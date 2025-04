Ekologická cesta vlakom a autobusom

Nastúpte, vyštartujte a vypnite: cesta vlakom na dovolenku môže byť veľmi pohodlná. Naproti tomu: kto by nepoznal vyčerpanie po únavnej ceste autom? Jazda autom očividne stojí ľudí čoraz viac nervov. O to viac ich poteší nové vlakové spojenie medzi Viedňou a Eisenstadtom. Do svojho cieľa sa cestujúci dostanú iba za hodinu a to nielen pohodlne, ale aj ekologicky.



Ak sa na dovolenke vzdáte auta, spôsobíte menej emisií CO₂ a ušetríte energiu. Obava, že v dovolenkovej destinácii nebudete dosť flexibilní, je bezdôvodná, pretože linky mestských autobusov dopravia návštevníkov do všetkých častí Eisenstadtu. Tento pokrok je dôkazom angažovanosti za ekologickú mobilitu a podporuje prepojenie v rámci regiónu. Ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú zažiť kultúru, históriu a prírodu.