Zháňanie dobytka v Rakúsku

Návrat lipicanov v obci Piber

V štajerskej obci Piber pri Köflachu sa nachádza rakúsky žrebčín lipicanov. Aby si asi 40 jedno- až trojročných mladých žrebcov mohlo trénovať istý krok, šľachy a kĺby, trávia zvieratá letné mesiace na pastvine Stubalm vo výške 1.500 metrov. V septembri sa vracajú decentne ozdobené, šedo-čierne kone do údolia. Pred príchodom do stajní Piber ich slávnostne požehnajú na nádvorí pútnického kostola Maria Lankowitz. Návrat lipicanov do žrebčinca Piber oslavujú obce Maria Lankowitz, Köflach a Piber pri hudbe a regionálnych špecialitách.