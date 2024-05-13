Najkrajšie strešné bary v Rakúsku
Elegantné, pohodové a neuveriteľne blízko k oblohe: strešné bary v Rakúsku sú stelesnením letnej ľahkosti bytia v mestách. Ak sa váš večer začne tu, budete mať výnimočný pocit, že sa vznášate nad mestom – ďaleko od všedných dní, no celkom blízko k priateľom, známym, partnerke či partnerovi.
Drink na strešnej terase, vzduch plný príjemných tónov a výhľad ponad strechy a hory – práve tieto chvíle robia strešné bary s panorámou výnimočné. Tu sa totiž celkom mení perspektíva: mesto, ktoré ste objavovali cez deň, vám zhora ukáže svoju novú tvár - vzdušnú, prekvapivú a plnú svetla. Pri žiare mesta a zlatých západoch slnka vzniká pocit, ktorý sa nechá zachytiť, no ktorý doznieva ešte dlho.
Z Viedne do Innsbrucku, zo Salzburgu do Grazu: panoramatické i výškové bary a elegantné strešné terasy dodávajú letu v meste osobitný charakter – prekypujúci ľahkosťou, životom a zmyslovými dojmami. Každý strešný bar rozpráva vlastný príbeh.
Kto bol raz hore, nesie si tento okamih so sebou – ako súčasť životného pocitu Lebensgefühl, ktorý už z hlavy nedostane.
Strešné bary vo Viedni
Nad strechami Viedne sa javí obloha o kúsok bližšie. Medzi historickými kupolami, modernými sklenými fasádami a vzdialenými pahorkami Viedenského lesa sa rozprestiera panoráma, ktorá hravou formou spája minulosť a súčasnosť.
Keď sa slnko pomaly začne skláňať za neďaleké kopce, zmenia sa strešné terasy na čulé javiská letného života - poháre štrngajú, teplým vzduchom znie hudba a zlatisté večerné svetlo prikrýva ako plášť strechy historického centra.
Viedeň vám vtedy ukáže svoju tvár plnú ľahkosti a radosti zo života - mestskú, šarmantnú a nadčasovo krásnu.
Všetky strešné bary vo Viedni v skratke.
Viac skvelých zážitkov na horúce letné dni.
Strešné bary v Salzburgu
V Salzburgu sa stretá baroková elegancia a alpský životný pocit plný ľahkosti. Ak si pripijete vo vzdušných výškach, odmenou vám bude výhľad na pevnosť Hohensalzburg, uličky starého mesta a okolité zelené vrchy.
Vzduchom sa nesie večerné svetlo a hlahol zvonov, zatiaľ čo mesto žiari v zlatých lúčoch zapadajúceho letného slnka.
Strešné bary v Salzburgu sú ako malé oázy nad mestom hudby - stvorené na pôžitky, tiché pozorovanie i oddych.
Strešné bary v Innsbrucku
V takmer žiadnom inom meste nebudete tak blízko k horám a oblohe ako v Innsbrucku. Nad strechami sa týčia končiare skoro na dosah ruky, zatiaľ čo dole pulzuje mestský život.
Večer v strešnom bare je tu ako dovolenka počas všedných dní: čerstvý horský vzduch, vône leta, vychladený drink v ruke a more svetiel medzi pohorím Nordkette a vrchom Patscherkofel.
To je panoráma, ktorá vyvoláva zimomriavky a túžbu zastaviť čas.
Ďalšie drinky, letná atmosféra a výhľad na Alpy v Innsbrucku.
Strešné bary Graz, Linc, Klagenfurt, St. Pölten a Eisenstadt
Z juhu až do Burgenlandu: aj mimo veľkých miest s vysokou koncentráciou strešných barov nájdete miesta blízko k oblohe. V Grazi sa stredomorská atmosféra historického centra spája s kreatívnymi strešnými terasami – ideálne na vlahé večery s výhľadom na Schlossberg. Linec vám ukáže svoju modernú mestskú tvár, Klagenfurt vás oslní jazerom Wörthersee, St. Pölten a Eisenstadt si návštevníkov získavajú krásnymi výhľadmi. Všetky miesta napĺňa pohodový životný pocit Lebensgefühl s koktailmi, horu svetiel a letnou náladou.