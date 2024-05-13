Зальцбургерланд
Зимний отдых между катанием на лыжах, санях, коньках и романтическими экскурсионными направлениями
Зимний отдых: романтичный и расслабляющий
Зальцбургерланд очень разносторонен, когда речь заходит о зимнем отдыхе. Либо расслабляющий и романтичный, потому что в федеральной земле до сих пор существует зимнее волшебство: можно расслабиться в спокойной обстановке, например, во время поездки в конном экипаже или на воздушном шаре, прогулки по заснеженным пейзажам или на снегоступах в горах.
Активный зимний отдых: яркий и динамичный
Те, кто предпочитает стремительный и динамичный отдых в Зальцбургерланде, найдут спортивные испытания на каждом шагу в зонах катания. Лыжи, беговые лыжи, сани и увлекательные виды спорта — все это дает возможность получить удовольствие, адреналин и предвкушение сытного перекуса в горной хижине.
Зальцбургерланд со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Зальцбургерланде
Катание на лыжах и сноуборде на горнолыжных курортах мирового класса
На лыжах, лыжах с полозьями или на скобах
От замерзших озер на севере Зальцбургерланда на юг тянется цепь горнолыжных курортов: от Заальбах Хинтерглемм Леоганг Фибербрунн через Обертауэрн до Верфенвенг и Китцштайнхорн. Конечно, легендарные лыжные хижины и популярная альпийская кухня — это часть зимнего образа жизни: с картофельным гёрстлем, сырными кнедликами или ежевичным пирогом.
Современные канатные дороги, прожекторы, общественный транспорт и подъемники: в зонах катания Зальцбургерланда все организовано для устойчивого зимнего сезона.
Экскурсионные направления в Зальцбургерланде
Прогулка по романтической долине Гроссарль
Регионы
Лунгау
Вырвитесь из города в сельскую местность Лунгау! Самый южный зимний рай в Зальцбургерланде известен своим спокойствием и простотой.
Хохкёниг
120 километров трасс, 34 подъемника, 85 километров зимних пешеходных маршрутов и 40 километров трасс для беговых лыж — прекрасное место для зимнего отдыха.
Долина Гаштайн
Лучшие зоны катания, первоклассное жилье и велнес-предложения в горячей точке с особым альпийским шармом для дизайнеров, йогов и знатоков.
Обертауэрн
100 километров трасс и гарантированный снег с ноября по май привлекают любителей зимних видов спорта: сноукайтинга, лыж, тобоггана и беговых лыж на высоте 1 752 метра.
Города
Зальцбург — город Моцарта
Город культуры, город барокко, город фестивалей — с какой стороны ни посмотри, Зальцбург — один из самых красивых городов.
Санкт-Гильген
Этот живописный город, так же известный, как „Деревня Моцарта“, предлагает своим гостям спорт, культуру и природу.
Целль-ам-Зее-Капрун
Ледник, горы, озеро — еще одно чудесное сочетание, типичное для Зальцбургерланда.
Заальфельден-Леоганг
Известен динамичным активным отдыхом, событиями, культурными достопримечательностями и несравненным горным миром.
Бад-Гаштайн
Исторический курортный город с термальными источниками, архитектурой в стиле бель-эпок и впечатляющим альпийским миром.
Ваграйн-Кляйнарль
Место с водой, горами, природой, множеством развлечений и чувством устойчивого развития.
Отдых не выходя из дома
Бодрящие серные ванны, успокаивающие рассольные бассейны, ингаляционная терапия, купание в минеральной воде — целебная сила воды бурлит во многих термальных курортах и крытых бассейнах региона. Если вы выберите поплавать в открытом бассейне с подогревом, вы обязательно встретитесь лицом к лицу с одной из белых вершин. Это и есть "альпийский велнес" в Зальцбургерланде.
А когда ваше тело и душа уютно согреты и расслаблены, свежий воздух снаружи бодрит вас во время катания на лыжах, беговых лыжах, снегоступах или неспешной прогулки.
Самые красивые достопримечательности Зальцбургерланда: музыка, искусство и природа
Известные люди
Вольфганг Амадей Моцарт
Всемирно известный музыкальный гений Вольфганг Амадей Моцарт был "настоящим" зальцбуржцем, здесь родился и работал.
Франц Ксавер Грубер
Учитель сочинил всемирно известную песню "Тихая ночь, святая ночь", символ мира и солидарности.
Звуки мирового успеха
Эдельвейс, эдельвейс...! Один из самых успешных голливудских музыкальных фильмов всех времен снимался в Зальцбурге и Зальцбургерланде: "Звуки музыки". Воспоминания Марии Августы Трапп и ее знаменитой хоровой семьи превратились в фильм, ставший мировым хитом.
Дворец Хелльбрунн и сады Мирабель в Зальцбурге, а также базилика Мондзее и Святой Гильген на озере Вольфгангзее в Зальцбургерланде — места съемок, которые сегодня посещают поклонники фильма со всего мира.
Еда и напитки в Зальцбургерланде: испытайте креатив, насладитесь традициями!
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
выбирайте экологически чистые горнолыжные курорты;
бронируйте отели с экологическим сертификатом;
проведите зимние каникулы на экологически чистой ферме;
планируйте свое путешествие на поезде;
используйте экологичные средства передвижения на горнолыжном курорте;
наслаждайтесь региональными, сезонными и экологически чистыми продуктами питания;
попробуйте неспешные зимние развлечения.
Национальный парк Хоэ Тауэрн
Крупнейший национальный парк в Альпах оправдывает самые смелые альпийские ожидания: в этом заповедном регионе находится более 250 трехтысячеметровых вершин и 342 ледника в окружении первозданной природы. Центральное место занимает гора Гроссглокнер. На высоте 3 798 метров она возвышается над массивом, являясь самой высокой горой в Австрии. А знаменитая высокогорная дорога Гроссглокнер предлагает удовольствие от серпантина — хотя зимой она закрыта.
Обитель орлов, горных козлов и сурков также можно исследовать на свежем воздухе с представителями национального парка. Музей национального парка в Миттерсилле демонстрирует достопримечательности в креативном стиле под крышей.
Вопросы и ответы
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