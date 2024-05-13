Зальцбургерланд
Зимний отдых между катанием на лыжах, санях, коньках и романтическими экскурсионными направлениями

Заснеженные горы, замерзшие озера, водопады в причудливых ледяных образованиях, ледниковые регионы: зимний отдых в Зальцбургерланде вселяет в людей чувство прекрасного.

Зимний отдых: романтичный и расслабляющий

Зальцбургерланд очень разносторонен, когда речь заходит о зимнем отдыхе. Либо расслабляющий и романтичный, потому что в федеральной земле до сих пор существует зимнее волшебство: можно расслабиться в спокойной обстановке, например, во время поездки в конном экипаже или на воздушном шаре, прогулки по заснеженным пейзажам или на снегоступах в горах.

Активный зимний отдых: яркий и динамичный

Те, кто предпочитает стремительный и динамичный отдых в Зальцбургерланде, найдут спортивные испытания на каждом шагу в зонах катания. Лыжи, беговые лыжи, сани и увлекательные виды спорта все это дает возможность получить удовольствие, адреналин и предвкушение сытного перекуса в горной хижине.

Краткая информация о Зальцбургерланде
Столица:Зальцбург
Площадь:7.156 км²
Население:ок. 571 500 человек (по состоянию на 2024 год)
Процент лесов:51,9%
Самая высокая гора:Гросвенедигер (3 674 м)
Зоны катания:57
Природные парки:3
Термальные курорты:6

События в Зальцбургерланде
Традиционные и современные события можно найти в Календаре событий.

Зальцбургерланд со всех ракурсов

Самые интересные места

Семейный отдых: покоряйте горы вместе

Катание на горнолыжных курортах мирового класса

Катание на беговых лыжах и коньках по идеальным трассам

Веселые виды спорта: тюбинг, сноубайк и сноукайтинг

Ледолазание с крутым выбросом адреналина

Романтика зимой с прогулками в конных экипажах

Альпийская кухня в Зальцбургерланде

Развлечения в Зальцбургерланде

На лыжах, лыжах с полозьями или на скобах

Зимние виды спорта в Зальцбургерланде

От замерзших озер на севере Зальцбургерланда на юг тянется цепь горнолыжных курортов: от Заальбах Хинтерглемм Леоганг Фибербрунн через Обертауэрн до Верфенвенг и Китцштайнхорн. Конечно, легендарные лыжные хижины и популярная альпийская кухня это часть зимнего образа жизни: с картофельным гёрстлем, сырными кнедликами или ежевичным пирогом.

Современные канатные дороги, прожекторы, общественный транспорт и подъемники: в зонах катания Зальцбургерланда все организовано для устойчивого зимнего сезона.

Катание на лыжах в Зальцбургерланде

Экскурсионные направления в Зальцбургерланде

Прогулка по романтической долине Гроссарль

Закутавшись в теплые одеяла, по долине Заалах

Романтический отпуск в Заальбахе

На двух лошадях через Заальбах-Хинтерглемм

Регионы

Лунгау

Вырвитесь из города в сельскую местность Лунгау! Самый южный зимний рай в Зальцбургерланде известен своим спокойствием и простотой.

Лунгау

Хохкёниг

120 километров трасс, 34 подъемника, 85 километров зимних пешеходных маршрутов и 40 километров трасс для беговых лыж — прекрасное место для зимнего отдыха.

Хохкёниг

Долина Гаштайн

Лучшие зоны катания, первоклассное жилье и велнес-предложения в горячей точке с особым альпийским шармом для дизайнеров, йогов и знатоков.

Долина Гаштайн

Обертауэрн

100 километров трасс и гарантированный снег с ноября по май привлекают любителей зимних видов спорта: сноукайтинга, лыж, тобоггана и беговых лыж на высоте 1 752 метра.

