Naučte sa lyžovať v Rakúsku
Od nuly k hviezde na zjazdovke

Úplní začiatočníci pozor! Teraz je najlepší čas vyskúšať niečo nové! Všetko o lyžiarskych kurzoch, výstroji a lyžovaní sa dozviete na vašej zimnej dovolenke v Rakúsku.

Lyžovanie je sexy. Nie iba kvôli lyžiarskym okuliarom alebo softshellovej vetrovke. Ide o fantastický pocit, odvážiť sa vyskúšať niečo nové. Ak sa budete učiť lyžovať ako nováčik, pocítite, že vo vás rastie odvaha a zvedavosť – na miernych svahoch, priezračnom horskom vzduchu a s úsmevom na tvári. V Rakúsku zvládnete začiatky hravo: so skúsenými inštruktormi, v uvoľnenej atmosfére a bez nátlaku.

Prvý oblúk je malý triumf, druhý dokonalý pocit slobody. A potom? Slnko, cisársky trhanec, úchvatná horská panoráma a párty – to je radosť zo života po rakúsky. Vyskúšať niečo nové, žasnúť nad sebou samým a cítiť sa pritom skvelo – učiť sa lyžovať je obrovský zdroj zábavy pre mladých ľudí.

„Travel Tinder"

Veda dokázala, že lyžiari sú sexy

V jednej z medzinárodných štúdií to je napísané čierne na bielom: fotky z lyžovačky patria k najobľúbenejším na zoznamkových aplikáciách. Viac zhôd, viac reakcií – sneh očividne zlepšuje imidž.

Prečo? Lebo fotky z dobrodružstiev na lyžiach vyžarujú zábavu a energický postoj "ja to zvládnem". A práve to prispieva k atraktivite: ľudia, ktorí skúšajú niečo nové, smejú sa, spadnú, znova vstanú a pritom ešte dobre vyzerajú.

Lyžovanie je skrátka cool a - áno, aj trocha sexy.

Na to, aby ste urobili dobrý záber, nemusíte byť profesionál. Rakúsko je perfektné miesto pre všetkých, ktorí chcú jednoducho vyraziť vpred na lyžiach. Nová zima, nový pocit – a možno aj nová zhoda na zoznamke.

Lyžovanie je sloboda - a sloboda je to NAJ.

Lyže, palice, prilbu, okuliare...

Výstroj: na lyžovačku potrebujete

Takmer v každej lyžiarskej oblasti v Rakúsku sú obchody so športovými potrebami, ktoré požičiavajú lyžiarsky výstroj: lyže, lyžiarky, palice i prilbu – všetko vám individuálne prispôsobia. Na niektorých miestach si môžete požičať aj lyžiarske oblečenie – bundu, nohavice, rukavice a okuliare. Zimu si tak môžete vyskúšať bez toho, aby ste hneď všetko museli kupovať – a to je cenovo výhodné i ekologické. Ak chcete rezervujte si požičanie online už pred príchodom – aby ste mali všetko pripravené.

Tip: vybavenie si môžete požičať aj priamo v niektorých hoteloch. Ak uprednostňujete vlastné veci, sú ekologickou alternatívou second-handy alebo platformy s možnosťou prenájmu. Váš prvý deň na lyžiach tak začne celkom bez stresu – v teple, bezpečne a spoľahlivo.

Pravidlá a značky

Bezpečne v horách: zábava bez rizika

Bezpečnosť je pri lyžovaní na prvom mieste – najmä, keď ste na zjazdovke noví. Lyžiarske oblasti v Rakúsku sú výborne zorganizované: môžete sa spoľahnúť na označené zjazdovky, jasné značky a skúsených inštruktorov lyžovania, ktorí vám všetko vysvetlia krok za krokom. Na lyžiarskom kurze sa automaticky naučíte najdôležitejšie pravidlá – napríklad ako mať jazdu pod kontrolou, dávať pozor na pomalších lyžiarov a ako zastaviť na okraji svahu.

