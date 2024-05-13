Заснеженные горы, замерзшие озера, водопады в причудливых ледяных образованиях, ледниковые регионы: зимний отдых в Зальцбургерланде вселяет в людей чувство прекрасного.

Зимний отдых: романтичный и расслабляющий

Зальцбургерланд очень разносторонен, когда речь заходит о зимнем отдыхе. Либо расслабляющий и романтичный, потому что в федеральной земле до сих пор существует зимнее волшебство: можно расслабиться в спокойной обстановке, например, во время поездки в конном экипаже или на воздушном шаре, прогулки по заснеженным пейзажам или на снегоступах в горах.

Активный зимний отдых: яркий и динамичный

Те, кто предпочитает стремительный и динамичный отдых в Зальцбургерланде, найдут спортивные испытания на каждом шагу в зонах катания. Лыжи, беговые лыжи, сани и увлекательные виды спорта — все это дает возможность получить удовольствие, адреналин и предвкушение сытного перекуса в горной хижине.