Обертауэрн

Долина Гроссарль

Долина Гроссарль, соединенная с Дорфгаштайном лыжными качелями, предлагает 10-местный гондольный подъемник, лучшие трассы, эксклюзивный ресторан на вершине и семейные предложения.

Долина Гроссарль

Города

Зальцбург — город Моцарта

Город культуры, город барокко, город фестивалей — с какой стороны ни посмотри, Зальцбург — один из самых красивых городов.

Город Зальцбург

Санкт-Гильген

Этот живописный город, так же известный, как „Деревня Моцарта“, предлагает своим гостям спорт, культуру и природу.

Санкт-Гильген

Заальбах-Хинтерглемм

Летом — горные велосипеды, зимой — лыжи: активный отдых здесь привычное дело.

Заальбах-Хинтерглемм

Целль-ам-Зее-Капрун

Ледник, горы, озеро — еще одно чудесное сочетание, типичное для Зальцбургерланда.

Целль-ам-Зее-Капрун

Заальфельден-Леоганг

Известен динамичным активным отдыхом, событиями, культурными достопримечательностями и несравненным горным миром.

Заальфельден-Леоганг

Бад-Гаштайн

Исторический курортный город с термальными источниками, архитектурой в стиле бель-эпок и впечатляющим альпийским миром.

Бад-Гаштайн

Ваграйн-Кляйнарль

Место с водой, горами, природой, множеством развлечений и чувством устойчивого развития.

Ваграйн-Кляйнарль

Мария Альм

Идиллическая деревня для лета и зимы, с прямым доступом к горам Хохкёниг.

Мария Альм

Отдых не выходя из дома

"Альпийский велнес" в Зальцбургерланде

Бодрящие серные ванны, успокаивающие рассольные бассейны, ингаляционная терапия, купание в минеральной воде целебная сила воды бурлит во многих термальных курортах и крытых бассейнах региона. Если вы выберите поплавать в открытом бассейне с подогревом, вы обязательно встретитесь лицом к лицу с одной из белых вершин. Это и есть "альпийский велнес" в Зальцбургерланде.

А когда ваше тело и душа уютно согреты и расслаблены, свежий воздух снаружи бодрит вас во время катания на лыжах, беговых лыжах, снегоступах или неспешной прогулки.

Термальные курорты в Зальцбургерланде

Самые красивые достопримечательности Зальцбургерланда: музыка, искусство и природа

Sehenswürdigkeiten SalzburgerLand

Известные люди

Вольфганг Амадей Моцарт

Всемирно известный музыкальный гений Вольфганг Амадей Моцарт был "настоящим" зальцбуржцем, здесь родился и работал.

Вольфганг Амадей Моцарт

Франц Ксавер Грубер

Учитель сочинил всемирно известную песню "Тихая ночь, святая ночь", символ мира и солидарности.

Франц Ксавер Грубер

Йозеф Мор

Священник написал слова песни "Тихая ночь, святая ночь", которая символизирует веру и всемирную гармонию.

Йозеф Мор

Звуки мирового успеха

"Звуки музыки"

Эдельвейс, эдельвейс...! Один из самых успешных голливудских музыкальных фильмов всех времен снимался в Зальцбурге и Зальцбургерланде: "Звуки музыки". Воспоминания Марии Августы Трапп и ее знаменитой хоровой семьи превратились в фильм, ставший мировым хитом.

Дворец Хелльбрунн и сады Мирабель в Зальцбурге, а также базилика Мондзее и Святой Гильген на озере Вольфгангзее в Зальцбургерланде места съемок, которые сегодня посещают поклонники фильма со всего мира.

Автобусный тур "Звуки музыки

Велосипедные туры мисс Марии

Тропа "Звуки музыки

Еда и напитки в Зальцбургерланде: испытайте креатив, насладитесь традициями!

Кулинарные изыски в Зальцбургерланде

Уникальные гостиницы

Отель Хохкёнигин в Марии Альм

Мирамонте в Бад-Гаштайне

Кортизен на озере Вольфгангзее

Советы по защите климата

Как совместить защиту климата и зимний отдых?