Modrá farba označuje ľahké zjazdovky, červená svahy pre pokročilých. Na cvičných svahoch vládne pokoj, nie hektickosť či "lyžiarski piráti". Personál pri vlekoch a inštruktori dbajú na to, aby sa všetci cítili bezpečne. Z neistoty sa tak stane dôvera a nervozita sa zmení na radosť z lyžovania. No stress!

Poznámka: v niektorých rakúskych spolkových krajinách musia osoby do 15 rokov povinne nosiť prilbu. Jej používanie sa však výslovne odporúča všade a všetkým.

Pomoc profesionálov

Lyžiarsky kurz: ako vyzerajú prvé dni na svahu

Prvý deň sa zoznámite s materiálom, naučíte sa správne stáť, kĺzať a bezpečne brzdiť – sú to malé kroky, ktoré vám rýchlo dodajú istotu. Mnohé veci sú v začiatkoch neobvyklé, no jazdiť na lyžiach sa väčšinou naučíte už po pár hodinách. Dozviete sa tiež, čo robiť, ak stratíte rovnováhu, ako správne reagovať a znova sa postaviť.

Na druhý deň sa budete učiť oblúky a venovať sa dlhším zjazdom. Po troch až piatich dňoch zvládnete samostatne v sprievode inštruktora jednoduché zjazdovky. Či budete potrebovať aj ďalšie hodiny, je individuálne. Po týždni budete väčšinou už pripravení jazdiť celkom sami.

Nejde o to, všetko zvládnuť perfektne – hlavná vec je, aby vás lyžovanie bavilo. Cieľom lyžiarskeho kurzu je vyskúšať nové, smiať sa a pomaly získať dôveru. A zrazu hop! Stojíte na lyžiach a idete isto dolu svahom.  

Lyžiarske kurzy: balíky pre úplných začiatočníkov

Máte nulovú skúsenosť a chcete sa naučiť lyžovať o niekoľko dní? – V Rakúsku to je možné! Tieto špeciálne ponuky kurzov spolu s požičaním výstroja vás dostanú na svah už za pár dní.

Ski amadé

„Learn2Ski” za tri dni pre všetkých od 18 rokov: profesionálna inštruktáž a záruka prvých oblúkov na ľahkých zjazdovkách.

Ski amadé

Pass Thurn in Mittersill

Staňte sa profíkom v malej skupine: vďaka inštruktorom zo Snow Experts zvládnete základnú úroveň lyžovania o tri dni.

Pass Thurn in Mittersill

St. Christoph am Arlberg

Naučte sa lyžovať pomocou mobilu: digitálna platforma Ski Austria Academy prináša know-how rakúskych lyžiarskych inštruktorov priamo na váš smartfón.

St. Christoph am Arlberg

Mühlbach am Hochkönig

Kurz pre nováčikov na svahu: v malých skupinách s obmedzeným počtom účastníkov sa s programom "Learn2Ski“ môžete postaviť na svah už o 3 dni.

Mühlbach am Hochkönig

Alpbachtal / Wildschönau

3-dňový kurz s tromi vyučovacími hodinami denne v malej skupine vrátane výstroja - pre všetkých, ktorí stoja prvý raz na zjazdovke.

Alpbachtal / Wildschönau

Saalbach Hinterglemm

Kurz pre dospelých v trvaní od troch do piatich dní – pomalý štart s 3 hodinami denne vrátane výstroja.

Saalbach Hinterglemm

Zell am See

Balíky kurzov sú určené všetkým začínajúcim dospelým – naučte sa lyžovať za tri, štyri alebo päť dní s vybavením na sedem dní.

Zell am See

Sölden

Pre tínedžerov i dospelých: balíky kombinujúce lyžiarsky kurz a požičanie výstroja v trvaní 3, 4 alebo 5 dní v malých skupinách s max. 8 účastníkmi.

Sölden

Zillertal

Kurzy od troch dní začínajú v Hochfügene a Spieljochu po celú sezónu – pre všetkých začínajúcich lyžiarov od 15 rokov.

Zillertal

Lyžiarske školy s kurzami pre tínedžerov a dospelých

Veľké či menšie lyžiarske oblasti – takmer všetky lyžiarske školy v Rakúsku ponúkajú kurzy pre mládež i dospelých. Výber, kde získate prvé skúsenosti, je veľký.

