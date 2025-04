Veľkonočné zvyky a veľkonočné trhy v Rakúsku

V Rakúsku sa dodržujú rôzne veľkonočné zvyky v závislosti od regiónu.

Typické je tzv. "Ostereierpecken", kedy dve osoby ťuknú o seba uvarené vajíčko a neporušené vyhráva. Počas Kvetnej nedele sa posväcujú zdobené bahniatka. Za účelom stvárnenia príchodu Ježiša do Jeruzalema je zvykom niesť cez obec dreveného somárika s postavou Krista sediaceho na chrbte. Od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele zvony v mnohých kostoloch mlčia – hovorí sa, že „odleteli“ do Ríma. V tomto období nahrádzajú zvonenie dievčatá a chlapci drevenými rapkáčmi.

V noci z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu horia na mnohých miestach v Rakúsku veľkonočné ohne, ktorých svetlo symbolizuje nový život. Na Veľkonočnú nedeľu hľadajú deti v Rakúsku pestré vajíčka a malé darčeky, ktoré priniesol veľkonočný zajko. Oslavy majú aj svoju kulinársku stránku, napríklad v podobe veľkonočnej šunky, chleba Osterpinze či korutánskeho koláča Reindling.