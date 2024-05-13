Naučte sa lyžovať v Rakúsku
Od nuly k hviezde na zjazdovke
Lyžovanie je sexy. Nie iba kvôli lyžiarskym okuliarom alebo softshellovej vetrovke. Ide o fantastický pocit, odvážiť sa vyskúšať niečo nové. Ak sa budete učiť lyžovať ako nováčik, pocítite, že vo vás rastie odvaha a zvedavosť – na miernych svahoch, priezračnom horskom vzduchu a s úsmevom na tvári. V Rakúsku zvládnete začiatky hravo: so skúsenými inštruktormi, v uvoľnenej atmosfére a bez nátlaku.
Prvý oblúk je malý triumf, druhý dokonalý pocit slobody. A potom? Slnko, cisársky trhanec, úchvatná horská panoráma a párty – to je radosť zo života po rakúsky. Vyskúšať niečo nové, žasnúť nad sebou samým a cítiť sa pritom skvelo – učiť sa lyžovať je obrovský zdroj zábavy pre mladých ľudí.
„Travel Tinder"
Veda dokázala, že lyžiari sú sexy
V jednej z medzinárodných štúdií to je napísané čierne na bielom: fotky z lyžovačky patria k najobľúbenejším na zoznamkových aplikáciách. Viac zhôd, viac reakcií – sneh očividne zlepšuje imidž.
Prečo? Lebo fotky z dobrodružstiev na lyžiach vyžarujú zábavu a energický postoj "ja to zvládnem". A práve to prispieva k atraktivite: ľudia, ktorí skúšajú niečo nové, smejú sa, spadnú, znova vstanú a pritom ešte dobre vyzerajú.
Lyžovanie je skrátka cool a - áno, aj trocha sexy.
Na to, aby ste urobili dobrý záber, nemusíte byť profesionál. Rakúsko je perfektné miesto pre všetkých, ktorí chcú jednoducho vyraziť vpred na lyžiach. Nová zima, nový pocit – a možno aj nová zhoda na zoznamke.
Lyžovanie je sloboda - a sloboda je to NAJ.
Lyže, palice, prilbu, okuliare...
Výstroj: na lyžovačku potrebujete
Takmer v každej lyžiarskej oblasti v Rakúsku sú obchody so športovými potrebami, ktoré požičiavajú lyžiarsky výstroj: lyže, lyžiarky, palice i prilbu – všetko vám individuálne prispôsobia. Na niektorých miestach si môžete požičať aj lyžiarske oblečenie – bundu, nohavice, rukavice a okuliare. Zimu si tak môžete vyskúšať bez toho, aby ste hneď všetko museli kupovať – a to je cenovo výhodné i ekologické. Ak chcete rezervujte si požičanie online už pred príchodom – aby ste mali všetko pripravené.
Tip: vybavenie si môžete požičať aj priamo v niektorých hoteloch. Ak uprednostňujete vlastné veci, sú ekologickou alternatívou second-handy alebo platformy s možnosťou prenájmu. Váš prvý deň na lyžiach tak začne celkom bez stresu – v teple, bezpečne a spoľahlivo.
Pravidlá a značky
Bezpečne v horách: zábava bez rizika
Bezpečnosť je pri lyžovaní na prvom mieste – najmä, keď ste na zjazdovke noví. Lyžiarske oblasti v Rakúsku sú výborne zorganizované: môžete sa spoľahnúť na označené zjazdovky, jasné značky a skúsených inštruktorov lyžovania, ktorí vám všetko vysvetlia krok za krokom. Na lyžiarskom kurze sa automaticky naučíte najdôležitejšie pravidlá – napríklad ako mať jazdu pod kontrolou, dávať pozor na pomalších lyžiarov a ako zastaviť na okraji svahu.
Modrá farba označuje ľahké zjazdovky, červená svahy pre pokročilých. Na cvičných svahoch vládne pokoj, nie hektickosť či "lyžiarski piráti". Personál pri vlekoch a inštruktori dbajú na to, aby sa všetci cítili bezpečne. Z neistoty sa tak stane dôvera a nervozita sa zmení na radosť z lyžovania. No stress!
Poznámka: v niektorých rakúskych spolkových krajinách musia osoby do 15 rokov povinne nosiť prilbu. Jej používanie sa však výslovne odporúča všade a všetkým.
Pomoc profesionálov
Lyžiarsky kurz: ako vyzerajú prvé dni na svahu
Prvý deň sa zoznámite s materiálom, naučíte sa správne stáť, kĺzať a bezpečne brzdiť – sú to malé kroky, ktoré vám rýchlo dodajú istotu. Mnohé veci sú v začiatkoch neobvyklé, no jazdiť na lyžiach sa väčšinou naučíte už po pár hodinách. Dozviete sa tiež, čo robiť, ak stratíte rovnováhu, ako správne reagovať a znova sa postaviť.
Na druhý deň sa budete učiť oblúky a venovať sa dlhším zjazdom. Po troch až piatich dňoch zvládnete samostatne v sprievode inštruktora jednoduché zjazdovky. Či budete potrebovať aj ďalšie hodiny, je individuálne. Po týždni budete väčšinou už pripravení jazdiť celkom sami.
Nejde o to, všetko zvládnuť perfektne – hlavná vec je, aby vás lyžovanie bavilo. Cieľom lyžiarskeho kurzu je vyskúšať nové, smiať sa a pomaly získať dôveru. A zrazu hop! Stojíte na lyžiach a idete isto dolu svahom.
