Bezbariérová dovolenka a kultúrna inklúzia v Rakúsku

Dovolenka v Rakúsku bez prekážok v meste i v prírode. Bezbariérové hotely a reštaurácie vrátane múzeí a jednoduchých výletných trás v tých najkrajších regiónoch.

Dovolenka bez prekážok

Univerzálna dostupnosť znamená budovy, izby, komunikáciu a informácie bez akýchkoľvek prekážok – je to tiež sloboda na dovolenke a to, že môžete robiť a zažiť to, na čo máte chuť, bez obmedzení s plnou inklúziou. Dovolenkovú ponuku sme v Rakúsku s veľkým nasadením pripravili tak, aby sa u nás cítili vítaní naozaj všetci.

Ak hľadáte bezbariérovú dovolenku, nájdete v Rakúsku veľa hotelov, v ktorých sú mobilita a pohodlie pre ľudí so zdravotným postihnutím úplnou samozrejmosťou. Špeciálne vybavenie umožňuje hosťom jednoduché používanie všetkých zariadení: môžu sa spoľahnúť na bezbariérový prístup do izieb, reštaurácie či na slnečnú terasu. V kombinácii s bezbariérovými rekreačnými aktivitami v prírode tak návštevníci v Rakúsku zažijú dovolenku doslova bez hraníc.