Lech am Arlberg: lyžiarska škola Lech

Ischgl: lyžiarska škola Ischgl

Katschberg: lyžiarska škola Katschberg

Nassfeld: lyžiarska škola Nassfeld

Bad Kleinkirchheim/St. Oswald: lyžiarska škola

Dachstein West: lyžiarska škola Dachstein

Semmering – Hirschenkogel: lyžiarska škola Semmering

4-Berge-Skischaukel – Dachstein: lyžiarska škola Hopl

Serfaus-Fiss-Ladis: lyžiarska škola Fiss-Ladis

Arlberg: lyžiarska škola Arlberg

10 mýtov o lyžovaní, ktoré môžete bez výčitiek zabudnúť

Medzi falošnými predstavami a zaužívanými obrazmi sa často stráca pravá, krásna podoba zimy. Je načase poopraviť nasledovné mýty: lyžovanie je ...

1. ... iba pre bohatých?

Lyžovanie v Rakúsku sa zmestí do každého rozpočtu. Veľa menších lyžiarskych stredísk ponúka cenovo výhodné ski pasy a ubytovanie, ako aj skvelý pomer ceny a služieb. Kompletné balíky, rodinné ponuky a programy pre falošných začiatočníkov vám značne uľahčia prvé oblúky – a nezaťažia peňaženku.

2. ... nemožné bez drahého výstroja?

V lyžiarskych oblastiach v Rakúsku si môžete všetko jednoducho požičať – od prilby po lyžiarsku vetrovku. Moderné požičovne ponúkajú profesionálne vybavenie na niekoľko dní i na celý týždeň. Ak chcete, môžete si urobiť rezerváciu vopred online – bez akýchkoľvek nákladov.

3. ... dosť nebezpečné?

Bezpečnosť má v Rakúsku tú najvyššiu prioritu. Profesionálne lyžiarske školy, výborne upravené zjazdovky a moderné vleky sú zárukou pohodových oblúkov. Kto pozná pravidlá FIS a absolvoval kurz, ten lyžuje s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.

4. ... iba pre odvážnych?

Lyžovanie môže byť celkom pokojné. V mnohých regiónoch sa nachádzajú samostatné zjazdovky pre začiatočníkov, cvičné vleky a mäkké svahy, kde sa vám prvé oblúky zaručene podaria. Nejde o rýchlosť , ale o pocit, vyskúšať niečo nové.

5. ...studené, vlhké a nepohodlné? 

Sneh sa jagá a vzduch je úplne priezračný – po niekoľkých zjazdoch sa tak či tak zohrejete. Okrem toho vás čakajú útulné chaty, vôňa cisárskeho trhanca a horúce sauny v hoteloch. Zima? Len ak sa iba pozeráte.

6. ... možné iba uprostred zimy?

Lyžiarska sezóna začína v Rakúsku pomerne skoro a trvá často až do jari. Veľa ľadovcov ponúka skvelé podmienky od neskorej jesene až do mája. Ak teda milujete slnko a sneh, nájdete v Rakúsku najdlhšiu zimu v Alpách.

7. ... škodlivé pre životné prostredie?

Stále viac lyžiarskych oblastí v Rakúsku sa zameriava na ekológiu: energeticky úsporné vleky, regionálne produkty a verejnú dopravu. Cestovný ruch v zime sa vyvíja – a kráča zelenou cestou.

8. ... náročné a bez pôžitku?

Lyžovačka, to je pohyb s výhľadom – a pauza so skvelými chuťami. Medzi oblúkmi čaká tá najkrajšia časť: slnko, sneh, dobré jedlo a spoločnosť. Aktivity pre telo, oddych pre dušu – lepšie to už byť nemôže.

9. ... iba pre deti alebo profíkov? 

V Rakúsku nájdete vhodný terén pre každú úroveň – od prvého oblúka cez opätovný začiatok po vypilovanie carvingu. Lyžiarski inštruktori vám pomôžu trpezlivo, s humorom a bez nátlaku. Lebo lyžovanie je pre všetkých, ktorí majú chuť na nové veci.

10. ... návaly ľudí a tlačenica?

