц ждет вас с культурным богатством и захватывающими достопримечательностями.

Активный и устойчивый

Летом Форарльберг рай для любителей активного отдыха. Густые леса, альпийские луга и кристально чистые горные озера приглашают вас насладиться природой во всем ее великолепии. В то же время защита этой уникальной природы играет ключевую роль: инициатива "природное разнообразие Форарльберга" гарантирует, что устойчивый туризм и сохранение окружающей среды идут рука об руку, чтобы сохранить красоту региона.

Свежий и региональный

Летние месяцы в Форарльберге также предполагает лучшие региональные продукты на столе у каждого гостя. Залитые солнцем альпийские пастбища обеспечивают свежие ингредиенты для кулинарных изысков. Сыры, особенно в горах Брегенцервальда, по-прежнему традиционно производятся на многочисленных альпийских молочных заводах и отличаются высочайшим качеством. На Брегенцервальдском сырном маршруте фермы и гостиницы приглашают вас совершить кулинарные открытия, где вы сможете ощутить неповторимый вкус этого региона.

Краткая информация о Форарльберге
Столица:Брегенц
Площадь:2.600 км²
Население:ок. 394 000 человек (по состоянию на 2024 год)
Биосферный заповедник:1
Природные парки:1
Гора Пиз Буин:3312 м

V-CARD Форарльберг: 85 экскурсионных направлений для всей семьи
Карта Форарльберга множество идей и летних впечатлений на горных железных дорогах, в музеях и бассейнах.

События в Форарльберге
Традиционные и современные яркие события представлены в Календаре событий.

Форарльберг со всех ракурсов

Самые интересные места

Исследуйте альпийские вершины и наслаждайтесь тишиной долин

Парусный спорт и вело прогулки на берегах Боденского озера

Ж/Д Pfänderbahn: насладитесь лучшим видом на Брегенц и озеро

Современная деревянная архитектура и культура постройки

Традиционные сырные изыски ручной работы

Совместное времяпрепровождение для всей семьи на природе

Выступления: сцена Брегенцского фестиваля на озере

Активности в Форарльберге

Туры

Круговой тур из Брегенца по Форарльбергским линиям

Архитектурный тур по современным и традиционным зданиям

В 31 этап по трассе "Мин Веаг" через Форарльберг

Экскурсии по окрестностям

Регионы

Альпийский регион Форарльберг

Семейный регион между Бранднерталем, Блуденцем, Клостерталем и Гроссе-Вальсерталем. Прекрасно подходит для пеших и велосипедных прогулок.

Альпийский регион Форарльберг

Боденское озеро — Форарльберг

Искусство, танцы, музыка и оживление на Боденском озере в Брегенце, Дорнбирне, Хоэнемсе и Фельдкирхе. Культурное событие: фестиваль в Брегенце.

Боденское озеро-Ворарльберг

Брегенцервальд

Деревянная архитектура и ремесленное мастерство сочетаются с кулинарным творчеством. Здесь также много лесов для пеших прогулок и других видов активного отдыха.

Брегенцервальд

Кляйнвальсерталь

Этот альпийский рай для пеших прогулок, куда можно добраться только из Германии, известен широким спектром спортивных развлечений.

Кляйнвальсерталь

Монтафон

Долина окружена высокими горами: в деревушках и на альпийских пастбищах можно не спеша насладиться прогулками, катанием на горных велосипедах и альпинизмом в высокогорье.

Монтафон

Лех-Цюрс-ам-Арльберг

Летом известный горнолыжный регион становится прекрасным местом для пеших прогулок, игры в гольф и катания на горных велосипедах среди горных озер и природы.

Лех-Цюрс-ам-Арльберг

Города

Брегенц

Bregenz, am Ufer des Bodensees, zieht mit den Bregenzer Festspielen und seiner spannenden modernen Architektur die Aufmerksamkeit auf sich.

Брегенц

Блуденц

Историческая жемчужина на юге страны, сочетающая в себе природу, культуру и южный колорит.

Блуденц

Фельдкирх

Очаровательный средневековый старый город с маленькими улочками и историческим замком Шаттенбург.

Фельдкирх

Хоэнемс

Город с богатой историей, руинами замка Альт-Эмс и дворцом эпохи Возрождения.

Хоэнемс

Дорнбирн

Красный дом 1639 года, рыночная площадь и церковь Святого Мартина являются историческими достопримечательностями.

Дорнбирн

Нематериальное наследие ЮНЕСКО

Живые обычаи в Форарльберге

В первое воскресенье после Пепельной среды во многих местах Форарльберга ежегодно возрождается традиционное сжигание искр. Считается, что этот обычай прогоняет зиму и приносит людям счастье. При этом зажигаются искусно выложенные деревянные башни. Взрыв „искровой ведьмы”, начиненной порохом, в верхней части наконечника, является кульминацией.