Lyžiarske kurzy: balíky pre úplných začiatočníkov
Ski amadé
„Learn2Ski” za tri dni pre všetkých od 18 rokov: profesionálna inštruktáž a záruka prvých oblúkov na ľahkých zjazdovkách.
Pass Thurn in Mittersill
Staňte sa profíkom v malej skupine: vďaka inštruktorom zo Snow Experts zvládnete základnú úroveň lyžovania o tri dni.
St. Christoph am Arlberg
Naučte sa lyžovať pomocou mobilu: digitálna platforma Ski Austria Academy prináša know-how rakúskych lyžiarskych inštruktorov priamo na váš smartfón.
Mühlbach am Hochkönig
Kurz pre nováčikov na svahu: v malých skupinách s obmedzeným počtom účastníkov sa s programom "Learn2Ski“ môžete postaviť na svah už o 3 dni.
Alpbachtal / Wildschönau
3-dňový kurz s tromi vyučovacími hodinami denne v malej skupine vrátane výstroja - pre všetkých, ktorí stoja prvý raz na zjazdovke.
Saalbach Hinterglemm
Kurz pre dospelých v trvaní od troch do piatich dní – pomalý štart s 3 hodinami denne vrátane výstroja.
Zell am See
Balíky kurzov sú určené všetkým začínajúcim dospelým – naučte sa lyžovať za tri, štyri alebo päť dní s vybavením na sedem dní.
Sölden
Pre tínedžerov i dospelých: balíky kombinujúce lyžiarsky kurz a požičanie výstroja v trvaní 3, 4 alebo 5 dní v malých skupinách s max. 8 účastníkmi.
Lyžiarske školy s kurzami pre tínedžerov a dospelých
10 mýtov o lyžovaní, ktoré môžete bez výčitiek zabudnúť
1. ... iba pre bohatých?
Lyžovanie v Rakúsku sa zmestí do každého rozpočtu. Veľa menších lyžiarskych stredísk ponúka cenovo výhodné ski pasy a ubytovanie, ako aj skvelý pomer ceny a služieb. Kompletné balíky, rodinné ponuky a programy pre falošných začiatočníkov vám značne uľahčia prvé oblúky – a nezaťažia peňaženku.
2. ... nemožné bez drahého výstroja?
V lyžiarskych oblastiach v Rakúsku si môžete všetko jednoducho požičať – od prilby po lyžiarsku vetrovku. Moderné požičovne ponúkajú profesionálne vybavenie na niekoľko dní i na celý týždeň. Ak chcete, môžete si urobiť rezerváciu vopred online – bez akýchkoľvek nákladov.
3. ... dosť nebezpečné?
Bezpečnosť má v Rakúsku tú najvyššiu prioritu. Profesionálne lyžiarske školy, výborne upravené zjazdovky a moderné vleky sú zárukou pohodových oblúkov. Kto pozná pravidlá FIS a absolvoval kurz, ten lyžuje s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.
4. ... iba pre odvážnych?
Lyžovanie môže byť celkom pokojné. V mnohých regiónoch sa nachádzajú samostatné zjazdovky pre začiatočníkov, cvičné vleky a mäkké svahy, kde sa vám prvé oblúky zaručene podaria. Nejde o rýchlosť , ale o pocit, vyskúšať niečo nové.
5. ...studené, vlhké a nepohodlné?
Sneh sa jagá a vzduch je úplne priezračný – po niekoľkých zjazdoch sa tak či tak zohrejete. Okrem toho vás čakajú útulné chaty, vôňa cisárskeho trhanca a horúce sauny v hoteloch. Zima? Len ak sa iba pozeráte.
6. ... možné iba uprostred zimy?
Lyžiarska sezóna začína v Rakúsku pomerne skoro a trvá často až do jari. Veľa ľadovcov ponúka skvelé podmienky od neskorej jesene až do mája. Ak teda milujete slnko a sneh, nájdete v Rakúsku najdlhšiu zimu v Alpách.
7. ... škodlivé pre životné prostredie?
Stále viac lyžiarskych oblastí v Rakúsku sa zameriava na ekológiu: energeticky úsporné vleky, regionálne produkty a verejnú dopravu. Cestovný ruch v zime sa vyvíja – a kráča zelenou cestou.
8. ... náročné a bez pôžitku?
Lyžovačka, to je pohyb s výhľadom – a pauza so skvelými chuťami. Medzi oblúkmi čaká tá najkrajšia časť: slnko, sneh, dobré jedlo a spoločnosť. Aktivity pre telo, oddych pre dušu – lepšie to už byť nemôže.
9. ... iba pre deti alebo profíkov?
V Rakúsku nájdete vhodný terén pre každú úroveň – od prvého oblúka cez opätovný začiatok po vypilovanie carvingu. Lyžiarski inštruktori vám pomôžu trpezlivo, s humorom a bez nátlaku. Lebo lyžovanie je pre všetkých, ktorí majú chuť na nové veci.
10. ... návaly ľudí a tlačenica?
Popri slávnych strediskách si vás získajú aj menšie, atraktívne lyžiarske oblasti - a to svojím pokojom, šarmom a množstvom miesta. Krátke cesty, žiadne rady ľudí, zato veľká dávka rakúskej pohostinnosti. Taká úžasná môže byť zima.