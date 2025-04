Operné slávnosti Opera s fascinujúcimi prírodnými kulisami

Kto by nepoznal svetoznáme Salzburské hudobné slávnosti? Veď kraľujú všetkým ostatným festivalom! Inscenácia hry „Jedermann“ (slov. "Ktokoľvek") láka každý rok do Mozartovho mesta návštevníkom z celého sveta. No organizátori nemyslia iba na fanúšikov klasiky: program ponúka premiéry diel súčasných autorov, modernú hudbu i avantgardné experimenty. Niet sa preto čo čudovať, že všetci, ktorí v umení niečo znamenajú, sa každé leto stretávajú v Rakúsku. Od St. Margarethen cez Salzburg po Bregenz: všade tam zažijete úžasné hudobné vystúpenia!

Nevedno, či je to kvôli fascinujúcim prírodným kulisám, veľkolepým inscenáciám svetoznámych opier alebo kvôli náročným scénickým obrazom, ktoré návštevníkov rok čo rok privádzajú do úžasu. Jedno je isté vždy: odnesiete si so sebou dokonalý zážitok, ktorý vám ešte dlho zostane v pamäti.