В Монтафоне в Искровое воскресенье также празднуют "Шейбеншлаген". Диски из ольхи и березы насаживают на палочки из орешника, заставляют их светиться и ударяют по ним дисковой палочкой. Затем светящиеся диски вытягивают в темноте светящиеся дуги. Огненное зрелище сопровождается музыкой и вкусной едой и напитками особенно "функакюахли", традиционным дрожжевым пирогом.

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

Sehenswürdigkeiten Vorarlberg

Главные события

Брегенцская весна

08.03.2025 - 31.05.2025
Festspielhaus Bregenz, Bregenz

Известные танцевальные коллективы с выдающимися хореографией импульсивно ведут в будущее современного танца.

Брегенцская весна

Шубертиада

26.04.2025 - 05.10.2025
Schwarzenberg und Hohenems

Интимность первоначально частных домашних концертов сохраняется и сегодня.

Шубертиада Шварценберг-Хоэнемс

Фестиваль Poolbar

02.07.2025 - 10.08.2025
Feldkirch

Фестиваль, предлагающий культурное разнообразие от ниши до поп-музыки, ежегодно привлекает в Фельдкирх множество гостей.

Фестиваль Poolbar

Брегенцский фестиваль

16.07.2025 - 17.08.2025
Seebühne Bregenz, Bregenz

Впервые в своей истории Брегенцский фестиваль представляет оперу Карла Марии фон Вебера "Фрейшютц" на эффектно оформленной сцене на Боденском озере.

Брегенцский фестиваль

Густав

17.10.2025 - 19.10.2025
Messe Dornbirn, Dornbirn

Время и пространство для хорошего вкуса предлагает "Die Gustav" — ярмарка дизайна и наслаждения: пиршество для чувств.

Густав

Еда и напитки в Форарльберге: наслаждайтесь творчеством!

Кулинарные изыски в Форарльберге

Уникальные гостиницы

"Лебеди": утонченная архитектура и "дикая женская кухня“

Post: пуристские номера и целостная региональная кухня

Валлизерхоф: дизайн в сочетании со спортивным духом

Krone: деревянная мебель и изысканная кухня для гурманов

Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним устойчивости

Сохранение исторических зданий выдающаяся инициатива Австрии по защите климата. Почему?

  • Сохранение памятников позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.

  • Сохранение исторических памятников играет важную социокультурную роль: сохранение памятников идет на пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей историческими зданиями.

  • Многие исторические здания построены из натуральных материалов из ближайшего окружения. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.

  • Охраняется существование видов животных и растений. Охрана памятников это также правильный путь на экологическом уровне.

Экологичные путешествия

Вопросы и ответы

Природная красота сочетается с культурным богатством. Это основа для многих летних развлечений, которые можно испытать в Форарльберге. Здесь найдется занятие для каждого: для тех, кто любит природу, для ценителей культуры или для любителей спорта с тягой к приключениям.

Пеший туризм и альпинизм

Увлекательные велосипедные прогулки и горные велосипеды

Водные виды спорта на Боденском озере

Гольф

Парапланеризм и полеты на параплане

Культурные мероприятия

Посещение исторических мест и музеев

Горнолыжные курорты Форарльберга славятся уверенным катанием на снегу около двух третей территории региона находится на высоте более 1 000 метров над уровнем моря. Высота многих горнолыжных курортов варьируется от 1 400 до 2 400 метров. Зимой Форарльберг предлагает множество развлечений:

Катание на лыжах и сноуборде

Лыжные туры

Зимние походы

Катание на беговых лыжах

Семейный отдых зимой

Катание на тобоггане

Катание на снегоступах

Катание на коньках

Бранднерталь: семейная долина в Форарльберге предлагает насладиться впечатляющими горами, озерами и альпийскими лугами. Это идеальное место для отдыха с детьми и для тех, кто ищет спокойствия и отдыха на природе.

Кляйнвальсерталь: несмотря на то, что географически Кляйнвальсерталь находится в Форарльберге, добраться до него можно только через Германию. Он известен своим альпийским миром, где проложены многочисленные пешеходные маршруты.

Клостерталь: спокойная долина впечатляет своим природным разнообразием и является воротами к самым известным горнолыжным курортам Австрии. Летом долина превращается в рай для пеших прогулок с многочисленными маршрутами по альпийским ландшафтам.

Гроссе Вальсерталь: в биосферном заповеднике ЮНЕСКО люди веками живут в гармонии с природой, а рациональное использование природных ресурсов является само собой разумеющимся. Для биосферного заповедника ЮНЕСКО характерны альпийские луга, леса и горные ручьи. Традиции и охрана природы здесь дополняют друг друга.

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