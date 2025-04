Viedenský valčík

„Smiem prosiť?“

Valčík ako párový tanec najprv ľudí iritoval a vzbudzoval morálne pohoršenie. Dobré meno získal až počas Viedenského kongresu (1814/15), ktorý sa konal vo Viedni a viedol k novému usporiadaniu Európy. Politické stretnutia sprevádzalo toľko plesov, až vznikol legendárny výrok "Kongres tancuje!". Opojné otočky v rytme valčíka vniesli do plesových sál intímnu blízkosť. A Johann Strauß otec (1804 – 1849), ktorý vďaka 152 takýmto vydarením kompozíciám položil základy nadvlády valčíka, hral so svojím orchestrom do tanca od Viedne až po Londýn. auf.

„Smiem prosiť?“ je to najkrajšie pozvanie do tanca počas plesovej noci, ktoré určite rozbúcha srdce každej vyvolenej dámy. Pri dámskej volenke - kedy si dámy vyberajú svojho tanečníka – zistia aj páni, aké je to cítiť sa vyvolený.