Najkrajšie strešné bary v Rakúsku

Letný večer, svetlá mesta a ľudia, ktorých máte radi: nad strechami miest vznikajú chvíle, ktoré pretrvajú - pri osviežujúcich drinkoch a nezabudnuteľných západoch slnka.

Elegantné, pohodové a neuveriteľne blízko k oblohe: strešné bary v Rakúsku sú stelesnením letnej ľahkosti bytia v mestách. Ak sa váš večer začne tu, budete mať výnimočný pocit, že sa vznášate nad mestom – ďaleko od všedných dní, no celkom blízko k priateľom, známym, partnerke či partnerovi.  

Drink na strešnej terase, vzduch plný príjemných tónov a výhľad ponad strechy a hory – práve tieto chvíle robia strešné bary s panorámou výnimočné. Tu sa totiž celkom mení perspektíva: mesto, ktoré ste objavovali cez deň, vám zhora ukáže svoju novú tvár - vzdušnú, prekvapivú a plnú svetla. Pri žiare mesta a zlatých západoch slnka vzniká pocit, ktorý sa nechá zachytiť, no ktorý doznieva ešte dlho.  

Z Viedne do Innsbrucku, zo Salzburgu do Grazu: panoramatické i výškové bary a elegantné strešné terasy dodávajú letu v meste osobitný charakter – prekypujúci ľahkosťou, životom a zmyslovými dojmami. Každý strešný bar rozpráva vlastný príbeh.  

Kto bol raz hore, nesie si tento okamih so sebou – ako súčasť životného pocitu Lebensgefühl, ktorý už z hlavy nedostane.

Spojenie historického šarmu a modernej skyline

Strešné bary vo Viedni

Nad strechami Viedne sa javí obloha o kúsok bližšie. Medzi historickými kupolami, modernými sklenými fasádami a vzdialenými pahorkami Viedenského lesa sa rozprestiera panoráma, ktorá hravou formou spája minulosť a súčasnosť.

Keď sa slnko pomaly začne skláňať za neďaleké kopce, zmenia sa strešné terasy na čulé javiská letného života - poháre štrngajú, teplým vzduchom znie hudba a zlatisté večerné svetlo prikrýva ako plášť strechy historického centra.

Viedeň vám vtedy ukáže svoju tvár plnú ľahkosti a radosti zo života - mestskú, šarmantnú a nadčasovo krásnu.

Zlatá večerná hodinka s barokovou kulisou

Strešné bary v Salzburgu

V Salzburgu sa stretá baroková elegancia a alpský životný pocit plný ľahkosti. Ak si pripijete vo vzdušných výškach, odmenou vám bude výhľad na pevnosť Hohensalzburg, uličky starého mesta a okolité zelené vrchy.

Vzduchom sa nesie večerné svetlo a hlahol zvonov, zatiaľ čo mesto žiari v zlatých lúčoch zapadajúceho letného slnka.

Strešné bary v Salzburgu sú ako malé oázy nad mestom hudby - stvorené na pôžitky, tiché pozorovanie i oddych.

Súhra alpskej a mestskej atmosféry

Strešné bary v Innsbrucku

V takmer žiadnom inom meste nebudete tak blízko k horám a oblohe ako v Innsbrucku. Nad strechami sa týčia končiare skoro na dosah ruky, zatiaľ čo dole pulzuje mestský život.

Večer v strešnom bare je tu ako dovolenka počas všedných dní: čerstvý horský vzduch, vône leta, vychladený drink v ruke a more svetiel medzi pohorím Nordkette a vrchom Patscherkofel.

To je panoráma, ktorá vyvoláva zimomriavky a túžbu zastaviť čas.

Malé mestá, veľkolepé výhľady

Strešné bary Graz, Linc, Klagenfurt, St. Pölten a Eisenstadt

Z juhu až do Burgenlandu: aj mimo veľkých miest s vysokou koncentráciou strešných barov nájdete miesta blízko k oblohe. V Grazi sa stredomorská atmosféra historického centra spája s kreatívnymi strešnými terasami – ideálne na vlahé večery s výhľadom na Schlossberg. Linec vám ukáže svoju modernú mestskú tvár, Klagenfurt vás oslní jazerom Wörthersee, St. Pölten a Eisenstadt si návštevníkov získavajú krásnymi výhľadmi. Všetky miesta napĺňa pohodový životný pocit Lebensgefühl s koktailmi, horu svetiel a letnou náladou.

FAQs

  • Najlepší čas: pri západe slnka – zlaté svetlo a perfektná nálada

  • Rezervácia: rezervácia sa odporúča najmä cez víkend

  • Oblečenie: smart casual - štýlové, ale nenútené 

  • Drinky: vyskúšajte mieste špeciality - často s regionálnymi extra 

  • Sezóna: hlavná sezóna je od apríla do októbra, niektoré strešné bary sú otvorené aj v zime

  • Tip: ak chcete mať najlepšie miesta s najkrajším výhľadom, príďte skoro

Od Viedne po Innsbruck - všade lákajú strešné bary s unikátnym výhľadom a atmosférou. K najobľúbenejším patria:

Áno, rezervácia sa oplatí najmä cez víkend alebo pri západe slnka. Veľa strešných barov má iba obmedzený počet miest s najlepším výhľadom – ak stôl objednáte vopred, môžete si užívať večernú pohodu.

Nie, väčšina strešných barov je otvorená iba od apríla/mája do septembra/októbra. Len niektoré z nich so zastrešenými časťami alebo ohrievačmi sú prístupné aj v zime. Pred návštevou v zimných mesiacoch si overte otváracie hodiny.

Áno, aj štýlové strešné terasy nájdete aj v menších mestách. V Linci vás nadchne Rooftop7 Bar a Skygarden, v Eisenstadte THE TOP Bar v hoteli Galántha. Dokonca aj v St. Pöltene čaká na hostí atraktívny strešný bar Sundeck v hoteli Alfred.

