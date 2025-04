Najkrajšie vyhliadkové plošiny v Rakúsku

Korutánsko Vyhliadková veža na Pyramidenkogel

Nadchne vás architektúra – a výhľad ešte viac. Korutánsky Pyramidenkogel je so svojimi 100 metrami najvyššou drevenou vyhliadkovou vežou na svete. Jeho dizajn je pôsobivý: oblé tvary a prírodné materiály harmonicky zapadajú do krajiny. Ak si chcete vychutnať panoramatický výhľad na korutánske jazerá a hory, toto je to pravé miesto pre vás.

Pre milovníkov dobrodružstva je tu viac ako len klasický zostup. Okrem veľkolepého 120-metrového toboganu ponúka rýchly let priamo do údolia aj lanovkové zariadenie Flying Fox. Vzrušenie v kombinácii s fantastickým výhľadom vám prinesie nezabudnuteľné chvíle – zážitok z dovolenky, ktorý vám zostane navždy.