Popri slávnych strediskách si vás získajú aj menšie, atraktívne lyžiarske oblasti - a to svojím pokojom, šarmom a množstvom miesta. Krátke cesty, žiadne rady ľudí, zato veľká dávka rakúskej pohostinnosti. Taká úžasná môže byť zima.

FAQs

Nie – lyžovať sa môžete naučiť v každom veku. Dospelí a mladí ľudia sa učia často vedomejšie, pokojnejšie a trpezlivejšie. V Rakúsku nájdete samostatné lyžiarske kurzy pre začiatočníkov v každom veku.

Na lyžovanie nepotrebujete top kondíciu. Kto sa pravidelne hýbe a rád chodí na prechádzky, má tie najlepšie predpoklady. Lyžovanie posilňuje svalstvo, rovnováhu a zlepšuje náladu.

To je individuálne – ale mnohí zvládnu samostatnú jazdu na jednoduchých, miernych zjazdovkách po 3 až 5 dňoch. Dôležité je: bezpečnosť má prednosť pred rýchlosťou. Po základnom kurze sa väčšinou budete vedieť sami orientovať, brzdiť, jazdiť v zákrutách a používať vlek. 

Napriek tomu sa oplatí pri nasledujúcej dovolenke znova jazdiť deň-dva s inštruktorom. Upevníte si tak zručnosti a zlepšíte techniku – aby ste sa cítili istejšie aj na nových zjazdovkách. 

Výstroj:

  • lyže - je možné požičať 

  • lyžiarske topánky - je možné požičať 

  • lyžiarske palice - je možné požičať

  • prilba - je možné požičať (býva súčasťou balíka)

Oblečenie:

  • lyžiarska vetrovka - je často možné požičať, inak secondhand alebo kúpa

  • lyžiarske nohavice - je možné požičať vo väčších obchodoch alebo výhodne kúpiť 

  • rukavice - z hygienických dôvodov si prineste vlastné 

  • lyžiarske ponožky - prineste si vlastné (najlepšie z funkčných materiálov)

  • funkčná lyžiarska bielizeň - z hygienických dôvodov si prineste vlastnú

  • lyžiarske alebo slnečné okuliare - je možné požičať, lepšie sú vlastné

  • čiapka alebo čelenka - prineste si vlastnú, ale pod prilbou nie je potrebná 

  • opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom - prineste si vlastný

Tip: 
Vo veľkých rakúskych lyžiarskych oblastiach nájdete požičovne kompletného výstroja priamo pri hoteloch alebo pri údolných staniciach. Všetko sa prispôsobuje individuálne – nemusíte nič vlastniť, aby ste si užili prvý deň na lyžiach. 

Áno, určite. Tínedžeri a dospelí sa pod profesionálnym vedením učia rýchlejšie a istejšie. Lyžiarski inštruktori vám ukážu ako správne brzdiť, jazdiť v zákrutách a trénovať s radosťou. A čo je najlepšie: prezradia vám, ako si lyžovačku riadne užiť za každých okolností.

V Rakúsku je to celkom jednoduché: veľa hotelov sa nachádza priamo na zjazdovke alebo ponúka kyvadlové autobusy. Medzi ubytovacími zariadeniami a vlekmi premávajú okrem toho pravidelne bezplatné lyžiarske autobusy. Počas dovolenky tak väčšinou auto nebudete potrebovať ani raz.

Ubytovanie priamo na zjazdovke

To je úplne normálne - na začiatku má strach skoro každý. Na lyžiarskych kurzoch sa naučíte, ako jazdiť bezpečne, správne brzdiť a zostať pokojní. Lyžiarski inštruktori vám tiež ukážu ako správne vstať po páde. Vaša dôvera bude každý deň rásť – a strach sa zmenšovať.

Áno. V Rakúsku hovoria mnohí lyžiarski inštruktori po anglicky, často aj po holandsky, francúzsky alebo maďarsky. Vo veľkých lyžiarskych oblastiach ako sú Saalbach, Sölden a Kitzbühel pravidelne ponúkajú kurzy vo viacerých jazykoch. Najlepšie je spýtať sa hneď pri rezervácii. 

