Korutánsko

Hotely a rezorty

Mountain Resort Feuerberg, Bodensdorf, Gerlitzen Alpe

Mountain Resort Feuerberg má od mája 2023 veľa noviniek: rozšírený hotelový bar, väčšiu kuchyňu, dom na strome pre deti, náučné chodníky o prírode, areál pre rozvoj motoriky, lezecký park a parkúr pre lukostreľbu pre športových nadšencov.

Hotel Prägant, Bad Kleinkirchheim

Hotel Prägant otvoril v lete 2023 nové spa. Wellness oáza s plochou 1.000 m² zahŕňa vnútorný bazén, fínsku saunu, biosaunu a soľný parný kúpeľ. Okrem snackbaru pribudli aj relaxačné miestnosti a celoročne vyhrievaný vonkajší bazén.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, Hermagor am Nassfeld

Po rekonštrukcii všetkých izieb vstúpil Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia koncom júla 2023 do prevádzky ako 4-hviezdičkový hotel kategórie superior. Rodiny určite oslovia 66 m² veľké suity. Zmodernizovaná je tiež koncepcia kuchyne a reštaurácia, ako aj Acquapura Carnica Spa.

SeeStrandResort, St. Kanzian am Klopeiner See

Nový SeeStrandResort sa na svojich hostí teší od jari 2024: 40 apartmánov až s tromi spálňami, kuchyňou a terasou s jazernou panorámou má veľkosť 60 m² až 83 m². Vďaka pohovkám na spanie môže v jednom apartmáne prenocovať až osem osôb.

Hotel Kärntnerhof, Heiligenblut

V decembri 2023 sa opäť otvoril zrenovovaný hotel Kärntnerhof. K dispozícii je 40 izieb a suít od 20 m² do 40 m², čiastočne s balkónom. Reštaurácia rozmaznáva hostí rakúskymi a korutánskymi špecialitami.

Dovolenkové a prázdninové apartmány

harry’s home, Villach

harry’s home otvoril v apríli 2023 novú prevádzku s dizajnom BMW v centre Villachu. Hostia si môžu vybrať z 96 izieb a apartmánov so zväčša plne vybavenou kuchyňou. Hotel tiež ponúka seminárnu miestnosť a požičanie e-bicyklov.

Apartmány Alpin Peaks Lifestyle, Turracher Höhe

Nový hotel Alpin Peaks sa nachádza vo výške 1.800 metrov nad morom priamo nad jazerom Turracher See a teda v srdci lyžiarskeho strediska. Od decembra 2023 ponúka budova hotela s drevenou fasádou 42 apartmánov rôznych veľkostí pre dve až osem osôb. K dispozícii je tiež wellness zóna so saunami a fitness štúdio.

Ferienpark EuroParcs, Ossiach

Začiatkom augusta 2024 vstúpil pri jazere Ossiacher See do prevádzky celoročne otvorený Ferienpark EuroParcs. V ponuke nájdete 29 dovolenkových domov v štyroch rôznych kategóriách. Samostatne stojace domy s terasou alebo záhradou sú veľké od 40 m² do 60 m² a majú kapacitu od dvoch do šesť osôb.

Chaty

Kleingut Moserhof, Penk im Mölltal

Chatový rezort je od augusta 2023 bohatší o jednu atrakciu: 180 m² veľký Kleingut Moserhof s malou farmou leží uprostred lesa a ponúka priestor až ôsmim hosťom, ktorí môžu využiť wellness domček s panoramatickou saunou, horúcou vaňou, jazero na kúpanie a veľkú terasu.