  • выбирайте экологически чистые горнолыжные курорты;

  • бронируйте отели с экологическим сертификатом;

  • проведите зимние каникулы на экологически чистой ферме;

  • планируйте свое путешествие на поезде;

  • используйте экологичные средства передвижения на горнолыжном курорте;

  • наслаждайтесь региональными, сезонными и экологически чистыми продуктами питания;

  • попробуйте неспешные зимние развлечения.

Путешествуйте с пользой для здоровья

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Заповедная природа в Зальцбургерланде

Крупнейший национальный парк в Альпах оправдывает самые смелые альпийские ожидания: в этом заповедном регионе находится более 250 трехтысячеметровых вершин и 342 ледника в окружении первозданной природы. Центральное место занимает гора Гроссглокнер. На высоте 3 798 метров она возвышается над массивом, являясь самой высокой горой в Австрии. А знаменитая высокогорная дорога Гроссглокнер предлагает удовольствие от серпантина хотя зимой она закрыта.

Обитель орлов, горных козлов и сурков также можно исследовать на свежем воздухе с представителями национального парка. Музей национального парка в Миттерсилле демонстрирует достопримечательности в креативном стиле под крышей.

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Вопросы и ответы

  • Заальбах-Хинтерглемм

    Долина посреди травянистых гор Пинцгау место встречи любителей горных велосипедов и семейного отдыха.

  • Хохкёниг

    Могучая гора на высоте 2 181 метр над уровнем моря идеально подходит для многих видов активного отдыха.

  • Долина Гаштайн

    Великолепные дома в стиле модерн эпохи бель-эпок придают долине особое очарование.

  • Целль-ам-Зее - Капрун

    Ледник, горы, озеро ещё одно чудесное сочетание, типичное для Зальцбургерланда.

  • Обертауэрн

    Виды на высоте до 2 500 метров над уровнем моря вдохновляют на пешие прогулки в этом великолепном альпийском регионе.

  • Лунгау

    С высоты 1 000 метров над уровнем моря вершины, альпийские пастбища и горные озера лучше всего исследовать пешком или на велосипеде.

  • Национальный парк Хоэ Тауэрн

    В этом регионе под охраной природы находятся более 250 трехтысячных пиков и 342 ледника.

  • Озеро Вольфгангзее: живописное озеро в Зальцкаммергуте, окруженное горами массива Дахштайн.

  • Озеро Целль: большое озеро в окрестностях Целль-ам-Зее, популярное для занятий водными видами спорта, такими как парусный спорт, виндсерфинг и плавание.

  • Озеро Фушль: ещё одно красивое озеро в Зальцкаммергуте, известное своей прозрачной водой и спокойной атмосферой. Фушльзее популярное место для плавания, катания на лодках и прогулок по его берегам.

  • Хинтерзее: живописное горное озеро в горах Тенненгебирге, окруженное впечатляющими скальными образованиями.

  • Валлерзее: известно такими водными видами спорта, как парусный спорт, серфинг и рыбалка.

  • Маттзее: любимое за чистую воду и живописные окрестности, озеро Маттзее является популярным местом для занятий водными видами спорта, такими как плавание, парусный спорт и виндсерфинг.

  • Озеро Обертрум: входящее в состав земли Трумер-Зенланд во Флахгау, озеро является популярным местом для занятий такими водными видами спорта, как парусный спорт, серфинг и гребля стоя.

Карта SalzburgerLand Card это карта "всё включено", которая предлагает бесплатное посещение около 180 достопримечательностей в городе и провинции Зальцбург в течение 6 или 12 дней. Многие достопримечательности можно посетить несколько раз, термальные ванны, горные железные дороги и некоторые другие достопримечательности можно посетить один раз в течение 6 или 12 дней.

  • Озера и курорты

  • Замки и дворцы

  • Музеи и выставки

  • Шахты

  • Природные впечатления

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